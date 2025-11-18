Sau thỏa thuận thương mại với Mỹ, doanh nghiệp Hàn Quốc hứa rót hơn 460 tỷ USD đầu tư trong nước

Các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, bao gồm Samsung Electronics, Hyundai Motor và SK Group, đã công bố kế hoạch đầu tư mới trong nước sau khi Hàn Quốc đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ...

Theo thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn, Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào các ngành công nghiệp của Mỹ để đổi lấy việc được chính quyền Tổng thống Donald Trump hạ thuế quan. Cam kết đầu tư này đã dẫn tới nhiều lo ngại ở Hàn Quốc thời gian qua, khi có các ý kiến cho rằng việc đầu tư một số tiền lớn như vậy ra nước ngoài sẽ gây áp lực mất giá nghiêm trọng lên đồng won và khiến dòng vốn dịch chuyển khỏi nền kinh tế trong nước.

Trong bối cảnh như vậy, việc các công ty Hàn Quốc cam kết đầu tư vào thị trường nội địa đã giúp xoa dịu lo ngại rằng họ có thể ưu tiên đầu tư vào Mỹ, cũng như mối lo về tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Hàn Quốc của việc đầu tư vào Mỹ.

Samsung Electronics, một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất chip máy tính, đã thông báo sẽ đầu tư 450 nghìn tỷ won (tương đương 310 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới để mở rộng hoạt động trong nước.

Theo hãng tin CNBC, kế hoạch này bao gồm việc xây dựng thêm một dây chuyền sản xuất tại trung tâm sản xuất Pyeongtaek để đáp ứng nhu cầu tăng cao về linh kiện bán dẫn trên toàn cầu trong cơn sốt công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo dự kiến, dây chuyền mới này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2028, là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Samsung nhằm đảm bảo năng lực sản xuất bổ sung để đáp ứng nhu cầu dài hạn về chip nhớ. Công ty cũng có kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu AI tại tỉnh Nam Jeolla và thành phố Gumi để hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ trong việc giảm khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị Seoul và các vùng khác.

Hyundai Motor, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc, công bố kế hoạch đầu tư 125 nghìn tỷ won (tương đương 86,3 tỷ USD) từ năm 2026 đến 2030 để mở rộng nghiên cứu và phát triển trong nước và phát triển các công nghệ mới như AI, robot và xe tự lái.

SK Group, một tập đoàn lớn khác trong ngành công nghiệp bán dẫn, cùng với các nhà đóng tàu Hanwha Ocean và HD Hyundai, cũng đã công bố kế hoạch tăng cường đầu tư trong nước. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong cam kết của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ, một lĩnh vực được Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán với Seoul.

Trong cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ghi nhận sự đóng góp của khu vực kinh doanh trong việc giúp Chính phủ đàm phán thỏa thuận thương mại với Washington, đồng thời kêu gọi các công ty duy trì đầu tư mạnh mẽ trong nước để trấn an mối lo ngại rằng họ có thể cắt giảm chi tiêu trong nước để đầu tư nhiều hơn vào Mỹ. Ông cho biết Chính phủ của ông đang khám phá các bước chính sách khác nhau, bao gồm nới lỏng các quy định, để giúp tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các công ty.

Chủ tịch Chey Tae-won của SK - tập đoàn dự kiến đầu tư ít nhất 128 nghìn tỷ won (tương đương 88,3 tỷ USD) trong nước đến năm 2028 với trọng tâm là AI - cho biết việc hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đã giảm bớt những bất ổn và mở đường cho các khoản đầu tư trong nước táo bạo hơn.

Hai chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã công bố chi tiết của thỏa thuận thương mại vào thứ Sáu tuần vừa rồi, bao gồm 150 tỷ USD đầu tư của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ và thêm 200 tỷ USD vào các ngành công nghiệp khác của Mỹ.

Seoul cho biết việc triển khai vốn đầu tư sẽ được giới hạn ở mức 20 tỷ USD mỗi năm để ngăn ngừa rủi ro bất ổn tài chính. Mỹ đã đồng ý giảm thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô của Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, và áp dụng thuế đối với chất bán dẫn của Hàn Quốc theo các điều khoản "không kém thuận lợi" so với các đối thủ cạnh tranh tương đương trong tương lai.