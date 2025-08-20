Apple lần đầu tiên sản xuất tất cả các mẫu iPhone 17 mới tại Ấn Độ

Apple dự kiến sẽ đưa toàn bộ bốn mẫu iPhone 17 vào sản xuất tại Ấn Độ, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng...

Theo Bloomberg, lần đầu tiên, cả bốn mẫu mới sẽ được sản xuất và xuất xưởng ngay tại Ấn Độ, thay vì chỉ lắp ráp bổ sung như các dòng iPhone trước.

Apple đang mở rộng sản xuất tại năm nhà máy ở Ấn Độ, trong đó có cơ sở mới của Tập đoàn Tata tại Hosur (Tamil Nadu) và nhà máy Foxconn gần sân bay Bengaluru.

Sự tham gia của Tata đặc biệt đáng chú ý. Tập đoàn này hiện là doanh nghiệp Ấn Độ duy nhất trực tiếp lắp ráp iPhone, sau khi mua lại nhà máy Wistron tại Karnataka năm 2023 và nắm cổ phần kiểm soát trong nhà máy Pegatron ở Chennai. Dự kiến trong vòng hai năm tới, các cơ sở của Tata có thể đảm nhận tới một nửa sản lượng iPhone sản xuất tại Ấn Độ.

Xuất khẩu iPhone từ Ấn Độ thời gian qua đã tăng trưởng mạnh. Trong quý 2/2025, điện thoại thông minh lắp ráp tại Ấn Độ chiếm 44% lượng smartphone nhập khẩu vào Mỹ, tăng đáng kể so với mức chỉ 13% trong cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thị phần của Trung Quốc sang Mỹ ở mức 25%, sụt giảm mạnh so với mức 61% cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, thương mại Ấn - Mỹ đang trong giai đoạn căng thẳng. Sau khi áp thuế 25% lên hàng hoá nhập khẩu từ Ấn Dộ, ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ từ 27/8. Như vậy, sản phẩm từ nước này đến Mỹ - hiện chịu thuế quan 25%, sẽ dối diện tổng mức thuế 50% sau 3 tuần nữa.

Chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng đến việc nhập khẩu iPhone được sản xuất tại Ấn Độ vào Mỹ như thế nào.

Ngày 7/8, trong lễ công bố khoản đầu tư 100 tỉ USD tại Mỹ, ông Trump phát biểu tại Nhà trắng rằng các công ty như Apple, nếu đang hoặc cam kết sản xuất tại Mỹ, sẽ không bị đánh thuế nhập khẩu chip và bán dẫn theo chính sách sắp được áp dụng.

Nhưng thực tế thì, Apple gần như không nhập khẩu ngược bán dẫn về Mỹ. Những linh kiện như mô-đun Face ID tuy lắp ráp trong nước nhưng chủ yếu vẫn dựa trên chip do Mỹ sản xuất

Trong cuộc họp kết quả kinh doanh gần đây, Apple cho biết đã chịu thiệt hại 800 triệu USD vì thuế và có thể lên tới 1,1 tỉ USD trong quý tới.