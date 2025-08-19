Áp lực đẩy mạnh cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Trong bối cảnh nhiều đầu mối tổ chức được sắp xếp lại, quá trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường không dễ dàng, bởi khối lượng văn bản của ngành Nông nghiệp và Môi trường cần sửa đổi rất lớn, cho thấy áp lực trong việc đồng bộ hóa hệ thống pháp lý, bảo đảm tính khả thi…

Ngày 18/8/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp và môi trường năm 2025 và 2026.

ĐÃ CẬP NHẬT 473/518 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Theo ông Lê Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay các đơn vị mới hoàn thành thống kê, cập nhật 473/518 thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. Một số đơn vị đã bảo đảm tiến độ, đạt yêu cầu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tiêu biểu như Cục Biển và Hải đảo, Cục Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị khác cũng thể hiện sự phối hợp tốt, góp phần duy trì kết quả tích cực, gồm Cục Khí tượng Thủy văn, Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Cục Quản lý Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Tuy nhiên, ông Tùng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng nhiệm vụ rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhiều đơn vị báo cáo không đúng tiến độ và chưa đáp ứng mức tối thiểu cắt giảm 30% theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây là điểm nghẽn lớn cần sớm khắc phục để cải cách hành chính đi vào thực chất.

Ở góc độ tổ chức, ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, nhận định thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ đã có chuyển biến tích cực nhờ tập trung xây dựng văn bản, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp và thúc đẩy phân cấp, phân quyền.

Trong thời gian tới, việc chấm điểm cải cách hành chính sẽ dựa trên một bộ tiêu chí cụ thể. Các đơn vị cần bám sát mục tiêu, chủ động báo cáo và đánh giá kịp thời. Đồng thời, phải nhanh chóng xây dựng mẫu báo cáo định kỳ để gửi lãnh đạo Bộ, làm cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc”. Ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Tuyến cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, Chính phủ có Nghị định số 131/2025/NĐ-CP quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không bao gồm đất đai. Nghị định nêu rõ phạm vi phân cấp đối với các lĩnh vực: trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, kiểm ngư, lâm nghiệp, kiểm lâm, thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên nước, môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn, biển đảo, đo đạc bản đồ, kinh tế hợp tác, nông thôn mới và giảm nghèo.

Trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, UBND cấp xã chịu trách nhiệm thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; tiêu hủy thuốc vô chủ; thực hiện quản lý bảo hộ quyền giống cây trồng tại địa phương.

Về chăn nuôi và thú y, Chủ tịch UBND cấp tỉnh công bố và công bố hết dịch bệnh động vật khi xảy ra trên địa bàn từ 2 xã trở lên. UBND cấp xã tổ chức quản lý, phát triển chăn nuôi, bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai, dịch bệnh; quản lý cơ sở giết mổ tập trung và kiểm tra điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, vừa.

Trong lĩnh vực môi trường, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền đầu tư công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường, cấp và thu hồi giấy phép môi trường. Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở có phát sinh nước thải, khí thải, chất thải nguy hại theo quy định. UBND cấp xã được giao lập danh mục cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; tổng hợp nhu cầu ngân sách bảo vệ môi trường làng nghề; tổ chức thu gom, xử lý chất thải quy mô xã; công bố sự cố môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm.

KHỐI LƯỢNG VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI RẤT LỚN

Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi 11 luật, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung 36 nghị định, đồng thời Bộ trưởng sẽ ban hành sửa đổi 12 thông tư.

“Số lượng văn bản cần xử lý là rất lớn, chủ yếu phải hoàn thành trong năm 2025. Con số này vượt xa khối lượng cần thiết chỉ để khắc phục vướng mắc trong phân cấp, phân quyền. Các văn bản trải dài từ luật, nghị định, quyết định của Thủ tướng đến thông tư. Nếu mỗi đơn vị chuyên môn tự xây dựng văn bản sửa đổi, số lượng sẽ tăng lên rất nhiều, gây phân tán nguồn lực. Điều này cho thấy áp lực rất lớn đối với Bộ trong việc đồng bộ hóa hệ thống pháp lý, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với tiến trình cải cách hành chính", ông Hùng chia sẻ.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng: "Định hướng lớn của Bộ là xây dựng nền hành chính công vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp".

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng định cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 66, không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là giải pháp quan trọng để hoàn thành các mục tiêu chính trị và chuyên môn.

Cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề ra 3 mục tiêu trọng tâm: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; giảm 30% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp". Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

“Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng không vì thế mà các cơ quan, đơn vị được phép ỷ lại, lấy lý do sắp xếp, thay đổi để chậm trễ, thiếu quyết liệt trong cải cách hành chính”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Đồng thời, Thứ trưởng cho biết định hướng lớn của Bộ là xây dựng nền hành chính công vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, Bộ đã chủ động triển khai song song nhiều nội dung thay vì chờ phê duyệt các nhiệm vụ.

Để khắc phục tồn tại, Thứ trưởng Võ Văn Hưng yêu cầu các cơ quan cần rà soát, phân công rõ trách nhiệm, đồng thời giao KPI công việc cụ thể để làm căn cứ đánh giá kết quả. Theo đó, Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm định kỳ công khai kết quả cải cách trên Cổng Thông tin của Bộ. Những đơn vị chậm trễ phải khẩn trương khắc phục, trong khi các đơn vị làm tốt cần phát huy nhưng tuyệt đối không được chủ quan.

“Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn rất lớn, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính và triển khai Nghị quyết số 66. Đây vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng thuận lợi cho việc hoàn thành những nhiệm vụ chính trị quan trọng, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới”, Thứ trưởng nhấn mạnh.