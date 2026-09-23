Phụ nữ A Lưới học bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt

Từ thanh toán bằng mã QR, bán hàng trực tuyến đến chuẩn hóa sản phẩm OCOP, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống của phụ nữ dân tộc thiểu số ở A Lưới, thành phố Huế mở thêm cách thức quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và phát triển sinh kế.

Phụ nữ vùng cao A Lưới được hướng dẫn sử dụng mã QR trong thanh toán. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Ngày 22/9, tại xã A Lưới 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tổ chức Ngày hội “Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi - Chuyển đổi số, tiêu dùng xanh”.

TỪ MÃ QR ĐẾN NHỮNG CÁCH LÀM MỚI

Ngày hội nằm trong khuôn khổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng đến nâng cao năng lực, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao, vùng biên giới.

Ngày hội thu hút gần 1.000 phụ nữ vùng cao A Lưới tham gia, tại đây các chị em được hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số trong chăn nuôi, quản lý mô hình sinh kế, quảng bá và tiêu thụ nông sản trên các nền tảng số. Cùng với đó là thực hành xây dựng kênh TikTok, Facebook cá nhân để giới thiệu sản phẩm, kết nối với khách hàng. Thêm nữa, chị em được trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo và ChatGPT cũng được chia sẻ, mở thêm những cách làm mới để chị em ứng dụng công nghệ vào công việc và cuộc sống.

Cùng với đó, những năm qua, phụ nữ dân tộc thiểu số ở A Lưới từng bước tiếp cận tri thức mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, với nhiều người, những thao tác như quét mã QR, chuyển khoản hay bán hàng trên nền tảng trực tuyến vẫn còn khá mới.

Tại ngày hội, hội viên, phụ nữ và người dân được hướng dẫn tạo, sử dụng mã QR, chuyển khoản và thực hành thanh toán không dùng tiền mặt với sự đồng hành của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội A Lưới.

Việc được hướng dẫn trực tiếp trên điện thoại giúp những kỹ năng tưởng như xa lạ trở nên gần gũi hơn. Người bán có thêm phương thức giao dịch, trong khi người mua có thể lựa chọn thanh toán phù hợp.

Không chỉ dừng ở thanh toán, các cấp hội phụ nữ còn hướng dẫn chị em sử dụng nền tảng số để giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng và kết nối với khách hàng.

Chị Trần Thị Ái Vân, đại diện gian hàng phụ nữ xã A Lưới 3, cho biết công nghệ đã mở thêm cách thức bán hàng cho chị em.

“Chị em có thể bán hàng trực tuyến, livestream và giao sản phẩm cho khách. Việc thanh toán cũng linh hoạt hơn khi khách hàng có thể lựa chọn trả tiền mặt hoặc chuyển khoản”, chị Vân chia sẻ.

Phụ nữ dân tộc thiểu số ở A Lưới tham gia chương trình chuyển đổi số, tiêu dùng xanh. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Theo bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế, phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, chủ động tiếp cận tri thức mới và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

“Chúng tôi mong muốn các hoạt động đi vào thực chất, phù hợp thực tiễn và hỗ trợ thiết thực cho hội viên, phụ nữ theo hướng cầm tay chỉ việc”, bà Thủy chia sẻ.

Theo đó, các cấp hội tiếp tục tổ chức truyền thông, tập huấn, hướng dẫn hội viên sử dụng nền tảng số, quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng và mở rộng mạng lưới kết nối. Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ở những địa bàn thuận lợi cũng được kết nối với phụ nữ vùng cao để chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm thị trường.

Điểm nhấn của ngày hội là phiên chợ “Kết nối sản phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt” với 15 gian hàng. Các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP do phụ nữ, trong đó có nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất, kinh doanh được giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ.

Một số ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu từ Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 cũng được giới thiệu tại phiên chợ.

Không gian phiên chợ được kết hợp với giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô. Người dân, du khách có thể tìm hiểu sản phẩm địa phương, thưởng thức món ăn truyền thống, xem thao diễn dệt thổ cẩm, làm bánh Aquat, giã gạo và đan lát.

Qua đó, sản phẩm hàng hóa được gắn với câu chuyện văn hóa bản địa, tạo thêm không gian quảng bá những giá trị đặc trưng của vùng cao A Lưới.

Hội viên phụ nữ chăm chú theo dõi phần hướng dẫn về chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Cùng với quảng bá, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cũng được quan tâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tập huấn quy trình quản lý chất lượng và tiêu chuẩn OCOP, tập trung vào các yêu cầu về an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, bao bì, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện hồ sơ.

Đây là những kiến thức cần thiết để các hộ sản xuất từng bước nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng.

GẮN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI SINH KẾ

Tại A Lưới, câu chuyện chuyển đổi số được đặt trong mối liên hệ với sinh kế và đời sống của phụ nữ. Bởi với nhiều gia đình vùng cao, việc có thêm kiến thức sản xuất, kinh doanh và phương thức tiếp cận thị trường có ý nghĩa không kém việc được hỗ trợ nguồn lực ban đầu.

Gia đình chị Ra Pát Thạch, ở thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5, lâu nay chủ yếu sống dựa vào sản xuất nương rẫy. Kinh tế còn khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện đầu tư con giống để phát triển chăn nuôi. Sau khi được hỗ trợ 2 con heo giống, chị Thạch có thêm điều kiện bắt đầu chăn nuôi, tạo nguồn thu bên cạnh sản xuất nương rẫy.

Từ những hỗ trợ về sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tiếp tục hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng và công nghệ để phụ nữ chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế, trao quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình còn nhiều khó khăn tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Bên cạnh chuyển đổi số, ngày hội còn tuyên truyền về tiêu dùng xanh, mua bán sản phẩm có nguồn gốc an toàn và trách nhiệm của người tiêu dùng.

Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế phối hợp với Cơ quan Thuế cơ sở 5 thành phố Huế tổ chức tuyên truyền chủ đề “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng” cho 100 hội viên, phụ nữ, tiểu thương và người dân.

Nội dung tập trung vào quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm trong mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ, hóa đơn điện tử và các hình thức thanh toán hiện đại.

Từ một mã QR, một phiên livestream hay cách giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số, công nghệ đang dần trở thành công cụ gần gũi hơn với phụ nữ vùng biên A Lưới.

Điều quan trọng là chuyển đổi số được gắn với những nhu cầu thực tế: giúp chị em bán hàng thuận tiện hơn, tiếp cận khách hàng rộng hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu.

Trong hành trình ấy, những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và nghề truyền thống của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô có thêm cơ hội được giới thiệu theo cách mới, trong khi các giá trị văn hóa bản địa tiếp tục được gìn giữ và phát huy.