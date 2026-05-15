Thứ Sáu, 15/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Áp lực tồn kho và đường nhập lậu đang gây áp lực lớn lên ngành mía đường

Chu Khôi

15/05/2026, 15:45

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tính đến giữa tháng 5/2026, ngành đường Việt Nam cơ bản hoàn tất vụ ép niên vụ 2025-2026. Lũy kế đến ngày 30/4/2026. toàn ngành đã ép khoảng 11,106 triệu tấn mía, sản xuất được khoảng 1,06 triệu tấn đường các loại. Đây là nguồn cung lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ chậm, khiến áp lực tồn kho và cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng.

Nông dân trồng mía hiện đang rất khó khăn do giá mía thấp. Ảnh minh họa.
Nông dân trồng mía hiện đang rất khó khăn do giá mía thấp. Ảnh minh họa.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết trên thị trường thế giới, giá đường trong tháng 4/2026 diễn biến theo xu hướng giảm trong nửa đầu tháng nhưng phục hồi trở lại vào cuối tháng. Theo thông tin từ tổ chức ISO, giá đường chịu tác động bởi nhiều yếu tố như biến động thị trường dầu mỏ, rủi ro địa chính trị và những lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu.

GIÁ ĐƯỜNG VIỆT NAM THẤP NHẤT KHU VỰC

Giá đường thô trung bình theo chỉ số ISA trong tháng 4/2026 giảm xuống còn 14,30 US cent/pound, thấp hơn 0,07 US cent/pound so với tháng 3/2026. Trong khi đó, giá đường trắng trung bình theo chỉ số ISO giảm còn 425,25 USD/tấn, thấp hơn mức 432,69 USD/tấn của tháng trước.

Tuy nhiên, vào cuối tháng, giá đường thế giới đã tăng trở lại nhờ những thông tin dự báo thiếu hụt nguồn cung trong niên vụ 2026-2027. Bên cạnh đó, giá dầu tăng cao cũng thúc đẩy các nhà máy tại Brazil chuyển nhiều mía sang sản xuất nhiên liệu sinh học thay vì sản xuất đường, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Ngoài ra, sản lượng đường của Ấn Độ được dự báo giảm, cùng với việc phân bổ sản lượng hạn chế cho sản xuất đường tại khu vực Trung Nam Brazil và công suất lọc dầu thấp tại khu vực Vịnh Ba Tư cũng góp phần hỗ trợ giá đường thế giới phục hồi trong nửa cuối tháng 4/2026.

Tại khu vực châu Á, giá đường nội địa tại nhiều quốc gia tiếp tục duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với Việt Nam. Tại Philippines, giá đường luyện bán sỉ ở khu vực Metro Manila dao động quanh mức 3.395–3.410 peso/bao 50 kg trong suốt tháng 4/2026. Trong khi đó, giá đường tại Indonesia tăng nhẹ qua từng tuần, đạt khoảng 18.334 rupiah/kg vào cuối tháng.

Ở thị trường Trung Quốc, giá đường trắng giao ngay cũng tăng dần trong tháng, từ mức 5.325 nhân dân tệ/tấn lên khoảng 5.369 nhân dân tệ/tấn vào cuối tháng 4/2026.

Khi quy đổi sang tiền Việt Nam, giá đường bình quân tại Philippines đạt khoảng 28.177 đồng/kg, tương đương 167% giá đường Việt Nam; Indonesia đạt khoảng 27.873 đồng/kg, tương đương 165%; còn Trung Quốc ở mức khoảng 19.434 đồng/kg, tương đương 115% giá đường Việt Nam. Trong khi đó, giá đường bình quân tại Việt Nam chỉ khoảng 16.892 đồng/kg.

Theo đánh giá của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá đường trong nước thấp không phải do thiếu năng lực sản xuất mà chủ yếu do thị trường bị chi phối bởi đường nhập lậu và đường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong tháng 4/2026, nguồn cung đường trong nước tiếp tục dư thừa khi cùng lúc có đường sản xuất từ mía trong nước, đường nhập khẩu từ ASEAN và lượng lớn đường nhập lậu tràn vào thị trường.

Giá đường sản xuất từ mía trong nước hiện dao động khoảng 16.000-16.600 đồng/kg đối với đường kính trắng; đường tinh luyện ở mức 17.000-17.600 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá này vẫn gặp khó trong cạnh tranh do sự hiện diện phổ biến của đường nhập lậu trên thị trường.

Báo cáo cũng cho thấy lượng tiêu thụ đường sản xuất từ mía trong tháng 4/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Đây là áp lực lớn đối với các doanh nghiệp mía đường cũng như vùng nguyên liệu của nông dân.

ĐƯỜNG NHẬP LẬU TIẾP TỤC GÂY ÁP LỰC LỚN  LÊN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG

Trong lĩnh vực chống buôn lậu, hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu trong tháng 4/2026 tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương, dù chỉ ghi nhận một số vụ việc bị xử lý.

Tại Đà Nẵng, ngày 10/4/2026, Giám đốc Sở Công Thương thành phố đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với một cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời tịch thu 6 tấn đường tinh luyện nhãn hiệu MITR PHOL xuất xứ Thái Lan.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2026, Hiệp hội Mía đường Việt Nam phối hợp cùng một số cơ quan báo chí khảo sát thực tế tại khu vực sông Sê Pôn, đoạn qua xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị - một trong những điểm nóng buôn lậu đường qua biên giới Việt - Lào.

Theo ghi nhận, tại khu vực Dansavanh của Lào, cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 3 km, lượng đường tập kết thường xuyên lên tới 3.000-5.000 tấn. Các đối tượng tổ chức vận chuyển nhỏ lẻ nhưng liên tục bằng đò ngang qua sông Sê Pôn, mỗi chuyến từ 3-5 tấn đường.

