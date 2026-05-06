Bà Phạm Thị Nhung đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPBank

Bà Phạm Thị Nhung thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE).

Theo đó, bà Phạm Thị Nhung - Thành viên HĐQT VPB kiêm Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) vừa đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch thực hiện từ ngày 08/05-05/06.

Nếu giao dịch thành công, bà Nhung sẽ nâng sở hữu tại VPBank từ hơn 46 triệu cổ phiếu, chiếm 0,58% lên hơn 76 triệu cổ phiếu, chiếm 0,96% vốn tại VPB.

Chốt phiên ngày 5/5, giá cổ phiếu VPB tăng 3,90% lên 28.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công bà Nhung dự chi 840 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, VCSC đã tham dự buổi họp gặp gỡ nhà đầu tư quý 1/2026 của VPB vào ngày 23/04/2026. Nhìn chung, ban lãnh đạo thừa nhận các rủi ro vĩ mô trong ngắn hạn nhưng vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng trung và dài hạn của Việt Nam, trong khi các xu hướng hoạt động nhìn chung vẫn đang đi đúng hướng.

Theo quan điểm của VCSC, buổi họp tiếp tục củng cố kịch bản tăng trưởng cao của VPB, nhờ được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng tín dụng và huy động vốn cao hơn mặt bằng toàn hệ thống, ngoài ra, ngân hàng cũng ghi đà tăng trưởng tốt từ các công ty con, đồng thời tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ SMBC. Các điểm mấu chốt cần theo dõi là việc giảm bớt áp lực chi phí vốn và kiểm soát chất lượng tài sản.

Qua đó, VCSC cho biết các điểm nổi bật mà VCSC ghi nhận được:

Về quan điểm vĩ mô: Ban lãnh đạo hiện vẫn giữ quan điểm tương đối tích cực đối với bối cảnh vĩ mô: nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì khả năng chống chịu trong quý 1/2026, với đầu tư công và FDI được xem là hai động lực tăng trưởng chính cho phần còn lại của năm.

Bên cạnh các điều kiện chính sách và môi trường hoạt động nhìn chung được đánh giá là tương đối thuận lợi: mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế, trong khi các ngành du lịch và Bất động sản cũng đang ghi nhận sự cải thiện.

Ngoài các rủi ro chính được xác định bao gồm thuế quan, giá hàng hóa suy yếu hơn, và lạm phát dẫn dắt bởi giá nhiên liệu; tuy nhiên, ban lãnh đạo kỳ vọng lạm phát sẽ vẫn nằm trong mức mục tiêu của Chính phủ, nhờ các biện pháp chính sách và điều kiện thanh khoản ổn định.

Về tăng trưởng tín dụng

Dư nợ cho vay tại ngân hàng mẹ tăng hơn 10% cùng kỳ quý trước, vượt 1 triệu tỷ đồng; ban lãnh đạo đánh giá đây là mức tăng trưởng cao hơn các ngân hàng cùng nhóm. Cho vay bán lẻ tăng 7% cùng kỳ quý trước và cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng 8% cùng kỳ quý trước, với cả hai tiếp tục là các phân khúc ưu tiên chiến lược.

Cho vay doanh nghiệp cũng đóng góp đáng kể, chủ yếu được dẫn dắt bởi các dự án Bất động sản, bao gồm các dự án phát triển nhà ở và hạ tầng tại Hà Nội và TP.HCM.

Cho vay tín chấp tăng khoảng 4% cùng kỳ quý trước với tốc độ chậm lại có chủ đích nhằm giảm tỷ trọng trong tổng danh mục cho vay. Việc giảm tỷ trọng này đã gây tác động cơ học làm giảm NIM hợp nhất.

Về NIM & NII:

NIM đã ghi nhận mức giảm trong quý 1/2026 do chi phí vốn tăng mạnh từ tháng 12/2025 trở đi. Tốc độ định giá lại lãi suất tiền gửi đang diễn ra nhanh hơn mức tăng của lợi suất cho vay, trong khi một số sản phẩm như thẻ tín dụng chưa thể điều chỉnh lãi suất ngay, qua đó góp phần làm gia tăng độ trễ. Tuy nhiên, theo ước tính của ban lãnh đạo, tỷ lệ dự trữ bắt buộc của VPB sẽ được giảm 50% từ quý 2/2026 trở đi, với nguyên nhân liên quan đến vai trò hỗ trợ ngân hàng 0 đồng, qua đó giải phóng thêm khoảng 9 nghìn tỷ đồng (341 triệu USD) năng lực huy động vốn.

Triển vọng: Chi phí vốn được dự báo khó có thể hạ nhiệt cho đến sớm nhất là quý 3/2026. NIM cả năm 2026 có thể ghi nhận ở mức thấp hơn so với mục tiêu ban đầu. Ban lãnh đạo cho biết NIM năm 2026 có thể sẽ giảm khoảng 20 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước xuống còn 4,4% (so với NIM quý 1 là 4,53%). Phản ứng của ban lãnh đạo là bù đắp thông qua tăng trưởng quy mô, quản lý cơ cấu danh mục, với tỷ trọng cao hơn của cho vay SME và cho vay tín chấp theo thời gian, đồng thời đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, bao gồm cả các thủ tục tố tụng tại tòa.

