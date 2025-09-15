Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Avenue Garden by OSI: Khai mở tiềm năng giữa trục giao thương thịnh vượng

Tiến Hải

15/09/2025, 10:00

Giữa nhịp phát triển sôi động của phía Tây Hà Nội, Avenue Garden by OSI nổi lên như một dự án thấp tầng hiếm hoi hội tụ đủ giá trị đầu tư, an cư và truyền đời.

 Với vị trí chiến lược trên đại lộ Tây Thăng Long, thiết kế độc bản cùng pháp lý minh bạch, dự án đang định hình chuẩn sống mới cho cộng đồng tinh hoa thủ đô.

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ BỀN VỮNG TỪ VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC

Hạ tầng phía Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn bứt phá, trong đó trục Tây Thăng Long trở thành đại lộ chiến lược, không chỉ kết nối về mặt địa lý mà còn mở ra không gian phát triển mới cả về cư trú lẫn giao thương. Nằm tại vị trí trung tâm của trục kết nối này, Avenue Garden by OSI đang định hình vị thế là một dự án thấp tầng nổi bật, vừa hội tụ lợi thế giao thương, vừa sở hữu pháp lý minh bạch và tiềm năng sinh lời rõ rệt.

Avenue Garden được phát triển bởi OSI Holdings, định hình chuẩn sống mới giữa trục Tây Thăng Long.
Avenue Garden được phát triển bởi OSI Holdings, định hình chuẩn sống mới giữa trục Tây Thăng Long.

Dự án tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long – tuyến huyết mạch liên kết trực tiếp với vành đai 3.5, vành đai 4 và cầu Thượng Cát, giúp cư dân nhanh chóng tiếp cận những khu vực trọng điểm của thủ đô. Chỉ trong bán kính kết nối ngắn, nơi đây còn liền kề loạt “siêu dự án” như Starlake Tây Hồ Tây, Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội (Silver Lake), Vinhomes Wonder City, Ciputra, Ngoại giao đoàn, Thượng Cát cùng hệ thống trường học, công viên, cơ quan hành chính đang được đầu tư hoàn thiện. Nhờ lợi thế liên kết tứ bề, Avenue Garden sớm trở thành tâm điểm hút vốn đầu tư và cộng đồng cư dân chất lượng cao trong tương lai.

Khu shophouse thương mại cao cấp của Avenue Garden nằm trên với trục đường Tây Thăng Long 10 làn xe.
Khu shophouse thương mại cao cấp của Avenue Garden nằm trên với trục đường Tây Thăng Long 10 làn xe.

Một trong những điểm sáng tại dự án là dòng sản phẩm shophouse thương mại cao cấp, được thiết kế theo cảm hứng New York với mặt tiền rộng từ 7 đến 10,5m, không cột, diện tích sàn lên tới 800m², gồm 5 tầng nổi và một tầng hầm. Không gian linh hoạt này cho phép gia chủ vừa kinh doanh các loại hình như F&B, showroom, văn phòng, vừa có thể kết hợp để ở hoặc cho thuê, tối ưu công năng và giá trị khai thác.

Cùng với đó, tính pháp lý minh bạch là yếu tố then chốt giúp Avenue Garden chiếm trọn niềm tin của khách hàng. Dự án đã được bàn giao từ giữa năm 2023, hiện trạng hoàn thiện mặt ngoài và phần thô bên trong. Đa số cư dân đã dọn về sinh sống, chủ đầu tư hỗ trợ hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ ngay sau khi bàn giao. Chính sự kết hợp giữa vị trí đắc địa, sản phẩm linh hoạt và pháp lý rõ ràng đã giúp Avenue Garden trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng và hướng tới giá trị thực.

DI SẢN TRUYỀN ĐỜI CHO CỘNG ĐỒNG TINH HOA

Không chỉ dừng lại ở giá trị đầu tư, Avenue Garden còn được định vị như một dự án thấp tầng mang yếu tố di sản, nơi cộng đồng tinh hoa có thể kiến tạo không gian sống độc bản và lưu giữ cho nhiều thế hệ.

Các phân khu biệt thự được thiết kế đa dạng. Phân khu Đông Dương (Indochine) với mái ngói đỏ truyền thống, hệ cửa 2 lớp “trong kính ngoài chớp” gợi cảm hứng lãng mạn và tinh tế. Phân khu Thời đại (Neo Classic) theo phong cách Tân cổ điển thanh lịch, sang trọng, trường tồn với thời gian. Nhà phố shophouse lại phóng khoáng, hiện đại với cảm hứng New York, kết hợp linh hoạt giữa nhu cầu để ở và kinh doanh.

