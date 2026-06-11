TP.Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động
hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố nhằm tạo cơ sở để các cơ
quan chức năng tăng cường phối hợp trong kiểm soát hàng hóa, an toàn thực phẩm,
an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các sự kiện xúc tiến thương mại.
SỞ CÔNG THƯƠNG LÀM ĐẦU
MỐI QUẢN LÝ
Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà vừa ký Quyết
định số 3307/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 về ban hành thay thế quy định được áp dụng
từ năm 2019.
Theo quy chế mới, công tác quản lý được thực hiện trên
nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm
thống nhất, kịp thời, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trong đó, đáng chú ý là hoạt động quản lý được thực hiện
theo hướng hậu kiểm là chủ yếu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ
chức các hoạt động xúc tiến thương mại, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.
Hội chợ, triển lãm thương mại được xác định là một trong những
hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối
doanh nghiệp và mở rộng thị trường. Cùng với sự gia tăng về số lượng và quy mô
các sự kiện, yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này
cũng ngày càng được đặt ra.
Theo quy định, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối trong công
tác quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn TP.Hồ Chí
Minh. Cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận, xác nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội
chợ, triển lãm thương mại; đồng thời chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên
quan trong quá trình quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh.
Sở Công Thương cũng là đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện,
tham mưu UBND Thành phố các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động hội
chợ, triển lãm thương mại.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được quy định là chỉ đạo
lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các hội
chợ, triển lãm. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, việc
niêm yết giá, điều kiện kinh doanh cũng như các hành vi buôn bán hàng giả, hàng
nhập lậu, hàng kém chất lượng hoặc hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Thông qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng kịp thời phát
hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh.
KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC
PHẨM, AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Bên cạnh công tác quản lý hàng hóa, quy chế mới cũng đặt trọng
tâm vào việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại các hội chợ, triển lãm thương mại.
Sở An toàn thực phẩm Thành phố được giao nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức,
cá nhân tham gia kinh doanh thực phẩm tại hội chợ, triển lãm.
Các nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện chế biến, bảo
quản, vận chuyển và trưng bày thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ
sinh của cơ sở kinh doanh cũng như các quy định chuyên ngành liên quan. Cơ quan
này cũng phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người
tiêu dùng.
Đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an Thành phố
được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn xã hội tại
địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; kịp thời phát hiện, xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện.
Công an Thành phố đồng thời phối hợp với các cơ quan liên
quan trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi
phạm khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại hội chợ, triển lãm.
Công tác phòng cháy chữa cháy được đặc biệt quan tâm. Theo
quy chế, Công an Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành
các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với đơn vị tổ chức và các tổ chức, cá
nhân tham gia hội chợ, triển lãm, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn tại những địa
điểm tập trung đông người.
UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, việc ban hành quy chế mới
nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý hoạt động
hội chợ, triển lãm thương mại; đồng thời tăng cường kiểm soát hàng hóa, an toàn
thực phẩm, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các sự kiện xúc tiến
thương mại trên địa bàn Thành phố.