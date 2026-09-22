Apple và Google chiêu mộ nhân tài tài sản mã hoá

"Ông lớn" công nghệ Apple và Google đang tuyển dụng những nhân sự cấp cao có chuyên môn về stablecoin, tiền gửi được mã hóa và hạ tầng blockchain...

Ảnh minh hoạ: Karollyne Videira Hubert/Unsplash.

Các thông tin tuyển dụng cho thấy hai tập đoàn công nghệ lớn có thể đang chuẩn bị cho những bước đi sâu hơn trong lĩnh vực tài sản mã hoá.

Theo các thông tin tuyển dụng được công bố, Apple đang tìm kiếm chuyên gia chiến lược tham gia định hình các sản phẩm Apple Pay. Kinh nghiệm và hiểu biết về công nghệ blockchain là một trong những tiêu chí được ưu tiên.

Vị trí này sẽ phụ trách hỗ trợ các sản phẩm Apple Card và Apple Cash, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển tiền giữa các cá nhân, các sản phẩm lưu trữ giá trị và những dịch vụ tài chính tiêu dùng khác. Công việc bao gồm đánh giá cấu trúc của các sản phẩm mới, mô hình kinh doanh, cơ hội hợp tác và các hướng tăng trưởng trong toàn bộ mảng ví điện tử, thanh toán và thương mại của Apple.

Đáng chú ý, hiểu biết về stablecoin, tiền gửi được mã hóa và công nghệ blockchain là những tiêu chí được ưu tiên tuyển dụng.

Tuy nhiên, qua thông tin tuyển dụng của Apple, chưa thể chắc chắn công ty có kế hoạch đưa stablecoin, tiền gửi được mã hóa hay công nghệ blockchain vào Apple Pay, Apple Cash hoặc Apple Card.

Trong khi đó, Google Cloud lại cho thấy rõ kế hoạch tham gia sâu hơn vào hạ tầng blockchain. Hãng đang tìm kiếm lãnh đạo kỹ thuật tại Hồng Kông để tư vấn cho khách hàng bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực blockchain, sàn giao dịch phục vụ khách hàng tổ chức, đơn vị lưu ký tài sản số, tổ chức tài chính tham gia mã hóa tài sản thực và các nhà phát triển ứng dụng phi tập trung.

Nhân sự được tuyển dụng đồng thời sẽ tham gia định hình lộ trình sản phẩm Web3 của công ty, nhằm trở thành nền tảng đám mây được ưu tiên lựa chọn bởi các doanh nghiệp phát triển tài sản mã hoá cũng như các tổ chức đang bắt đầu tham gia lĩnh vực này.

Nhiều tập đoàn công nghệ và thanh toán khác cũng đã đưa stablecoin vào hoạt động thanh toán và chuyển tiền.

Visa gần đây cho biết tổng giá trị các giao dịch thanh toán bằng stablecoin trên mạng lưới của doanh nghiệp này đã vượt 20 tỷ USD mỗi năm. Mastercard cũng đang mở rộng hỗ trợ thanh toán bằng stablecoin, trong đó có USDC và RLUSD của Ripple.

Samsung đầu năm 2024 cũng từng thông báo tuyển dụng các vị trí phục vụ kế hoạch bổ sung các tính năng liên quan đến stablecoin vào điện thoại Galaxy thông qua Samsung Wallet.

Kế hoạch này từng được dự báo, khi được triển khai, có thể đưa các công cụ thanh toán bằng tài sản mã hoá đến hàng trăm triệu người dùng thông qua một nền tảng đã được tích hợp sẵn trên điện thoại.

Những động thái trên có thể cho thấy tài sản mã hóa đang dần chuyển từ một lĩnh vực tương đối biệt lập sang một lớp hạ tầng có thể được tích hợp vào các hệ sinh thái công nghệ, điện toán đám mây, thanh toán và tài chính tiêu dùng quy mô lớn.