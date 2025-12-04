Mỹ giảm thuế quan về 15% cho Hàn Quốc, Hyundai và GM “ăn mừng”

Hai hãng xe Hyundai Motor và General Motors (GM) được nhận định sẽ hưởng lợi lớn nhất từ việc Mỹ giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc...

Tuần vừa rồi, chính quyền Tổng thống Donald Trump xác nhận kế hoạch giảm thuế quan từ 25% xuống còn 15% đối với nhiều hàng hóa từ Hàn Quốc, trong đó có mặt hàng ô tô.

Thông báo về việc thực hiện thỏa thuận thương mại này đã được đăng Công báo Liên bang Mỹ vào ngày 3/12. Trước Hàn Quốc, một số nước khác như Nhật Bản và Anh cũng đã đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ và được Washington giảm thuế quan.

Trước khi thuế quan giảm, Hyundai cho biết thuế quan của Mỹ đã khiến công ty thiệt hại 1,8 nghìn tỷ won, tương đương 1,2 tỷ USD, trong quý 3 vừa qua, tăng từ mức thiệt hại 828 tỷ won (565 triệu USD) trong quý trước đó - theo hãng tin CNBC.

Về phần mình, GM gần đây cho biết tác động của thuế quan đối với hãng, chủ yếu là thuế quan mà Mỹ áp lên Hàn Quốc và Mexico, dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 3,5 - 4,5 tỷ USD trong năm 2025. Giám đốc tài chính của GM, ông Paul Jacobson, cho biết ban đầu công ty dự kiến thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ gây thiệt hại 2 tỷ USD, nhưng công ty có thể bù đắp phần lớn. Ông cũng nói GM kỳ vọng thiệt hại do thuế quan gây ra đối với GM chỉ còn khoảng 1 tỷ USD hoặc ít hơn trong năm 2026.

Thông báo về việc giảm thuế quan cho hàng hóa Hàn Quốc về 15% được Mỹ đưa ra sau khi Hàn Quốc chính thức trình Quốc hội một dự luật nhằm thực hiện cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ trong nhiều năm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào đầu tuần này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rằng cam kết của Hàn Quốc đối với đầu tư vào Mỹ sẽ củng cố mối quan hệ kinh tế song phương và tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại Mỹ.

CEO Hyundai Bắc Mỹ, ông Randy Parker, cho biết rằng mặc dù thuế quan 15% vẫn là một thách thức, nhưng tốt hơn nhiều so với mức thuế 25%. Hãng xe Hàn Quốc này đang hướng tiến tới năm thứ 6 liên tiếp đạt kỷ lục doanh số bán lẻ tại Mỹ vào năm 2026. Ông Parker nhấn mạnh việc đạt được mức thuế 15% là một cột mốc quan trọng và là kết quả của một quá trình đàm phán kéo dài.

Hyundai, bao gồm cả công ty con Kia có hoạt động tách biệt với công ty mẹ tại Mỹ, đã tăng đáng kể doanh số và thị phần tại thị trường Mỹ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, phần lớn xe Hyundai tiêu thụ tại Mỹ - ước tính đạt gần 1 triệu chiếc trong năm nay - vẫn là xe nhập từ Hàn Quốc.

Theo dữ liệu của công ty GlobalData, hơn 1,37 triệu xe, tương đương khoảng 8,6% doanh số bán xe mới tại Mỹ trong năm nay, sẽ là xe nhập khẩu từ Hàn Quốc. Với con số này, Hàn Quốc là nước xuất khẩu ô tô nhiều thứ hai vào thị trường Mỹ, chỉ sau Mexico.

Hyundai dự kiến sẽ nhập khẩu hơn 951.000 xe từ Hàn Quốc vào Mỹ trong năm 2026, bao gồm hơn 369.000 xe Kia và 582.000 xe Hyundai và thương hiệu xe sang Genesis. Hyundai đặt mục tiêu đến năm 2030 sản xuất tại Mỹ hơn 80% lượng xe mà hãng bán được tại thị trường này, từ mức khoảng 40% hiện tại.

Mặc dù bị áp thuế quan, GM ước tính sẽ nhập khẩu gần 422.000 xe từ Hàn Quốc vào Mỹ trong năm nay, theo GlobalData. Con số này nhiều hơn 3,6% so với mức kỷ lục hơn 407.000 chiếc ghi nhận vào năm ngoái.

GM đang ngày càng sản xuất nhiều ở Hàn Quốc các mẫu crossover bán chạy của hai thương hiệu Chevrolet và Buick. Doanh số xe GM sản xuất tại Hàn Quốc bán tại thị trường Mỹ - chủ yếu là các mẫu xe cấp thấp - đã tăng từ 173.000 vào năm 2019 lên hơn 407.000 vào năm ngoái, theo GlobalData.

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Hàn Quốc được ký kết và đi vào thực thi sau một thời kỳ căng thẳng giữa hai quốc gia sau một cuộc trấn áp lao động nhập cư tại một nhà máy pin do Hyundai và LG Energy Solution đồng sở hữu ở bang Georgia. Khoảng 475 công nhân, bao gồm hơn 300 người Hàn Quốc, đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích vào ngày 4/9 tại nhà máy ở Ellabell, Georgia - theo cơ quan kiểm soát nhập cư của Mỹ.