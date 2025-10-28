Lo đồng won mất giá, nhà đầu tư Hàn Quốc mua mạnh tài sản ở nước ngoài

Tổng giá trị cổ phiếu và trái phiếu Mỹ trong tay các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc tại thời điểm ngày 27/10 đạt 184 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay...

Kim Ji-yeon, nhân viên văn phòng tại Seoul, đang rút toàn bộ khoản đầu tư của mình khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc để chuyển sang cổ phiếu Mỹ và vàng, giữa lo ngại đồng won mất giá.

Nỗi lo về cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ của Seoul khiến nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc tỏ ra cảnh giác trước rủi ro của đồng nội tệ.

CÓ THỂ TRỞ THÀNH LÀN SÓNG RÚT VỐN Ồ ẠT?

Kim là một trong 14 triệu nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đang tham gia làn sóng đầu tư ra nước ngoài, xu hướng mà các chuyên gia cảnh báo có thể biến thành một cuộc rút vốn ồ ạt.

Theo Cơ quan Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Hàn Quốc (KSD), tổng giá trị cổ phiếu và trái phiếu Mỹ trong tay các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc tại thời điểm ngày 27/10 đạt 184 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

Diễn biến này đang tạo thêm áp lực lên Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khi ông chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tuần này. Nhiều tháng sau khi hai nước thống nhất các điểm chính của thỏa thuận thương mại, sự chú ý giờ đây đang đổ dồn vào những thiệt hại mà Hàn Quốc có thể phải hứng chịu và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Đồng won Hàn Quốc đã giảm khoảng 3,4% so với đồng USD trong 3 tháng qua, trở thành một trong những đồng tiền mất giá mạnh nhất châu Á.

Gần đây, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang Yong cảnh báo rằng làn sóng các nhà đầu tư Hàn Quốc đổ xô mua tài sản nước ngoài đang tạo áp lực rõ rệt lên đồng won, khiến BOK gặp khó khăn hơn trong việc kiểm soát biến động tỷ giá.

Trong báo cáo công bố hôm 24/10, các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs nhận định rằng làn sóng đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc là yếu tố then chốt khiến đồng won giảm mạnh so với các đồng tiền châu Á khác.

“Các nhà đầu tư cá nhân ngày càng tin rằng nếu giữ đồng won mà không hành động, họ có thể chịu thua lỗ nặng chỉ sau một đêm”, bà Kim Hwa-Joong, giám đốc bộ phận quản lý tài sản cá nhân tại công ty chứng khoán Mirae Asset Securities, chia sẻ với hãng tin Bloomberg.

Bà Kim cho biết nhiều khách hàng của Mirae Asset Securities đã chuyển sang nắm giữ tài sản bằng USD.

Trong khuôn khổ thỏa thuận với Washington, Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ nhờ đó được hưởng mức thuế đối ứng 15% đối với các mặt hàng như ô tô, điện thoại thông minh và máy móc. Tuy nhiên, nhiều chi tiết về việc sử dụng số vốn đầu tư vẫn chưa được làm rõ. Ban đầu, Tổng thống Lee cho biết 350 tỷ USD sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động tại Mỹ, trong đó 150 tỷ USD được dành riêng cho ngành đóng tàu.

Mối lo ngại của các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc trái ngược với đà tăng ấn tượng của thị trường chứng khoán nước này trong năm nay. Chỉ số Kospi đã tăng gần 70% kể từ đầu năm, đưa Hàn Quốc trở thành một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới, vượt xa các chỉ số chứng khoán Mỹ. Đáng chú ý, cổ phiếu của SK Hynix - nhà cung cấp bộ nhớ và linh kiện bán dẫn cho công ty chế tạo chip Mỹ Nvidia - đã tăng gấp gần ba lần.

Dù thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn tỏ ra dè dặt. Đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường này đến nay chủ yếu nhờ vào các nhà đầu tư tổ chức lớn, trong đó có dòng vốn nước ngoài.

Theo số liệu từ KSD, kể từ đầu quý 3, nhà đầu tư nước ngoài đã rót khoảng 13 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Tuy nhiên, dòng tiền này phần nào bị vùi lấp bởi làn sóng rút vốn của nhà đầu tư cá nhân.

QUẢN LÝ RỦI RO

Park Jun-won, 25 tuổi, nhân viên xã hội tại thành phố Hwaseong, Hàn Quốc, cho biết việc nắm giữ tài sản bằng USD là một cách quản lý rủi ro hợp lý. Trong nhiều năm làm các công việc bán thời gian, Park luôn để dành một khoản tiền để đầu tư vào cổ phiếu Mỹ, bao gồm Berkshire Hathaway, Coca-Cola và Microsoft.

“Tôi không rõ lý do chính xác, nhưng việc nắm giữ tài sản bằng USD giúp tôi cảm thấy đang quản lý rủi ro một cách chủ động. Khi nền kinh tế Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn, tôi không thực sự hào hứng với đà tăng mạnh gần đây của thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh này, không có gì lạ khi nhiều người đặt câu hỏi tại sao vẫn phải giữ tài sản bằng đồng won”, Park chia sẻ với Bloomberg.

Theo dự báo của Chính phủ Hàn Quốc, nền kinh tế nước này năm nay chỉ tăng trưởng 0,9%, mức thấp nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nợ hộ gia đình gia tăng và những dấu hiệu bong bóng bất động sản khiến BOK do dự trong việc hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng. Trong cuộc họp chính sách ngày 23/10, cơ quan này tiếp tục giữ nguyên lãi suất, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp không điều chỉnh.

Trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, Tổng thống Lee cho biết Hàn Quốc và Mỹ vẫn bế tắc trong tất cả các nội dung then chốt của thỏa thuận thương mại, bao gồm cách thức Hàn Quốc đầu tư cũng như vấn đề chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.

Ông nhấn mạnh Hàn Quốc có thể giảm đáng kể thiệt hại cho ngân sách nếu thay các khoản đầu tư bằng tiền mặt bằng hình thức bảo lãnh khoản vay. Trong khi đó, BOK cho biết mức hỗ trợ tối đa mà chính phủ có thể cung cấp mà không làm xáo trộn thị trường tiền tệ là 20 tỷ USD mỗi năm.

“Tất nhiên Washington sẽ tìm cách tối đa hóa lợi ích của mình nhưng điều đó cần được cân nhắc để không gây áp lực quá lớn lên Hàn Quốc”, ông Lee phát biểu, đồng thời cho biết hai bên không kịp hoàn tất thỏa thuận thương mại trước cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ tuần này.

Đây là thông điệp mà chính phủ có thể cần nhấn mạnh đối với các nhà đầu tư như John Lee, nhân viên tại một startup công nghệ ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Lee chỉ mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán gần đây nhưng với tâm lý tương đối thận trọng.

“Đầu tư vào các tài sản tính bằng đồng won hiện tại khá rủi ro. Tôi thấy rằng đầu tư vào Mỹ là một cách hiệu quả để bảo vệ giá trị tài sản trước lạm phát”, Lee chia sẻ.