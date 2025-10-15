Anh, Mỹ trừng phạt tổ chức lừa đảo trực tuyến Campuchia

Các biện pháp này bao gồm đóng băng khối tài sản trị giá khoảng 130 triệu bảng Anh (hơn 173 triệu USD) tại London liên quan đến tổ chức này...

Chính phủ Mỹ và Chính phủ Anh vừa công bố biện pháp trừng phạt đối với một tổ chức có trụ sở tại Campuchia với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Trong thông cáo chung, Washington và London cho biết tập đoàn Prince Group, do doanh nhân Chen Zhi điều hành, cùng một số công ty con, đã dụ dỗ hàng nghìn người vào các khu phức hợp ở Campuchia được mô tả như “nhà tù”. Tại đây, những người này bị giam giữ trái ý muốn và buộc tham gia thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp thế giới.

“Những kẻ đứng sau các trung tâm lừa đảo quy mô lớn này đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương, đồng thời sử dụng tiền thu được để mua bất động sản tại London nhằm che giấu nguồn gốc tài sản”, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, cho biết trong thông cáo.

Còn Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và đối tác quốc tế như Vương quốc Anh, Washington sẽ tiếp tục đi đầu trong các nỗ lực bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mạng lưới tội phạm có tổ chức chuyên lợi dụng và chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ tài chính Mỹ, năm 2024, người dân Mỹ đã thiệt hại hơn 10 tỷ USD vào tay các tổ chức lừa đảo, tăng khoảng 70% so với năm trước.

Prince Group hiện do Chen - người mang quốc tịch Campuchia, Síp và Vanuatu - giữ chức Chủ tịch và điều hành. Các biện pháp trừng phạt của Anh nhằm vào tổ chức này được triển khai trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp xuyên biên giới. Trong khi đó, Mỹ áp đặt trừng phạt theo quy định về chống tội phạm có tổ chức quốc tế, đồng thời công bố cáo trạng hình sự đối với Chen tại New York.

Cả Washington và London đều cáo buộc Prince Group vận hành một mạng lưới tài chính tinh vi, bao gồm các công ty bình phong và nền tảng cá cược trực tuyến, nhằm hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ hoạt động lừa đảo.

Theo các lệnh trừng phạt, ông Chen, Prince Group và các công ty con của tập đoàn này bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính tại Anh và Mỹ. Ngoài ra, 19 bất động sản liên quan đến tổ chức cũng bị đóng băng, trong đó có tòa nhà văn phòng tại số 10 phố Fenchurch, London, được mua với giá 95 triệu bảng Anh (khoảng 122 triệu USD) vào năm 2020. Ngoài ra còn có một bất động sản khác được cho là thuộc sở hữu của Chen tại khu nhà giàu trên đường Avenue ở St John's Wood, phía Bắc London.

Hình thức lừa đảo phổ biến nhất trong mạng lưới của Prince Group được gọi là “pig butchering” (tạm dịch là “giết lợn”), trong đó nạn nhân bị thao túng thông qua các mối quan hệ tình cảm trực tuyến giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết đã phỏng vấn một phụ nữ Trung Quốc, người khai rằng mình bị một nhóm có liên quan đến Prince Group bán cho một tổ chức lừa đảo khác vào năm 2024.

“Tôi bị bán với giá 7.000 USD và sau đó nghe nói số tiền này được chuyển cho một chủ khác,” người phụ nữ cho biết trong báo cáo.

Theo điều tra của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Jin Bei-4, một cơ sở có liên quan tới Prince Group, đã tổ chức các biện pháp an ninh nghiêm ngặt - gồm hàng rào thép gai, lực lượng bảo vệ bên trong và bên ngoài cổng cùng hệ thống camera giám sát hướng vào trong nhằm kiểm soát hoạt động của những người bên trong. Cơ sở này là nơi nhiều lao động nước ngoài bị lừa và ép buộc tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến nhưng sau đó đã được giải cứu.