Thương mại điện tử B2B mở hướng kết nối mới cho nông sản Việt

Một sản phẩm nông nghiệp muốn đi xa hơn trên thị trường ngày nay phụ thuộc phần lớn vào cách nó đó được kết nối, phân phối, giao dịch giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng thương mại.

Trong Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã xác lập định hướng rõ ràng: Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang phát triển “kinh tế nông nghiệp”.

Cách tiếp cận này cho thấy nông nghiệp không còn là câu chuyện riêng của đồng ruộng, nông trại hay hợp tác xã. Trong tư duy kinh tế mới, các khâu tiêu thụ, phân phối, thương mại và kết nối cung cầu có vai trò ngày càng then chốt.

Một sản phẩm được làm ra tốt hơn nhưng chưa có kênh tiếp cận thị trường phù hợp, chưa có phương thức giao dịch ổn định hoặc chưa được tổ chức trong một chuỗi vận hành hiệu quả thì vẫn khó phát huy hết giá trị.

Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử được nhìn nhận như một giải pháp cụ thể nhằm gia tăng khả năng kết nối giữa nông sản với thị trường. Với sự hỗ trợ của các nền tảng số, nông sản không chỉ có thêm không gian hiện diện, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa vùng sản xuất, nhà cung cấp, đơn vị phân phối và nhóm khách hàng tiêu thụ. Đây là bước chuyển quan trọng khi nhu cầu thị trường ngày càng đòi hỏi tính nhanh chóng, rõ ràng và khả năng phản hồi linh hoạt.

Tuy nhiên, nông sản không phải một nhóm hàng hóa thông thường. Đặc thù mùa vụ, độ tươi, biến động giá theo ngày, yêu cầu bảo quản khắt khe và tính ổn định của nguồn cung khiến việc giao dịch nông sản trên môi trường số cần những mô hình chuyên biệt. Đặc biệt ở nhóm B2B - nơi nhà cung cấp làm việc với nhà hàng, quán ăn, bếp ăn công nghiệp hoặc chuỗi F&B, nhu cầu không dừng ở việc mua một lần, mà là nhập hàng số lượng lớn, đều đặn và có khả năng lặp lại.

Thực tế cho thấy, với nhiều doanh nghiệp F&B, việc nhập nguyên liệu nông sản mỗi ngày vẫn phụ thuộc lớn vào phương thức thủ công. Quy trình chốt đơn, điều chỉnh số lượng theo biến động lượng khách cuối tuần, hay thay đổi nhà cung cấp khi đứt hàng… phần lớn đều được xử lý qua điện thoại hoặc các nhóm chat. Cách làm này tuy linh hoạt trước mắt nhưng lại lộ rõ nhiều “khoảng trống” về tính ổn định của nguồn cung, khó lưu trữ lịch sử giao dịch, và gặp rào cản trong việc minh bạch hoá đơn, chứng từ.

Ở chiều ngược lại, nhiều nông trại, hợp tác xã hoặc nhà cung cấp địa phương sở hữu nguồn hàng chất lượng, sản lượng ổn định nhưng lại loay hoay trong việc mở rộng đầu ra đến nhóm khách hàng F&B. Họ có thể làm tốt khâu canh tác, sản xuất, nhưng lại thiếu kênh hiển thị sản phẩm chuyên nghiệp, cập nhật báo giá theo thời gian thực và quản lý, tiếp nhận đơn lặp lại một cách khoa học.

Khoảng cách giữa nhu cầu mua ổn định của khối F&B và nhu cầu mở rộng đầu ra của nhà cung cấp cho thấy thương mại điện tử nông sản cần được nhìn rộng hơn một kênh bán hàng trực tuyến thông thường. Với phân khúc B2B, giá trị cốt lõi của nền tảng số nằm ở khả năng hỗ trợ các bên kết nối, giao dịch với nhau và từng bước chuẩn hóa quy trình vận hành trên môi trường số.

Đây cũng là không gian để các doanh nghiệp công nghệ tham gia bằng những giải pháp số thiết thực, điển hình như Freso - sàn thương mại điện tử nông sản giá sỉ B2B do Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel phát triển.

Khác với mô hình thương mại điện tử B2C hướng đến người tiêu dùng đơn lẻ, Freso tập trung vào nhu cầu giao dịch thường xuyên của khách hàng doanh nghiệp F&B. Đối với người mua, nền tảng hỗ trợ đắc lực từ khâu tìm kiếm nguồn cung, tham khảo sản phẩm, quản lý thông tin nhà cung cấp, đặt hàng và theo dõi thông tin đơn. Ở phía nhà cung cấp, Freso mở ra cơ hội cho các nhà cung cấp tiếp cận nhóm khách hàng F&B có nhu cầu nhập hàng lớn và đều đặn, từ đó từng bước đưa hoạt động mua bán nông sản vào một quy trình rõ ràng hơn trên môi trường số.

Freso số hoá toàn bộ quy trình: Từ tìm kiếm nguồn cung minh bạch, tham khảo sản phẩm, quản lý thông tin nhà cung cấp, đặt hàng và theo dõi thông tin đơn hàng, đồng thời từng bước chuẩn hóa quy trình mua bán trên môi trường số.

Phát triển kinh tế nông nghiệp là một mục tiêu lớn, đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể: Từ cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, đơn vị phân phối đến các doanh nghiệp công nghệ… Trong bức tranh đó, thương mại điện tử B2B như Freso đang mở ra một hướng kết nối mới cho nông sản Việt. Thay vì chỉ tập trung vào khâu bán hàng, các nền tảng số có thể đóng vai trò cầu nối giữa nhà cung cấp và khách hàng doanh nghiệp, giúp việc tìm kiếm nguồn hàng, giao dịch và duy trì hợp tác trở nên thuận tiện hơn.

* Trải nghiệm giải pháp chuẩn hóa quy trình nông sản cùng Sàn thương mại điện tử nông sản B2B - Freso tại website freso.vn.