Apollo và chiến lược trở thành trụ cột ngành vật liệu xây dựng
Thu Ngân
30/03/2026, 15:32
Thị trường vật liệu xây dựng đang bước vào giai đoạn mà năng lực vận hành, khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và mức độ ổn định dài hạn trở thành yếu tố quyết định vị thế doanh nghiệp.
Với hơn hai thập kỷ giữ vị thế nổi bật trong ngành hóa chất - vật liệu xây dựng, đặc biệt silicone sealant tại Việt Nam, Apollo đến với Vietbuild Hà Nội 2026 không chỉ để tiếp tục khẳng định tầm vóc thương hiệu, mà còn cho thấy rõ hơn bước chuyển sang mô hình tập đoàn đa ngành với định hướng phát triển nhất quán ở tiêu chuẩn cao và tầm nhìn dài hạn.
VIETBUILD 2026 VÀ THÔNG ĐIỆP “STEPPING INTO THE FUTURE” CỦA APOLLO
Trong ngành hóa chất - vật liệu xây dựng, vị thế doanh nghiệp không còn được quyết định chỉ bởi sản phẩm, mà bởi khả năng kiểm soát chất lượng, chủ động nguồn cung và duy trì sự ổn định cho toàn bộ hệ thống phân phối và dự án. Đây là lý do nhiều năm qua Apollo tập trung đầu tư vào các nền tảng mang tính dài hạn như chuỗi cung ứng, hệ thống kho vận, năng lực dự trữ và mạng lưới phân phối trên toàn quốc.
Song song đó, việc duy trì hợp tác chiến lược với các tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới như Shin-Etsu (Nhật Bản) và Dow Chemical (Hoa Kỳ) giúp Apollo không chỉ đảm bảo nguồn nguyên liệu mà còn chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Những nền tảng này cho phép doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch cung ứng, duy trì chất lượng nhất quán và đảm bảo tiến độ cho hệ thống dự án – những yếu tố ngày càng mang tính quyết định trong ngành xây dựng.
Tại Vietbuild Hà Nội 2026, Apollo không chỉ giới thiệu sản phẩm mà tập trung giới thiệu cách doanh nghiệp xây dựng nền tảng vận hành và hệ thống tiêu chuẩn cho vật liệu xây dựng. Không gian trưng bày của Apollo được thiết kế theo hướng trải nghiệm, nơi khách tham quan có thể hình dung rõ hơn về vai trò của vật liệu trong tổng thể vận hành công trình - từ tiêu chuẩn vật liệu, tiêu chuẩn thi công đến độ bền và tính ổn định trong suốt vòng đời sử dụng.
Thông qua các hoạt động trình diễn kỹ thuật và trao đổi chuyên môn, Apollo hướng đến việc chia sẻ một cách tiếp cận mới: vật liệu không chỉ là đầu vào của công trình, mà là một phần của hệ thống đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả vận hành.
Với Apollo, tinh thần “Stepping Into The Future” là bước chuyển về cách doanh nghiệp vật liệu tham gia vào chuỗi giá trị xây dựng - từ cung cấp sản phẩm sang xây dựng nền tảng và tiêu chuẩn cho thị trường
APOLLO VỊ THẾ ĐÃ ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN THỊ TRƯỜNG
Sự phát triển của ngành xây dựng đang kéo theo thay đổi trong cách thị trường lựa chọn vật liệu. Thay vì chỉ quan tâm đến giá thành hoặc thông số kỹ thuật, các nhà thầu và chủ đầu tư ngày càng quan tâm đến độ ổn định chất lượng, khả năng cung ứng liên tục và mức độ đồng hành của doanh nghiệp vật liệu trong suốt quá trình triển khai dự án.
Điều này khiến vai trò của doanh nghiệp vật liệu không còn dừng ở cung cấp sản phẩm, mà trở thành một phần trong năng lực vận hành của toàn bộ chuỗi giá trị xây dựng. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp sở hữu hệ thống phân phối lớn, nguồn cung ổn định, tiêu chuẩn chất lượng nhất quán và năng lực vận hành vững sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường.
Khi thị trường ngày càng dịch chuyển về cạnh tranh bằng năng lực vận hành, khả năng bảo đảm nguồn cung và độ ổn định dài hạn, vai trò của doanh nghiệp vật liệu cũng được định nghĩa lại. Không chỉ cung cấp sản phẩm, doanh nghiệp ở vị thế hàng đầu phải đủ năng lực tạo ảnh hưởng lên toàn bộ chuỗi giá trị xây dựng.
Trong logic đó, sự hiện diện của Apollo tại Vietbuild Hà Nội 2026 là sự nối dài của vị thế đã được xác lập hơn hai thập kỷ qua, đồng thời cho thấy rõ hơn bước chuyển chiến lược sang mô hình tập đoàn đa ngành với định hướng nhất quán ở mọi lĩnh vực tham gia.
