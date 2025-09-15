Avenue Garden by OSI: Khai mở tiềm năng giữa trục giao thương thịnh vượng

Giữa nhịp phát triển sôi động của phía Tây Hà Nội, Avenue Garden by OSI nổi lên như một dự án thấp tầng hiếm hoi hội tụ đủ giá trị đầu tư, an cư và truyền đời.

Với vị trí chiến lược trên đại lộ Tây Thăng Long, thiết kế độc bản cùng pháp lý minh bạch, dự án đang định hình chuẩn sống mới cho cộng đồng tinh hoa thủ đô.

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ BỀN VỮNG TỪ VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC

Hạ tầng phía Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn bứt phá, trong đó trục Tây Thăng Long trở thành đại lộ chiến lược, không chỉ kết nối về mặt địa lý mà còn mở ra không gian phát triển mới cả về cư trú lẫn giao thương. Nằm tại vị trí trung tâm của trục kết nối này, Avenue Garden by OSI đang định hình vị thế là một dự án thấp tầng nổi bật, vừa hội tụ lợi thế giao thương, vừa sở hữu pháp lý minh bạch và tiềm năng sinh lời rõ rệt.

Avenue Garden được phát triển bởi OSI Holdings, định hình chuẩn sống mới giữa trục Tây Thăng Long.

Dự án tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long – tuyến huyết mạch liên kết trực tiếp với vành đai 3.5, vành đai 4 và cầu Thượng Cát, giúp cư dân nhanh chóng tiếp cận những khu vực trọng điểm của thủ đô. Chỉ trong bán kính kết nối ngắn, nơi đây còn liền kề loạt “siêu dự án” như Starlake Tây Hồ Tây, Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Silver Lake), Vinhomes Wonder City, Ciputra, Ngoại giao đoàn, Thượng Cát cùng hệ thống trường học, công viên, cơ quan hành chính đang được đầu tư hoàn thiện. Nhờ lợi thế liên kết tứ bề, Avenue Garden sớm trở thành tâm điểm hút vốn đầu tư và cộng đồng cư dân chất lượng cao trong tương lai.

Khu shophouse thương mại cao cấp của Avenue Garden nằm trên với trục đường Tây Thăng Long 10 làn xe.

Một trong những điểm sáng tại dự án là dòng sản phẩm shophouse thương mại cao cấp, được thiết kế theo cảm hứng New York với mặt tiền rộng từ 7 đến 10,5m, không cột, diện tích sàn lên tới 800m², gồm 5 tầng nổi và một tầng hầm. Không gian linh hoạt này cho phép gia chủ vừa kinh doanh các loại hình như F&B, showroom, văn phòng, vừa có thể kết hợp để ở hoặc cho thuê, tối ưu công năng và giá trị khai thác.

Cùng với đó, tính pháp lý minh bạch là yếu tố then chốt giúp Avenue Garden chiếm trọn niềm tin của khách hàng. Dự án đã được bàn giao từ giữa năm 2023, hiện trạng hoàn thiện mặt ngoài và phần thô bên trong. Đa số cư dân đã dọn về sinh sống, chủ đầu tư hỗ trợ hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ ngay sau khi bàn giao. Chính sự kết hợp giữa vị trí đắc địa, sản phẩm linh hoạt và pháp lý rõ ràng đã giúp Avenue Garden trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng và hướng tới giá trị thực.

DI SẢN TRUYỀN ĐỜI CHO CỘNG ĐỒNG TINH HOA

Không chỉ dừng lại ở giá trị đầu tư, Avenue Garden còn được định vị như một dự án thấp tầng mang yếu tố di sản, nơi cộng đồng tinh hoa có thể kiến tạo không gian sống độc bản và lưu giữ cho nhiều thế hệ.

Các phân khu biệt thự được thiết kế đa dạng. Phân khu Đông Dương (Indochine) với mái ngói đỏ truyền thống, hệ cửa 2 lớp “trong kính ngoài chớp” gợi cảm hứng lãng mạn và tinh tế. Phân khu Thời đại (Neo Classic) theo phong cách Tân cổ điển thanh lịch, sang trọng, trường tồn với thời gian. Nhà phố shophouse lại phóng khoáng, hiện đại với cảm hứng New York, kết hợp linh hoạt giữa nhu cầu để ở và kinh doanh.

Shophouse Avenue Garden với mặt tiền rộng, thiết kế không cột và hầm riêng biệt.

Điểm chung của toàn bộ dự án là triết lý thiết kế hướng tới công năng đa dụng và trải nghiệm sống cao cấp. 100% các căn nhà đều có tầng hầm riêng biệt đón ánh sáng tự nhiên, có thể tận dụng làm gara, văn phòng hoặc không gian giải trí riêng tư độc bản nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên tới từng khu vực.

Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 45%, biệt thự Avenue Garden sở hữu khoảng sân vườn rộng rãi, phù hợp cho bể bơi, BBQ hay không gian thư giãn riêng tư. Cùng với kiến trúc và không gian sống, yếu tố quản lý vận hành cũng được chủ đầu tư OSI Holdings chú trọng khi toàn bộ dự án được giao cho Savills Việt Nam – đơn vị quốc tế giàu kinh nghiệm đảm bảo các dịch vụ an ninh, cảnh quan, vệ sinh, tiện ích được vận hành chuẩn mực, nâng cao giá trị sống và giá trị bất động sản cho cư dân.

Thực tế, nhiều gia chủ đã hoàn thiện và đưa biệt thự vào sử dụng, cộng đồng cư dân tinh hoa đang dần hình thành. Trong tương lai gần, Avenue Garden không chỉ là nơi an cư mà còn trở thành một cộng đồng sống văn minh, nơi hội tụ những người thành đạt, có gu thẩm mỹ tinh tế và khát khao để lại giá trị bền vững cho thế hệ sau.

Sở hữu vị trí chiến lược, thiết kế độc bản, tiện ích toàn diện và được quản lý bởi đơn vị quốc tế uy tín, Avenue Garden hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành dự án thấp tầng cao cấp đáng sống bậc nhất Hà Nội. Không chỉ mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững, dự án còn mang ý nghĩa di sản truyền đời, là biểu tượng sống đẳng cấp giữa trục giao thương thịnh vượng của Thủ đô.