Về huy động vốn & vốn:

Tổng nguồn vốn huy động (tiền gửi + giấy tờ có giá) tăng khoảng 12,5% cùng kỳ quý trước trong quý 1/2026, cao hơn rất nhiều so với mức tăng khoảng 1,2% của toàn hệ thống. Mục tiêu cả năm 2026 là đạt mức tăng trưởng huy động vốn 40% - nhìn chung tương đối tham vọng nhưng ban lãnh đạo cho rằng mức tăng trưởng trong quý 1 là cơ sở xác nhận tính khả thi. Các sản phẩm mới bao gồm chứng chỉ tiền gửi (CD) dành cho khách hàng doanh nghiệp/SME dự kiến ra mắt vào đầu tháng 5, giải pháp QR xuyên biên giới và ngoại hối thông qua Cake, cùng với việc mở rộng tài trợ theo chuỗi giá trị. Khối lượng CD trong nước đã tăng hơn 60% cùng kỳ năm trước.

Nguồn vốn nước ngoài: VPB đang triển khai một khoản vay liên kết bền vững trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, nhưng chưa hoàn tất ký kết.

Tỷ lệ CASA duy trì ở mức khoảng 15%, chịu áp lực từ lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đang tăng lên.

Kế hoạch vốn: ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 5% cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, hướng tới vốn điều lệ khoảng 106 nghìn tỷ đồng, qua đó sẽ đưa VPB trở thành ngân hàng niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam. Danh tính nhà đầu tư hiện chưa được công bố, dù các cuộc đàm phán đang diễn ra. CAR vẫn duy trì ở mức khả quan (trên 14%).

Về thu nhập ngoài lãi:

Bancassurance là một điểm sáng, vượt mức cam kết Quý 1 với đối tác AIA. Thu nhập phí thẻ giảm nhẹ do chi tiêu bán lẻ thực tế suy yếu.

Các khoản thu nhập ngoài lãi khác được hỗ trợ bởi các khoản ghi nhận một lần: phí quản lý tài khoản doanh nghiệp tăng nhờ các khoản giải ngân lớn. Thu hồi nợ xấu cải thiện cùng kỳ năm trước nhưng vẫn bị hạn chế bởi tiến độ chậm của hoạt động thanh lý tài sản đảm bảo Bất động sản, từ đó khiến VPB phải tăng cường các biện pháp pháp lý. Thu nhập ngoại hối bị ảnh hưởng bởi chi phí phòng vệ của các khoản vay nước ngoài.

Về chất lượng tài sản:

Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ cùng kỳ quý trước nhưng vẫn nằm trong kế hoạch; ban lãnh đạo trước đó cũng đã dự kiến rằng nợ xấu sẽ tăng vừa phải trong năm 2026, do mức nền tăng trưởng tín dụng cao của năm 2025. Không có thay đổi bất lợi nào về xu hướng được ghi nhận.

Bất động sản: Cho vay Bất động sản doanh nghiệp tăng khoảng 14,5% cùng kỳ quý trước và chiếm dưới 25% tổng dư nợ; cho vay mua nhà cá nhân tăng dưới 7% cùng kỳ quý trước và duy trì dưới 15% tổng dư nợ. Ngân hàng tiếp tục tập trung vào khu vực đô thị Hà Nội/TP.HCM, các KCN phía Bắc, và các phân khúc ít mang tính đầu cơ hơn, theo khung quản trị “4 đúng” gồm: đúng chủ đầu tư, đúng địa bàn, đúng phân khúc và đúng khách hàng. Ngân hàng cũng đã thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng (stress test), bao gồm cả phân tích theo kịch bản thị trường Trung Quốc.

Về các công ty con – VPX (CTCP Chứng khoán VPBank): lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt khoảng 515 tỷ đồng (+47% cùng kỳ năm trước), hoàn thành 8% kế hoạch cả năm là 6,5 nghìn tỷ đồng (+44% cùng kỳ năm trước), dù ban lãnh đạo kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng tốc trong các quý tới và vẫn thể hiện sự cam kết đối với kế hoạch kinh doanh của công ty. Dư nợ cho vay ký quỹ tăng 12% so với đầu năm lên khoảng 38 nghìn tỷ đồng, với mục tiêu cả năm là 50 nghìn tỷ đồng.

Danh mục tư vấn trái phiếu cho quý 2 dự kiến đạt khoảng 50 nghìn tỷ đồng, cho thấy đóng góp mạnh hơn của khoản doanh thu ngoài hoạt động cho vay trong nửa đầu năm.

Tân Tổng Giám đốc ông Nhâm Hà Hải đã kế nhiệm ông Điền. Ban lãnh đạo cho biết chiến lược được xây dựng ở cấp tập đoàn và không phụ thuộc vào cá nhân.

Về GPBank: lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 vượt 400 tỷ đồng, gần tương đương lợi nhuận trước thuế cả năm 2025. Cho vay tăng 8% cùng kỳ quý trước và tiền gửi tăng 15% cùng kỳ quý trước. Quá trình chuyển đổi sang mô hình ưu tiên số hóa, tập trung vào SME đang được triển khai tại hơn 80 chi nhánh.

Về FE Credit ghi nhận lợi nhuận trước thuế dương trong quý 1, dù tăng trưởng giải ngân vẫn chịu áp lực. Mục tiêu năm 2026 bao gồm tỷ lệ nợ xấu dưới 10% và lợi nhuận trước thuế khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng, so với hơn 90 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1/2026, theo ước tính của VCSC. Hiện chưa ghi nhận sự suy giảm trong hành vi trả nợ của nhóm khách hàng thu nhập thấp, dù các biện pháp thu hồi nợ mang tính phòng ngừa đang được chuẩn bị trước các rủi ro vĩ mô tiềm ẩn.