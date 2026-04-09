Ấn Độ - Việt Nam: Kết nối doanh nghiệp đa ngành, thúc đẩy hợp tác thực chất
Trọng Thoan
09/04/2026, 11:45
Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng sâu rộng, sự kiện “Kết nối Doanh nghiệp Đa ngành Ấn Độ - Việt Nam” do Invest Global phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức đã trở thành diễn đàn thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển.
Sự kiện diễn ra ngày 7.4.2026 tại Hà Nội nhân dịp đón
tiếp đoàn doanh nghiệp do Gautam Khurana -
Điều phối viên Ban Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Liên
đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) - dẫn đầu, với sự tham gia của các doanh
nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực then chốt như hạ tầng, năng lượng, công
nghệ thông tin, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi cung
ứng.
Phát biểu
tại sự kiện, ông S. Chinpau Ngaihte, Tham
tán Kinh tế & Thương mại của Đại sứ quán Ấn
Độ, nhấn mạnh rằng năm 2026
đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc
gia, đồng thời là thời điểm quan trọng để hai nền kinh tế tăng tốc hợp tác
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Theo ông, mặc dù kim ngạch thương
mại song phương đã đạt 16,46 tỷ USD trong năm 2025, con số này vẫn chưa tương
xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu châu
Á. Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là các rủi ro tại khu vực
Trung Đông làm gián đoạn các tuyến vận tải biển truyền thống, đang khiến doanh
nghiệp quốc tế tìm kiếm các tuyến kết nối mới, trong đó Việt Nam với lợi thế vị
trí địa lý được đánh giá là cửa ngõ quan trọng kết nối Ấn Độ với ASEAN và khu
vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ở góc độ doanh nghiệp Việt Nam,
ông Nguyễn Thủ Đô, Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA), cho rằng
khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng đóng vai trò trung tâm trong tăng trưởng
kinh tế và hội nhập quốc tế. Với hơn 5.000 hội viên trên toàn quốc, VPBA không
chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp với Nhà nước mà còn là nền tảng hỗ trợ doanh
nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó Ấn Độ được đánh giá là một trong những
đối tác chiến lược quan trọng. Theo ông, sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở
việc kết nối giao thương mà còn hướng tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác dài
hạn trong các lĩnh vực có tính chiến lược như hạ tầng, năng lượng, công nghệ số
(AI, IoT), nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm và công nghiệp phụ
trợ, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song
phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.
Đáng chú ý, đoàn
doanh nghiệp của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ
(CII) tham gia lần này quy tụ nhiều doanh nghiệp và tập đoàn có kinh
nghiệm quốc tế sâu rộng, phản ánh rõ nét chiến lược mở rộng ra thị trường
toàn cầu của cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ. Trong lĩnh vực hạ tầng và năng
lượng, sự hiện diện của các tập đoàn như GMR - một trong những nhà phát triển
hạ tầng hàng đầu Ấn Độ với danh mục dự án trải rộng từ sân bay, năng lượng đến
đường cao tốc tại nhiều quốc gia - cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của doanh
nghiệp Ấn Độ đối với thị trường Việt Nam. Ở lĩnh vực công nghiệp và năng lượng,
các doanh nghiệp như Kirloskar Pneumatic - thương hiệu lâu đời trong lĩnh vực
thiết bị lạnh và máy nén công nghiệp với hơn 50.000 hệ thống đang vận hành trên
toàn cầu - mang đến các giải pháp công nghệ phục vụ ngành chế biến thực phẩm,
thủy sản, hóa chất và dược phẩm.
Trong lĩnh vực công nghệ và chuyển
đổi số, các doanh nghiệp như AVCOM Infotech cung cấp các giải pháp tích hợp
ICT, an ninh mạng và hệ thống nghe nhìn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi
số tại doanh nghiệp. Trong khi đó, các công ty tư vấn chiến lược như EVARA lại
đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế tiếp cận thị trường Ấn Độ và khu vực
Nam Á thông qua các giải pháp tư vấn chính sách, pháp lý và chiến lược phát
triển. Đáng chú ý, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cũng được đại diện bởi
các doanh nghiệp như Maa Integrators và Govardhannathji Energies, với các mô
hình nông nghiệp tích hợp, sản xuất hữu cơ và chuyển đổi sinh khối thành năng
lượng sạch, phản ánh xu hướng phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.
Theo ông Gautam Khurana, việc tăng cường trao đổi các
đoàn doanh nghiệp là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất
giữa hai quốc gia. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý
quốc tế và đầu tư xuyên biên giới, ông cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một
điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp Ấn Độ nhờ môi trường đầu tư ổn định, tốc
độ tăng trưởng cao và khả năng hội nhập sâu rộng vào các chuỗi giá trị toàn
cầu.
Một trong những điểm nhấn của sự
kiện là các hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tiếp (B2B), nơi các doanh
nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với đối tác Ấn Độ, giới thiệu năng
lực, sản phẩm và dịch vụ, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư, phân phối và liên
doanh. Hoạt động trưng bày sản phẩm và các phiên kết nối 1:1 được kỳ vọng sẽ
thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác cụ thể trong thời gian tới, chuyển hóa tiềm
năng thành các dự án hợp tác thực chất.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu
đang chuyển dịch theo hướng xanh, số hóa và bền vững, các chuyên gia nhận định
rằng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ cần được nâng tầm theo hướng liên kết chuỗi
giá trị, tăng cường chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đầu tư hai chiều. Sự kiện
kết nối doanh nghiệp lần này không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến thương mại mà còn
góp phần đặt nền móng cho một hệ sinh thái hợp tác kinh tế sâu rộng, bền vững
giữa cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
