Apollo và chiến lược trở thành trụ cột ngành vật liệu xây dựng

Thu Ngân

30/03/2026, 15:32

Thị trường vật liệu xây dựng đang bước vào giai đoạn mà năng lực vận hành, khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và mức độ ổn định dài hạn trở thành yếu tố quyết định vị thế doanh nghiệp.

Với hơn hai thập kỷ giữ vị thế nổi bật trong ngành hóa chất - vật liệu xây dựng, đặc biệt silicone sealant tại Việt Nam, Apollo đến với Vietbuild Hà Nội 2026 không chỉ để tiếp tục khẳng định tầm vóc thương hiệu, mà còn cho thấy rõ hơn bước chuyển sang mô hình tập đoàn đa ngành với định hướng phát triển nhất quán ở tiêu chuẩn cao và tầm nhìn dài hạn.

Apollo hiện diện tại Vietbuild Hà Nội 2026 với vai trò Nhà tài trợ chính, tiếp tục khẳng định vị thế chuẩn mực. (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

VIETBUILD 2026 VÀ THÔNG ĐIỆP “STEPPING INTO THE FUTURE” CỦA APOLLO

Trong ngành hóa chất - vật liệu xây dựng, vị thế doanh nghiệp không còn được quyết định chỉ bởi sản phẩm, mà bởi khả năng kiểm soát chất lượng, chủ động nguồn cung và duy trì sự ổn định cho toàn bộ hệ thống phân phối và dự án. Đây là lý do nhiều năm qua Apollo tập trung đầu tư vào các nền tảng mang tính dài hạn như chuỗi cung ứng, hệ thống kho vận, năng lực dự trữ và mạng lưới phân phối trên toàn quốc.

Song song đó, việc duy trì hợp tác chiến lược với các tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới như Shin-Etsu (Nhật Bản) và Dow Chemical (Hoa Kỳ) giúp Apollo không chỉ đảm bảo nguồn nguyên liệu mà còn chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Những nền tảng này cho phép doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch cung ứng, duy trì chất lượng nhất quán và đảm bảo tiến độ cho hệ thống dự án – những yếu tố ngày càng mang tính quyết định trong ngành xây dựng.

Liên kết chiến lược với các tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới giúp Apollo chuẩn hóa chất lượng theo chuẩn quốc tế. (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Tại Vietbuild Hà Nội 2026, Apollo không chỉ giới thiệu sản phẩm mà tập trung giới thiệu cách doanh nghiệp xây dựng nền tảng vận hành và hệ thống tiêu chuẩn cho vật liệu xây dựng. Không gian trưng bày của Apollo được thiết kế theo hướng trải nghiệm, nơi khách tham quan có thể hình dung rõ hơn về vai trò của vật liệu trong tổng thể vận hành công trình - từ tiêu chuẩn vật liệu, tiêu chuẩn thi công đến độ bền và tính ổn định trong suốt vòng đời sử dụng.

Thông qua các hoạt động trình diễn kỹ thuật và trao đổi chuyên môn, Apollo hướng đến việc chia sẻ một cách tiếp cận mới: vật liệu không chỉ là đầu vào của công trình, mà là một phần của hệ thống đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả vận hành.

Với Apollo, tinh thần “Stepping Into The Future” là bước chuyển về cách doanh nghiệp vật liệu tham gia vào chuỗi giá trị xây dựng - từ cung cấp sản phẩm sang xây dựng nền tảng và tiêu chuẩn cho thị trường

Khu trưng bày của Apollo được thiết kế theo hướng trải nghiệm để khách hình dung rõ hơn về vai trò của vật liệu trong tổng thể vận hành công trình. (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

APOLLO VỊ THẾ ĐÃ ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN THỊ TRƯỜNG

Sự phát triển của ngành xây dựng đang kéo theo thay đổi trong cách thị trường lựa chọn vật liệu. Thay vì chỉ quan tâm đến giá thành hoặc thông số kỹ thuật, các nhà thầu và chủ đầu tư ngày càng quan tâm đến độ ổn định chất lượng, khả năng cung ứng liên tục và mức độ đồng hành của doanh nghiệp vật liệu trong suốt quá trình triển khai dự án.

Điều này khiến vai trò của doanh nghiệp vật liệu không còn dừng ở cung cấp sản phẩm, mà trở thành một phần trong năng lực vận hành của toàn bộ chuỗi giá trị xây dựng. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp sở hữu hệ thống phân phối lớn, nguồn cung ổn định, tiêu chuẩn chất lượng nhất quán và năng lực vận hành vững sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường.

Khi thị trường ngày càng dịch chuyển về cạnh tranh bằng năng lực vận hành, khả năng bảo đảm nguồn cung và độ ổn định dài hạn, vai trò của doanh nghiệp vật liệu cũng được định nghĩa lại. Không chỉ cung cấp sản phẩm, doanh nghiệp ở vị thế hàng đầu phải đủ năng lực tạo ảnh hưởng lên toàn bộ chuỗi giá trị xây dựng.

Trong logic đó, sự hiện diện của Apollo tại Vietbuild Hà Nội 2026 là sự nối dài của vị thế đã được xác lập hơn hai thập kỷ qua, đồng thời cho thấy rõ hơn bước chuyển chiến lược sang mô hình tập đoàn đa ngành với định hướng nhất quán ở mọi lĩnh vực tham gia.

Kỷ niệm 50 năm thành lập, Apple đứng trước bước ngoặt lớn với AI, khi công nghệ này đặt ra câu hỏi liệu “biểu tượng Thung lũng Silicon” có còn tạo được những cuộc cách mạng định hình lối sống như trước...

Phát triển theo chuỗi giá trị ngành chăn nuôi, khâu giết mổ và chế biến không còn là “mắt xích” trung gian mà giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn thực phẩm, và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hệ thống hiện nay vẫn tồn tại nhiều “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ.

Do ảnh hưởng địa chính trị trên thế giới, giá xăng dầu đang bước vào giai đoạn tăng mạnh và kéo dài. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng chi phí vận hành, mà còn tạo ra sức ép tái cấu trúc toàn diện đối với ngành logistics - lĩnh vực có mức độ phụ thuộc cao vào nhiên liệu.

Sắp tới, tại xã Kiên Lương (An Giang) sẽ xuất hiện một tổ hợp công nghiệp đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất xi măng, đây còn là cơ sở có khả năng xử lý rác thải, giảm phát thải carbon. Mô hình nhà máy này đang thay đổi cách nghĩ về ngành vật liệu xây dựng truyền thống, với sự dẫn dắt từ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành và "ông lớn" toàn cầu Sinoma International Engineering.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, tỉnh Thanh Hóa đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng đồng bộ và chính sách ưu đãi vượt trội, dự án Khu công nghiệp số 5 Nghi Sơn được xem là một trong những điểm nhấn chiến lược, mở ra “câu chuyện đầu tư” hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

