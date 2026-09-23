Lý do Apple chưa ra mắt iPhone Air 2

Trong khi bộ đôi iPhone 18 Pro/Promax cùng iPhone Duo đã được Apple giới thiệu tại sự kiện “Surprise and Shine” ngày 9/9, sự vắng mặt của iPhone Air thế hệ thứ hai là điều đáng chú ý...

Ảnh minh hoạ iPhone Air: PhoneArena.

Hiện cũng chưa có dấu hiệu cho thấy Apple sẽ sớm ra mắt phiên bản kế nhiệm iPhone Air 2.

Với độ dày chỉ 5,6 mm và trọng lượng 165 g, iPhone 17 Air, thiết kế mỏng nhẹ, thời điểm ra mắt vào năm ngoái từng có giá khởi điểm 999 USD.

Sản phẩm được Apple định vị như một lựa chọn nằm giữa iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro, mang đến cho người dùng một mẫu máy mỏng, nhẹ và có mức giá tương đối dễ tiếp cận.

Dù doanh số iPhone Air được cho là không đạt kỳ vọng, dòng máy này vẫn được xem như bước thử nghiệm quan trọng để Apple đánh giá một chiếc điện thoại phải cắt giảm phần cứng để có thiết kế mỏng và nhẹ nhưng vẫn có thể duy trì độ bền liệu có thuyết phục được người dùng.

Theo đó, máy chỉ được trang bị 1 camera góc rộng 48 MP ở mặt sau, dung lượng pin thấp hơn và chỉ có một loa để có thân máy mỏng hơn đáng kể so với các mẫu iPhone truyền thống.

Tuy nhiên, theo CNET, thiết kế tối giản ở mặt lưng và thân máy mỏng của iPhone Air có thể đã giúp Apple tích lũy kinh nghiệm quan trọng trong quá trình phát triển điện thoại màn hình gập. Với những thiết bị phải ưu tiên độ mỏng nhưng đồng thời tích hợp cơ chế gập, các nhà sản xuất thường phải cân nhắc và chấp nhận một số giới hạn về phần cứng.



Chẳng hạn, Samsung Galaxy Z Fold 8 cũng chỉ được trang bị hai camera phía sau, trong khi nhiều mẫu Galaxy khác có tới ba camera. iPhone Duo mới ra mắt của Apple cũng đi theo hướng tương tự khi chỉ có hai camera ở mặt sau.

Dù iPhone Duo chưa được mở bán chính thức, mức giá cao và thiết kế màn hình gập cũng có thể khiến sản phẩm khó tiếp cận với một bộ phận người dùng. Khảo sát do CNET thực hiện với hơn 2.600 người trưởng thành vào tháng trước cho thấy 75% số người được hỏi không quan tâm đến một chiếc iPhone màn hình gập.

Bên cạnh đó, iPhone Duo có giá cao hơn đáng kể so với các mẫu iPhone truyền thống, khởi điểm từ 1.999 USD và lên tới 3.199 USD đối với phiên bản dung lượng 2 TB.

Thực tế, trước khi Apple công bố sản phẩm mới, nhiều khách hàng vẫn kỳ vọng hãng sẽ tiếp tục phát triển một phiên bản iPhone Air khác với camera tốt hơn và thời lượng pin dài hơn, đặc biệt khi phân khúc giữa iPhone tiêu chuẩn và dòng Pro vẫn còn khoảng trống.

Nhất là trong bối cảnh chi phí thiết bị ngày càng tăng và người tiêu dùng thận trọng hơn với chi tiêu, việc Apple chưa đưa ra một mẫu Air thế hệ mới khiến nhóm khách hàng nhạy cảm về giá càng có ít lựa chọn hơn với điện thoại của hãng.

Dù vậy, vẫn có khả năng iPhone Air thế hệ tiếp theo chưa bị Apple khai tử mà chỉ bị lùi lịch ra mắt. Một số dự đoán cho rằng iPhone 18 Air có thể được Apple giới thiệu vào mùa xuân năm sau, cùng với iPhone 18 tiêu chuẩn và một mẫu iPhone 18E giá thấp hơn, kế nhiệm iPhone 17E.

Bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC Worldwide Device Trackers, cũng cho rằng Apple có thể đang giữ lại thế hệ iPhone Air tiếp theo cho năm sau, thay vì ra mắt cùng loạt iPhone cao cấp trong mùa thu này.

“Điều này cho phép Apple phân bổ lượng máy bán ra đều hơn trong cả năm, đồng thời dành sự chú ý công chúng cho các mẫu cao cấp trong mùa thu này, đặc biệt là iPhone màn hình gập mới”, bà nhận định.