Sau khi đưa qua biên giới, đường lậu được tập kết tại nhà dân hoặc các kho tạm dọc biên giới rồi tiếp tục vận chuyển sâu vào nội địa bằng xe máy, xe tải nhỏ hoặc trà trộn vào xe khách. Riêng tại khu vực Lao Bảo có khoảng 15 kho tạm chứa đường lậu với sức chứa từ 2-5 tấn mỗi kho.

Các đối tượng buôn lậu còn tổ chức cảnh giới nhiều lớp, theo dõi sát hoạt động của lực lượng chức năng để né tránh kiểm tra. Khi phát hiện động tĩnh, các đầu nậu lập tức dừng hoạt động hoặc thay đổi phương thức vận chuyển, khiến công tác kiểm soát ngày càng khó khăn.

Không chỉ diễn ra ở khu vực biên giới, trên các nền tảng mạng xã hội, mặt hàng đường không rõ nguồn gốc vẫn được rao bán công khai. Tại nhiều chợ đầu mối, đường nhập lậu từ Thái Lan vẫn lưu hành phổ biến, trong khi các loại đường “3 không” gồm không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ và không hạn sử dụng tiếp tục xuất hiện tràn lan trên thị trường.

Một vấn đề khác gây sức ép lên ngành đường là sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng sirô ngô HFCS. Theo dữ liệu của cơ quan hải quan, trong tháng 4/2026, Việt Nam nhập khẩu khoảng 21.432 tấn HFCS. Phần lớn lượng nhập khẩu này thuộc về các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát - vốn từng là khách hàng tiêu thụ lớn của đường tinh luyện trong nước.

Theo nhận định của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, thị trường đường công nghiệp hiện đã bị HFCS chiếm lĩnh đáng kể, trong khi thị trường tiêu dùng dân dụng tiếp tục bị áp đảo bởi đường nhập lậu và đường không rõ nguồn gốc.

Dự báo trong tháng 5 và tháng 6/2026, nguồn cung đường vẫn tiếp tục dư thừa khi lượng đường từ vụ ép trong nước, đường nhập khẩu và đường nhập lậu đồng thời tồn tại trên thị trường. Hiệp hội cảnh báo nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp mạnh tay hơn đối với đường nhập lậu và hành vi trốn thuế thông qua mua bán không hóa đơn, ngành mía đường trong nước sẽ tiếp tục đối mặt nguy cơ suy giảm nghiêm trọng đầu ra.

Ngành mía đường trước nguy cơ “vỡ trận”, cần gia cố sức cạnh tranh của chuỗi liên kết sản xuất

09:33, 20/04/2026

Ngành mía đường trước nguy cơ “vỡ trận”, cần gia cố sức cạnh tranh của chuỗi liên kết sản xuất

Thừa cung, buôn lậu bủa vây: Ngành mía đường đối mặt giai đoạn khẩn cấp

16:03, 13/02/2026

Thừa cung, buôn lậu bủa vây: Ngành mía đường đối mặt giai đoạn khẩn cấp

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

21:03, 05/09/2025

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

Từ khóa:

buôn lậu đường qua biên giới đường nhập lậu giá đường tại Philippines giá đường tháng 4/2026 giá đường thế giới giá đường Việt Nam Hiệp hội Mía đường Việt Nam nhập khẩu sirô ngô HFCS sản xuất đường tại Brazil tình hình thị trường đường

Đọc thêm

Phát động và công bố chuỗi sự kiện quan trọng của ngành Công Thương

Phát động và công bố chuỗi sự kiện quan trọng của ngành Công Thương

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026, Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ và công bố Ngày Logistics Việt Nam là những hoạt động có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phát triển của toàn ngành Công Thương....

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường, báo chí được xác định là lực lượng quan trọng trong công tác cảnh báo, định hướng dư luận và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Cùng với đó, hệ thống pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai cũng đang được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương.

VCCI công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, ra mắt phiên bản PCI 2.0 và BPI

VCCI công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, ra mắt phiên bản PCI 2.0 và BPI

Ngày 15/5/2026 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025)...

Gần 1.000 cửa hàng PVOIL bán xăng E10 từ ngày 15/5, phủ sóng toàn quốc

Gần 1.000 cửa hàng PVOIL bán xăng E10 từ ngày 15/5, phủ sóng toàn quốc

Hoàn tất chuyển đổi hạ tầng, kiểm soát chất lượng toàn chuỗi và nâng công suất pha chế lên gần 4 triệu m3/năm, PVOIL sẵn sàng đưa xăng sinh học E10 vào kinh doanh đại trà trên toàn quốc.

Xây dựng kế hoạch tái hoang dã nhằm khôi phục thiên nhiên Việt Nam

Xây dựng kế hoạch tái hoang dã nhằm khôi phục thiên nhiên Việt Nam

Nhiều khu rừng tại Việt Nam hiện rơi vào tình trạng “rừng rỗng”, thiếu vắng động vật hoang dã. Vì vậy, Việt Nam đang xây dựng Kế hoạch Tái hoang dã quốc gia giai đoạn 2027 - 2035, tầm nhìn 2050 nhằm phục hồi thiên nhiên, nâng cao chất lượng rừng và phát triển bền vững...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự kiến mức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi sang xe xanh tại Hà Nội

Kinh tế xanh

2

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu điểm

3

TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm

Đầu tư

4

Cà Mau rút ngắn thời gian giải quyết bảo hiểm thất nghiệp còn 14 ngày

Dân sinh

5

Mỹ phẩm "dupe" hay hàng nhái trá hình?

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy