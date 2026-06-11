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TP.Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

Thiên Ân

11/06/2026, 10:27

Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố sẽ được quản lý theo hướng hậu kiểm là chủ yếu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố sẽ được quản lý theo hướng hậu kiểm là chủ yếu. Ảnh mang tính minh họa
Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố sẽ được quản lý theo hướng hậu kiểm là chủ yếu. Ảnh mang tính minh họa

TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố nhằm tạo cơ sở để các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp trong kiểm soát hàng hóa, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các sự kiện xúc tiến thương mại.

SỞ CÔNG THƯƠNG LÀM ĐẦU MỐI QUẢN LÝ

Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà vừa ký Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 về ban hành thay thế quy định được áp dụng từ năm 2019.

Theo quy chế mới, công tác quản lý được thực hiện trên nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm thống nhất, kịp thời, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, đáng chú ý là hoạt động quản lý được thực hiện theo hướng hậu kiểm là chủ yếu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Hội chợ, triển lãm thương mại được xác định là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường. Cùng với sự gia tăng về số lượng và quy mô các sự kiện, yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này cũng ngày càng được đặt ra.

Theo quy định, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối trong công tác quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận, xác nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; đồng thời chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quá trình quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh.

Sở Công Thương cũng là đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện, tham mưu UBND Thành phố các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được quy định là chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các hội chợ, triển lãm. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, việc niêm yết giá, điều kiện kinh doanh cũng như các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng hoặc hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thông qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh.

KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM, AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Bên cạnh công tác quản lý hàng hóa, quy chế mới cũng đặt trọng tâm vào việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại các hội chợ, triển lãm thương mại.

Sở An toàn thực phẩm Thành phố được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh thực phẩm tại hội chợ, triển lãm.

Các nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển và trưng bày thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh của cơ sở kinh doanh cũng như các quy định chuyên ngành liên quan. Cơ quan này cũng phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an Thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn xã hội tại địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện.

Công an Thành phố đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại hội chợ, triển lãm.

Công tác phòng cháy chữa cháy được đặc biệt quan tâm. Theo quy chế, Công an Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với đơn vị tổ chức và các tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn tại những địa điểm tập trung đông người.

UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, việc ban hành quy chế mới nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại; đồng thời tăng cường kiểm soát hàng hóa, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các sự kiện xúc tiến thương mại trên địa bàn Thành phố.

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Từ khóa:

An toàn thực phẩm kiểm soát hàng hóa phòng cháy chữa cháy quản lý thị trường quy chế quản lý hội chợ TP.Hồ Chí Minh xúc tiến thương mại

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