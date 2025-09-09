Đà Nẵng đề xuất hợp tác công nghệ chip với bang Oregon (Mỹ)

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề xuất bang Oregon (Mỹ) cùng thành phố xem xét khả năng hai bên tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ chip, logistics và phát triển cơ sở hạ tầng khu thương mại tự do (FTZ)...

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh mới đây đưa ra đề xuất trong buổi tiếp đoàn lãnh đạo bang Oregon (Hoa Kỳ) do ông Daniel Loc Nguyen, Hạ nghị sĩ bang Oregon, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp nhỏ, thành viên Tiểu ban Ngân sách và Thuế vụ, Giao thông Hạ viện bang Oregon, làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh giới thiệu với đoàn bang Oregon về diện mạo một Đà Nẵng năng động, không gian phát triển rộng mở và tiềm lực kinh tế đủ sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông nhấn mạnh, với mô hình khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế cùng các cơ chế đặc thù, Đà Nẵng sẽ có điều kiện bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong chiến lược phát triển quan hệ kinh tế quốc tế, Hoa Kỳ luôn được Đà Nẵng xác định là một trong những đối tác trọng điểm.

Thành phố đang có 97 dự án đầu tư từ Hoa Kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 550 triệu USD, đứng thứ ba về tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng.

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực thành phố ưu tiên như: công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, du lịch, bất động sản, dịch vụ. Thành phố thành phố lập Tổ công tác xúc tiến hợp tác Đà Nẵng - Hoa Kỳ vào tháng 6/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn bang Oregon - Ảnh: NGỌC HÀ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ nói chung và bang Oregon nói riêng với Đà Nẵng sẽ tăng cường hơn trong các lĩnh vực như: sản xuất công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, lâm nghiệp và gỗ, thương mại và các dịch vụ tư vấn; nghiên cứu, định hướng thị trường…

Trong đó, xem xét khả năng hai bên tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ chip, logistics và phát triển cơ sở hạ tầng khu thương mại tự do (FTZ).

Thành phố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của bang Oregon đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng, hỗ trợ các mô hình phòng Lab nhằm kết nối với các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và đóng gói, kiểm thử vi mạch.

Hạ nghị sĩ Daniel Loc Nguyen cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, trọng thị của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đồng thời khẳng định, bang Oregon mong muốn tăng cường trao đổi hợp tác với thành phố trên tất cả lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực thành phố Đà Nẵng ưu tiên phát triển.

Bang Oregon được mệnh danh là "Silicon Forest", với có hơn 6.000 doanh nghiệp công nghệ cao, với nhiều công ty lớn như Intel, Tektronix và HP, đặc biệt Intel có cơ sở lớn nhất thế giới đặt tại đây.

Cùng California và Texas, Oregon là một trong số ít bang ở Mỹ chuyên sâu về sản xuất chất bán dẫn. Theo một báo cáo năm 2023, Oregon chiếm khoảng 15% lực lượng lao động ngành này trên toàn quốc, dù dân số chỉ chiếm khoảng 1.3% toàn nước Mỹ.