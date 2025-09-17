Anh và Mỹ ký hiệp ước công nghệ trị giá 42 tỷ USD

Anh và Mỹ đã ký kết hiệp ước công nghệ nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân dụng. Theo đó, các tập đoàn hàng đầu của Mỹ, dẫn đầu bởi Microsoft, cam kết đầu tư 31 tỷ bảng Anh (42 tỷ USD) vào Vương quốc Anh, theo Reuters…

Đây là “Thỏa thuận Thịnh vượng Công nghệ”, được ký kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump tới Anh.

THOẢ THUẬN CÓ THỂ ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI HÀNG TRIỆU NGƯỜI Ở HAI BỜ ĐẠI TÂY DƯƠNG

Theo phía Anh, hiệp ước này bao gồm các hợp tác chung trong việc phát triển mô hình AI cho y tế, mở rộng năng lực điện toán lượng tử và đẩy nhanh các dự án hạt nhân dân dụng. Hiệp ước được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu khoa học và củng cố an ninh năng lượng cho cả hai quốc gia.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định thỏa thuận với Mỹ có thể định hình tương lai của hàng triệu người ở cả hai bờ Đại Tây Dương, đồng thời mang lại tăng trưởng và củng cố an ninh.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Anh, với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu đã đầu tư hàng tỷ USD vào thị trường này. Đứng trước sức ép phải xoay chuyển tình trạng tăng trưởng trì trệ nhiều năm qua, Starmer muốn biến Anh thành điểm đến đầu tư mới, theo hướng “quy định nhẹ” trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, khác với cách kiểm soát chặt chẽ của Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, chính quyền Trump từng nhiều lần chỉ trích luật an toàn trực tuyến và thuế công nghệ số ở châu Âu, trong đó có Anh, nhưng những vấn đề này không được đưa vào đàm phán của hiệp ước.

CÁC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ MỸ Ồ ẠT RÓT VỐN VÀO ANH

Theo thỏa thuận mới công bố, Nvidia sẽ triển khai 120.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) trên khắp nước Anh – quy mô lớn nhất tại châu Âu cho đến nay. Hãng này cũng hợp tác cùng công ty Nscale (Anh) để lắp đặt 60.000 chip Grace Blackwell Ultra, phối hợp với OpenAI trong một phần dự án AI khổng lồ Stargate, đồng thời cùng Microsoft xây dựng siêu máy tính AI lớn nhất Vương quốc Anh.

Microsoft cũng thông báo kế hoạch đầu tư 22 tỷ bảng Anh nhằm mở rộng hạ tầng điện toán đám mây, AI và siêu máy tính tại Loughton (Đông Bắc London). CEO Satya Nadella khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác công nghệ tin cậy của Anh, trong khi Chủ tịch Brad Smith cho biết quan hệ hai bên đã cải thiện rõ rệt sau thương vụ Microsoft mua lại Activision Blizzard.

Google thông báo khoản đầu tư 5 tỷ bảng Anh, bao gồm việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới tại Waltham Cross (Bắc London) và tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu AI thông qua dự án DeepMind. CoreWeave cũng rót 1,5 tỷ bảng Anh cho các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng hợp tác với DataVita (Scotland), nâng tổng mức đầu tư tại Anh lên 2,5 tỷ bảng.

Ngoài ra, nhiều tập đoàn lớn khác như Salesforce, Scale AI, BlackRock, Oracle, Amazon Web Services và AI Pathfinder cũng cam kết đầu tư từ hàng trăm triệu đến vài tỷ bảng Anh.