Mùa xuân của tiền mã hoá đang đến?

Bitcoin đã vượt mốc 85.000 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, và 7 giờ 33 phút sáng nay (22/9), giá BTC đã vượt lên mức 86.500 USD, tiếp tục đà tăng mạnh trong những ngày gần đây….

Ảnh minh hoạ: BlackJack3D/Getty Images.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút hôm qua, 21/9, Bitcoin đã ghi nhận giao dịch chạm mốc 85.000 USD, theo dữ liệu cập nhật của CoinMarketCap.

Trước diễn biến tăng giá của Bitcoin, giới đầu tư đang đặt câu hỏi liệu “mùa đông tiền điện tử” có đang sắp kết thúc. Trước đó, Bitcoin từng lập đỉnh lịch sử trên 126.000 USD vào tháng 10/2025.

Ông Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) của Bitwise, đã nhận định trên chương trình “Squawk Box Europe” của CNBC hôm thứ Hai rằng giai đoạn này đã kết thúc.

“Tôi nghĩ nó đã kết thúc. Đây là mùa xuân của tiền mã hóa, những bông hoa đang nở rộ. Tôi nghĩ thị trường sẽ tăng giá mạnh nhất và kéo dài lâu nhất trong lịch sử tiền số”, ông Hougan nói.

Các nhà phân tích của BTIG cũng đưa ra góc nhìn tích cực về diễn biến giá Bitcoin. Trong một báo cáo công bố hôm Chủ nhật, nhóm phân tích cho rằng nếu Bitcoin giữ được mốc 75.000 USD, lực mua có thể tiếp tục đẩy giá vượt 82.000 USD, hướng tới mốc 90.000 USD.

BTC chưa thể quay lại mốc giá hồi đầu năm. Ảnh chụp màn hình TradingView lúc 23 giờ 30 ngày 21/9.

Theo CNBC, đà tăng của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ hồi tuần trước không thông qua thủ tục cần thiết để thúc đẩy Đạo luật Clarity. Dự luật này được kỳ vọng thiết lập một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho thị trường tài sản mã hoá tại Mỹ, đồng thời phân định vai trò giám sát ngành giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

CIO của Bitwise đồng thời cho rằng một phần dòng tiền đang bắt đầu dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) sang tài sản số.

Trong khi đó, theo dữ liệu của CoinDesk, dù Bitcoin vẫn đang trong đà giảm giá tính từ đầu năm, đồng tiền mã hóa này đã tăng khoảng 44% so với đầu quý 3, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ quý 4/2024.

Trong cùng khoảng thời gian, giá vàng tăng 8,7%, trong khi chỉ số S&P 500 của Phố Wall chỉ tăng khoảng 2%. Chỉ số Nasdaq, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, cũng chỉ tăng 2%, theo dữ liệu của TradingView.

Diễn biến này trái ngược so với hồi đầu năm, khi Bitcoin liên tục tăng trưởng kém hơn các tài sản khác, trong khi nhóm cổ phiếu, đặc biệt là những doanh nghiệp được hưởng lợi từ làn sóng AI, tăng mạnh.

Tuy nhiên, dù đã phục hồi đáng kể, giá Bitcoin vẫn thấp hơn khoảng 48% so với mức đỉnh gần 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.

Mặc dù CNBC đưa tin về một số nhà phân tích cho rằng thị trường tiền mã hóa có thể đã bước vào chu kỳ tăng giá. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến thận trọng về khả năng thị trường xuất hiện các đợt điều chỉnh mạnh.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FxPro, cho rằng thị trường đã bước vào xu hướng tăng giá, tuy nhiên, không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt giảm mạnh trong ngắn hạn.

“Do đó, vẫn nên thận trọng hơn cho đến khi xuất hiện những tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng tích cực và ổn định hơn”, ông nói.

Theo ông Kuptsikevich, tâm lý lạc quan đối với nhóm altcoin đang tạo thêm động lực cho Bitcoin. Tuy nhiên, nhà phân tích này cảnh báo nhà đầu tư không nên vội vàng mua vào chỉ vì thị trường đang tăng.