Trang chủ Thế giới

Thái Lan tính đánh thuế giao dịch vàng để ngăn đồng baht tăng giá

Điệp Vũ

16/09/2025, 07:19

Theo Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) và Bộ Tài chính Thái Lan đang thảo luận các phương thức đánh thuế đối với vàng được mua và bán qua các kênh trực tuyến và thanh toán bằng tiền baht...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách Thái Lan đang cân nhắc đánh thuế đối với giao dịch vàng vật chất nhằm hãm đà tăng của đồng nội tệ, trong bối cảnh xu hướng tăng giá của đồng baht đe dọa hoạt động xuất khẩu và du lịch của nước này.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) và Bộ Tài chính Thái Lan đang thảo luận các phương thức đánh thuế đối với vàng được mua và bán qua các kênh trực tuyến và thanh toán bằng tiền baht. Việc đánh thuế giao dịch vàng có thể miễn trừ đối với vàng giao dịch bằng đồng USD, trên các sàn giao dịch tương lai, hoặc mua từ các cửa hàng vàng - nguồn tin nói.

Cũng theo nguồn tin, nhà chức trách muốn bằng cách đánh thuế để giảm hoạt động xuất khẩu vàng của Thái Lan, đồng thời khiến cho việc nắm giữ vàng trở nên tốn kém hơn với người dân trong nước. Nguồn tin nói thêm rằng dòng tiền USD chảy vào Thái Lan từ hoạt động xuất khẩu vàng là một trong những yếu tố khiến baht Thái tăng giá mạnh.

Trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu vàng của Thái Lan tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 254 tỷ baht, tương đương 8 tỷ USD. Trong đó, lượng vàng xuất khẩu sang Campuchia tăng bất thường đã dẫn tới những lời kêu gọi nhà chức trách tiến hành điều tra. Hoạt động xuất khẩu vàng của Thái Lan diễn ra sôi động trong bối cảnh giá vàng thế giới đã tăng gần 40% trong năm nay.

Dòng ngoại tệ từ xuất khẩu vàng đã góp phần đưa tỷ giá đồng baht tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021 vào tuần trước. Mức tăng 7% từ đầu năm đến nay của đồng tiền này đã đặt ra sức ép đòi hỏi BOT can thiệp mạnh mẽ hơn để bảo về sức cạnh tranh của xuất khẩu và du lịch - hai lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Thái Lan.

Diễn biến tỷ giá USD so với baht Thái Lan. Đơn vị: baht/USD - Nguồn: Bloomberg.
Diễn biến tỷ giá USD so với baht Thái Lan. Đơn vị: baht/USD - Nguồn: Bloomberg.

Ngày 15/9, các quan chức BOT có lịch họp với đại diện các công ty giao dịch vàng của Thái Lan để thảo luận về ảnh hưởng của các diễn biến trên thị trường vàng đến tỷ giá baht và các biện pháp tăng cường báo cáo giao dịch. Bộ Tài chính Thái Lan cũng sẽ có thêm các cuộc thảo luận với BOT và một quyết định sẽ được đưa ra sau khi nội các mới đi vào hoạt động - nguồn tin cho biết, và tiết lộ thêm rằng thuế đối với giao dịch vàng có thể là một loại thuế kinh doanh đặc biệt.

Nếu người bán vàng chuyển đổi USD sang baht, giao dịch có thể bị đánh thuế, nguồn tin nói và cho biết thêm mức thuế cuối cùng vẫn chưa được quyết định.

Quan điểm của BOT là sự tăng giá của đồng baht trong năm nay chủ yếu đến từ xu hướng mất giá của đồng USD và các yếu tố bên ngoài, đồng thời cam kết sẽ can thiệp vào thị trường để hạn chế bất kỳ sự biến động quá mức nào. Đồng baht thường có xu hướng tăng giá khi người Thái Lan bán vàng nhiều hơn mua, vì số tiền USD được thanh toán trong các giao dịch này sau đó được chuyển đổi sang đồng nội tệ.

Đồng baht tăng giá là một trở ngại lớn đối với xuất khẩu và du lịch của Thái Lan, hai lĩnh vực đóng góp 70% tổng sản phẩm trong nước (GDp) của nước này. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu của Thái Lan vốn dĩ đang phải đương đầu với mức thuế quan 19% khi bán hàng sang Mỹ. Cùng với đó, lượng du khách quốc tế tới Thái Lan đang giảm, một phần do baht tăng giá.

Giá trị xuất khẩu vàng của Thái Lan qua các năm. Đơn vị: tỷ baht. Số liệu năm 2025 là của 7 tháng đầu năm - Nguồn: Bloomberg.
Giá trị xuất khẩu vàng của Thái Lan qua các năm. Đơn vị: tỷ baht. Số liệu năm 2025 là của 7 tháng đầu năm - Nguồn: Bloomberg.

Vàng có một giá trị văn hóa sâu sắc và tầm quan trọng lịch sử ở Thái Lan, nơi kim loại quý này thường được dùng làm lễ vật để dâng trong chùa, và được xem như một phương thức tiết kiệm truyền thống và truyền lại của cải giữa các thế hệ. Nhu cầu vàng của Thái Lan tăng 13% trong năm ngoái, đánh dấu năm tăng thứ tư liên tiếp.

Người Thái mua khoảng 70% vàng qua các nền tảng trực tuyến - theo MTS Gold Group, một trong những nhà giao dịch vàng vật chất lớn nhất Thái Lan. Theo dự báo, nhu cầu vàng của Thái Lan sẽ tăng năm thứ 5 liên tiếp trong năm nay, đạt 57,3 tấn. Nhu cầu vàng của quốc gia Đông Nam Á này chủ yếu được đáp ứng bằng nhập khẩu.

Từ khóa:

giá vàng Thái Lan Thuế Vàng vàng

