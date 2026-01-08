Giá xăng dầu tiếp tục giảm theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 08/01/2026
Huyền Vy
08/01/2026, 16:23
Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 8/1 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, E5RON92 giảm 205 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 135 đồng/lít - 194 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 8/1/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 327 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 18.560 đồng/lít (giảm 357 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.061 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 17.559 đồng/lít (giảm 135 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.403 đồng/kg (tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/12/2025 - 07/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu Quý 1/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/12/2025 và kỳ điều hành ngày 07/01/2026 là: 70,858 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,095 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 72,180 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,800 USD/thùng, tương đương giảm 2,43%); 81,144 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,749 USD/thùng, tương đương giảm 0,91%); 78,850 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,003 USD/thùng, tương đương giảm 1,26%); 341,344 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 0,419 USD/tấn, tương đương giảm 0,12%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu do Bộ Tài chính thông báo, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, đưa nhiều công trình vào vận hành sớm hơn từ 3–6 tháng so với quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời xác lập rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh cung ứng điện giai đoạn tới…
Năm 2025, xuất khẩu tôm các loại của Việt Nam đạt kim ngạch kỷ lục 4,65 tỷ USD, tăng 19,9% so với năm 2024. Đáng chú ý, riêng mặt hàng tôm hùm đạt kim ngạch 817 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024 và trở thành động lực tăng trưởng nổi bật nhất trong cơ cấu xuất khẩu tôm...
Sớm hoàn tất đàm phán, lựa chọn công nghệ tiên tiến cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới…
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu làm rõ nguyên nhân chưa lựa chọn được nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện và khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, coi đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng sản xuất và thu hút vốn đầu tư...
Công tác quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đang chuyển mạnh từ kiểm soát hành chính sang quản lý theo chuỗi giá trị, từ phòng ngừa rủi ro sang kiểm soát chủ động, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn tiếp theo...