Shophouse Avenue Garden với mặt tiền rộng, thiết kế không cột và hầm riêng biệt.
Shophouse Avenue Garden với mặt tiền rộng, thiết kế không cột và hầm riêng biệt.

Điểm chung của toàn bộ dự án là triết lý thiết kế hướng tới công năng đa dụng và trải nghiệm sống cao cấp. 100% các căn nhà đều có tầng hầm riêng biệt đón ánh sáng tự nhiên, có thể tận dụng làm gara, văn phòng hoặc không gian giải trí riêng tư độc bản nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên tới từng khu vực.

Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 45%, biệt thự Avenue Garden sở hữu khoảng sân vườn rộng rãi, phù hợp cho bể bơi, BBQ hay không gian thư giãn riêng tư. Cùng với kiến trúc và không gian sống, yếu tố quản lý vận hành cũng được chủ đầu tư OSI Holdings chú trọng khi toàn bộ dự án được giao cho Savills Việt Nam – đơn vị quốc tế giàu kinh nghiệm đảm bảo các dịch vụ an ninh, cảnh quan, vệ sinh, tiện ích được vận hành chuẩn mực, nâng cao giá trị sống và giá trị bất động sản cho cư dân.

Thực tế, nhiều gia chủ đã hoàn thiện và đưa biệt thự vào sử dụng, cộng đồng cư dân tinh hoa đang dần hình thành. Trong tương lai gần, Avenue Garden không chỉ là nơi an cư mà còn trở thành một cộng đồng sống văn minh, nơi hội tụ những người thành đạt, có gu thẩm mỹ tinh tế và khát khao để lại giá trị bền vững cho thế hệ sau.

Sở hữu vị trí chiến lược, thiết kế độc bản, tiện ích toàn diện và được quản lý bởi đơn vị quốc tế uy tín, Avenue Garden hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành dự án thấp tầng cao cấp đáng sống bậc nhất Hà Nội. Không chỉ mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững, dự án còn mang ý nghĩa di sản truyền đời, là biểu tượng sống đẳng cấp giữa trục giao thương thịnh vượng của Thủ đô.

Từ khóa:

Avenue Garden by OSI Vneconomy

Đọc thêm

Ecopark ra mắt những tuyệt phẩm cuối cùng trong bộ sưu tập Sky Premium - Sky Retreat

Ecopark ra mắt những tuyệt phẩm cuối cùng trong bộ sưu tập Sky Premium - Sky Retreat

Thiết kế thông tầng tại vị trí cao nhất của tòa tháp Sky Retreat, 18 căn Sky villa nằm trong bộ sưu tập Sky Premium sở hữu tầm nhìn bao quát, ngắm toàn cảnh khu rừng retreat đầu tiên tại miền Nam cùng vùng lân cận từ trên cao, được mệnh danh là những bất động sản chinh phục bầu trời tại Eco Retreat.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hà Tĩnh công bố quy hoạch hai khu công nghiệp mới

Hà Tĩnh công bố quy hoạch hai khu công nghiệp mới

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức các hội nghị công bố quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (nay thuộc xã Toàn Lưu) và Khu công nghiệp Hạ Vàng (xã Can Lộc), tỷ lệ 1/2.000.

Không tăng trưởng nóng nhưng giá căn hộ vẫn đi lên ở hàng loạt địa phương

Không tăng trưởng nóng nhưng giá căn hộ vẫn đi lên ở hàng loạt địa phương

Hiện nay, mặt bằng giá căn hộ trung bình đã tăng ở nhiều địa phương. Một số khu vực thậm chí ghi nhận mức tăng mạnh so với đầu năm. Trong đó, Khánh Hòa tăng 16,6%; Hà Nội 11,6%; Thành phố Hồ Chí Minh 7,6%; Hưng Yên 7,6%...

Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình phát triển nhà ở xã hội tại Phú Thọ

Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình phát triển nhà ở xã hội tại Phú Thọ

Tổ công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ trưởng vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Ecopark ra mắt những tuyệt phẩm cuối cùng trong bộ sưu tập Sky Premium - Sky Retreat

Bất động sản

2

Bắc Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đầu tư

3

Ngành làm đẹp có cạnh tranh được trong thế giới F1?

Tiêu & Dùng

4

Đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đầu tư

5

Ngành xa xỉ làm quen với hộ chiếu số DPP

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: