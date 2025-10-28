Áp lực tỷ giá vẫn lớn

Áp lực tỷ giá vẫn còn lớn, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất tiền đồng duy trì ở mức thấp, làm thu hẹp chênh lệch lợi suất USD-VND và gia tăng động lực nắm giữ ngoại tệ.

Cập nhật tỷ giá cho thấy, USD tiếp tục tăng so với VND trên thị trường tự do, nới rộng chênh lệch với tỷ giá niêm yết chính thức tại Vietcombank, phản ánh tâm lý găm giữ ngoại tệ và kỳ vọng đồng USD tiếp tục mạnh lên so với VND.

Tỷ giá USD trong nước ngày 27/10 tại các Ngân hàng Thương mại giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.082 - 26.352 VND/USD. Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4g30 ngày 27/10/2025, tăng 50 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.700 - 27.750 đồng/USD.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, VND đã mất giá hơn 3% so với USD, trái ngược với xu hướng tăng giá của nhiều đồng tiền chủ chốt khi chỉ số DXY đo sức mạnh của USD với rổ sáu đồng tiền lớn đã giảm hơn 9%.

Theo đánh giá của FiinGroup, thực tế, dù Việt Nam vẫn duy trì thặng dư thương mại lớn 16,8 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025 cùng dòng vốn FDI và kiều hối tích cực, lượng USD thực chảy vào hệ thống ngân hàng lại không nhiều, khi doanh nghiệp và cá nhân có xu hướng nắm giữ USD trong bối cảnh Fed duy trì lãi suất ở mức cao 4,00-4,25%.

"Do đó, áp lực tỷ giá vẫn còn lớn, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất tiền đồng duy trì ở mức thấp, làm thu hẹp chênh lệch lợi suất USD-VND và gia tăng động lực nắm giữ ngoại tệ", FiinGroup nhận định.

Tỷ giá tiếp tục duy trì đà tăng từ đầu năm đến nay, song vẫn ghi nhận căng thẳng ở một vài thời điểm trong quý 3 vừa qua. Tỷ giá liên ngân hàng có lúc chạm lên mức 26,424 tăng 3,7%.

Nguyên nhân tỷ giá neo cao bởi một số nguyên nhân như dòng vốn ngoại rút ra khi các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên thị trường chứng khoán cùng với hoạt động chuyển lợi nhuận về nước của các doanh nghiệp FDI; Nhu cầu ngoại tệ tăng cao trong mùa cao điểm nhập khẩu của quý 3; Chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước khiến VND trở nên kém hấp dẫn.

Trước tình hình căng thẳng của tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp bằng việc bán ra USD 2 đợt vào tháng 8 và tháng 10/2025 với tổng khối lượng khoảng 2,9 tỷ USD. Động thái này phần nào giúp tạm thời xoa dịu căng thẳng tỷ giá khi đáp ứng nguồn cầu ngoại tệ lớn trên thị trường, nhất là khi Kho bạc Nhà nước chào mua USD phục vụ cho việc tất toán nghĩa vụ trái phiếu.

Bên cạnh bán can thiệp trong một số thời điểm tỷ giá leo cao, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành bơm hút OMO linh hoạt để duy trì mức chênh lệch lãi suất USD – VND ở mức thấp. Trong tháng 9, Fed cũng đã tiến hành cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay kỳ vọng có thêm 2 lần nữa từ nay đến cuối năm. Nhờ vậy, diễn biến tỷ giá của quý 3 và cho tới hiện tại vẫn tương đối ổn định, đạt 26,342 VNĐ/USD (tương ứng tăng 3,4% từ đầu năm đến nay).

Chứng khoán KBSV dự báo về tỷ giá USD/VND không tăng quá 4% so với cuối năm 2024. Trong ngắn hạn, tỷ giá có thể xuất hiện những giai đoạn căng thẳng cục bộ do nhu cầu ngoại tệ cao đến từ hoạt động rút vốn của nhà đầu tư gián tiếp FII, các doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước, nhu cầu mua USD của kho bạc cũng như của các doanh nghiệp xuất khẩu…

Tuy nhiên, tính cho đến hết năm 2025, Ngân hàng Nhà nước vẫn có thể kiểm soát được mức tăng của tỷ giá không quá 4% nhờ chính sách can thiệp bán kỳ hạn dự trữ ngoại hối nếu cần thiết, và duy trì mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức cao để giữ chênh lệch lãi suất USD-VND dương.

Ngoài ra, gần về cuối năm, 1 số yếu tố khách quan cũng mang tính hỗ trợ, bao gồm: đồng USD có xu hướng suy yếu khi Fed tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất, và nguồn cung ngoại tệ trong nước trở nên dồi dào hơn nhờ xuất khẩu ổn định cùng với lượng kiều hối về nước cuối quý 4.

Việc Fed thực hiện cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay vào tháng 9 vừa qua đã phần nào giảm nhẹ áp lực tỷ giá USD/VND, đồng thời cũng cho thấy định hướng nới lỏng của Fed trong tương lai.

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ có thêm 2 lần cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm với mỗi lần 0,25 điểm phần trăm. Đây là yếu tố hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để điều hành tỷ giá và duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất ở vùng thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước và hỗ trợ mục tiêu tín dụng trong những tháng cuối năm.