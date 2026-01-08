Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Sớm hoàn tất đàm phán, lựa chọn công nghệ tiên tiến cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới…

Chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân vào tối ngày 7/1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu sớm hoàn thành đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Cùng dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và Quốc hội, các địa phương, tập đoàn kinh tế nhà nước.

GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với yêu cầu đặt ra năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; trong đó tiếp tục chỉ đạo khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với các đối tác phù hợp, bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam, có tính đến thỏa thuận trước đây, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP.

Về phân công trách nhiệm đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thực hiện nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác đầu tư xây dựng để bảo đảm cung ứng điện cho giai đoạn sau năm 2031.

Tại phiên họp thứ tư, các báo cáo cho thấy sự nỗ lực lớn từ các bộ, cơ quan khi hoàn thành 12 trên tổng số 15 nhiệm vụ được giao từ kỳ họp thứ ba, đạt tỷ lệ 80%. Những kết quả quan quan trọng bao gồm việc ban hành Nghị quyết 66.8/2025/NQ-CP ngày 26/11/2025 về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thành dự án độc lập; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung cơ chế chính sách đặc biệt để đầu tư xây dựng nhà máy; đã ban hành các văn bản quy định chi tiết của Luật Năng lượng nguyên tử...Tuy nhiên, còn 3 nhiệm vụ đang triển khai, chiếm 20%.

Đại diện các bộ, ngành báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, cơ quan, nhất là Bộ Công Thương đã tích cực triển khai công việc được giao, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ triển khai các công việc, trong đó có việc hoàn thành 12 nhiệm vụ/15 nhiệm vụ sau phiên họp thứ ba; cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; thúc đẩy đàm phán hiệp định hợp tác với phía Nga; đàm phán vay vốn; triển khai một số công việc giải phóng mặt bằng…

Tuy nhiên, tiến độ công việc chưa được như mong muốn, có nhiều vướng mắc phải tháo gỡ ngay như công tác đàm phán hiệp định hợp tác còn chậm, phụ thuộc nhiều vào các đối tác nước ngoài; bố trí vốn cho giải phóng mặt bằng.

HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 1/2026

Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng phương án đàm phán đối với các nội dung còn chưa thống nhất để trao đổi, đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề vướng mắc phát sinh để bảo đảm hoàn thành trong tháng 01/2026.

Đối với nhà máy Ninh Thuận 2, Petrovietnam, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Công Thương chủ động theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 249/NQ-CP ngày 22/8/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, theo đúng tiến độ đã đề ra. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật liên quan, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Đối với các bộ, ngành khác, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ với thời hạn hoàn thành cụ thể.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời tiếp tục ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần thiết trong tháng 01/2026.

Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, EVN, Petrovietnam chủ động tổ chức đàm phán với các đối tác về hiệp định/thỏa thuận cung cấp tín dụng cho dự án nhà máy Ninh Thuận 1, nhà máy Ninh Thuận 2, bảo đảm đồng bộ với hiệp định hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, trước ngày 15/01/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đào tạo nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân; trong tháng 1/2026, EVN, Petrovietnam cung cấp yêu cầu về nhân lực cho 2 nhà máy.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai ngay dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho 2 nhà máy. Tập trung triển khai công tác bồi thường, tái định cư, sớm di dời các hộ dân bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư trong quý 1/2026; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm người dân ra nơi ở mới phải có cuộc sống ổn định với nguyên tắc tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

EVN và Petrovietnam tiếp tục thúc đẩy các công việc để triển khai các dự án nhà máy điện hạt nhân; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư.