Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Sau thỏa thuận thương mại với Mỹ, doanh nghiệp Hàn Quốc hứa rót hơn 460 tỷ USD đầu tư trong nước

Bình Minh

18/11/2025, 19:07

Các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, bao gồm Samsung Electronics, Hyundai Motor và SK Group, đã công bố kế hoạch đầu tư mới trong nước sau khi Hàn Quốc đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ...

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: Bloomberg.

Theo thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn, Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào các ngành công nghiệp của Mỹ để đổi lấy việc được chính quyền Tổng thống Donald Trump hạ thuế quan. Cam kết đầu tư này đã dẫn tới nhiều lo ngại ở Hàn Quốc thời gian qua, khi có các ý kiến cho rằng việc đầu tư một số tiền lớn như vậy ra nước ngoài sẽ gây áp lực mất giá nghiêm trọng lên đồng won và khiến dòng vốn dịch chuyển khỏi nền kinh tế trong nước.

Trong bối cảnh như vậy, việc các công ty Hàn Quốc cam kết đầu tư vào thị trường nội địa đã giúp xoa dịu lo ngại rằng họ có thể ưu tiên đầu tư vào Mỹ, cũng như mối lo về tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Hàn Quốc của việc đầu tư vào Mỹ.

Samsung Electronics, một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất chip máy tính, đã thông báo sẽ đầu tư 450 nghìn tỷ won (tương đương 310 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới để mở rộng hoạt động trong nước.

Theo hãng tin CNBC, kế hoạch này bao gồm việc xây dựng thêm một dây chuyền sản xuất tại trung tâm sản xuất Pyeongtaek để đáp ứng nhu cầu tăng cao về linh kiện bán dẫn trên toàn cầu trong cơn sốt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo dự kiến, dây chuyền mới này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2028, là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Samsung nhằm đảm bảo năng lực sản xuất bổ sung để đáp ứng nhu cầu dài hạn về chip nhớ. Công ty cũng có kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu AI tại tỉnh Nam Jeolla và thành phố Gumi để hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ trong việc giảm khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị Seoul và các vùng khác.

Hyundai Motor, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc, công bố kế hoạch đầu tư 125 nghìn tỷ won (tương đương 86,3 tỷ USD) từ năm 2026 đến 2030 để mở rộng nghiên cứu và phát triển trong nước và phát triển các công nghệ mới như AI, robot và xe tự lái.

SK Group, một tập đoàn lớn khác trong ngành công nghiệp bán dẫn, cùng với các nhà đóng tàu Hanwha Ocean và HD Hyundai, cũng đã công bố kế hoạch tăng cường đầu tư trong nước. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong cam kết của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ, một lĩnh vực được Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán với Seoul.

Trong cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ghi nhận sự đóng góp của khu vực kinh doanh trong việc giúp Chính phủ đàm phán thỏa thuận thương mại với Washington, đồng thời kêu gọi các công ty duy trì đầu tư mạnh mẽ trong nước để trấn an mối lo ngại rằng họ có thể cắt giảm chi tiêu trong nước để đầu tư nhiều hơn vào Mỹ. Ông cho biết Chính phủ của ông đang khám phá các bước chính sách khác nhau, bao gồm nới lỏng các quy định, để giúp tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các công ty.

Chủ tịch Chey Tae-won của SK - tập đoàn dự kiến đầu tư ít nhất 128 nghìn tỷ won (tương đương 88,3 tỷ USD) trong nước đến năm 2028 với trọng tâm là AI - cho biết việc hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đã giảm bớt những bất ổn và mở đường cho các khoản đầu tư trong nước táo bạo hơn.

Hai chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã công bố chi tiết của thỏa thuận thương mại vào thứ Sáu tuần vừa rồi, bao gồm 150 tỷ USD đầu tư của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ và thêm 200 tỷ USD vào các ngành công nghiệp khác của Mỹ.

Seoul cho biết việc triển khai vốn đầu tư sẽ được giới hạn ở mức 20 tỷ USD mỗi năm để ngăn ngừa rủi ro bất ổn tài chính. Mỹ đã đồng ý giảm thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô của Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, và áp dụng thuế đối với chất bán dẫn của Hàn Quốc theo các điều khoản "không kém thuận lợi" so với các đối thủ cạnh tranh tương đương trong tương lai.

Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

09:00, 30/10/2025

Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

Lo đồng won mất giá, nhà đầu tư Hàn Quốc mua mạnh tài sản ở nước ngoài

14:32, 28/10/2025

Lo đồng won mất giá, nhà đầu tư Hàn Quốc mua mạnh tài sản ở nước ngoài

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

14:36, 21/10/2025

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Từ khóa:

Hàn Quốc thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn

Đọc thêm

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ vàng lớn nhất ở nước này kể từ năm 1949, với trữ lượng ước tính lên tới 1.444 tấn tại tỉnh Liêu Ninh....

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Nhóm nông sản vừa được Mỹ miễn thuế quan đóng vai trò then chốt đối với nông dân và các tỉnh nông nghiệp của Philippines...

Thuế quan có thể ảnh hưởng dai dẳng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Thuế quan có thể ảnh hưởng dai dẳng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng thuế quan cao hơn sẽ để lại những ảnh hưởng kéo dài, có thể tiếp tục trong năm tới và thậm chí lâu hơn..

VnEconomy

"Mở khóa" cơ hội tăng trưởng năng lượng tái tạo Nhật Bản

Nhật Bản đang đứng trước cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng tái tạo - chìa khóa cho phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính...

EU cảnh báo có thể phải trả giá khi trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Nga

EU cảnh báo có thể phải trả giá khi trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Nga

EU đối mặt rủi ro lớn khi đẩy mạnh nỗ lực gây sức ép buộc Trung Quốc chấm dứt việc hỗ trợ Nga tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy