Ba thuyền viên mất tích do bão số 10, hàng loạt chuyến bay và tuyến đường sắt bị ảnh hưởng

Theo đó, bão số 10 đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể trên nhiều lĩnh vực giao thông. Trên biển, vào lúc 5h45 sáng cùng ngày, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị về hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS gặp nạn tại khu vực luồng Cửa Việt.

Trong số 11 thuyền viên, 8 người đã được cứu hộ thành công, đưa vào bờ an toàn; 3 thuyền viên còn lại trên tàu bị chìm hoàn toàn hiện vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Trên tuyến đường bộ, đến 16h ngày 28/9, một số tuyến đã ghi nhận sự cố. Cụ thể, tại Hà Tĩnh, Quốc lộ 8C bị ngập trung bình 60 cm tại Km133+304, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn, biển báo và trực gác hai đầu nhằm đảm bảo an toàn, dự kiến thông xe trở lại vào tối cùng ngày. Các tuyến quốc lộ khác do các Khu Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng phụ trách hiện vẫn cơ bản thông suốt.

Trong lĩnh vực đường sắt, mưa lớn và gió mạnh đã làm đá rơi tại Km466+610 (khu gian Lạc Sơn - Lệ Sơn), khiến một thanh tà vẹt vỡ và một thanh ray bị biến dạng. Tại hầm số 6, Km725+210, tường hầm bị bung mảng lớn, gây nguy cơ sạt lở, buộc phải phong tỏa để xử lý. Nhiều thiết bị thông tin tín hiệu cũng bị hỏng do dông sét. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã huy động nhân lực, vật tư khắc phục, đảm bảo khôi phục thông tuyến nhanh nhất.

Hàng không cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong ngày 28/9, Cục Hàng không Việt Nam đã tạm dừng tiếp thu tàu bay tại một số cảng, đồng thời điều chỉnh lịch bay dựa trên diễn biến bão. Riêng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, 8 chuyến bị hủy, 51 chuyến hoãn, 6 chuyến chuyển hướng và 17 chuyến phải bay chờ. Cảng hàng không Phú Bài ghi nhận 28 chuyến bị hủy, Đồng Hới 2 chuyến và Thọ Xuân 4 chuyến. Tổng cộng có 64 chuyến bay phải đổi đường bay để tránh bão.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng thông tin trong khu vực quản lý của các cảng vụ hàng hải từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi hiện có 670 tàu thuyền neo đậu, trong đó 264 tàu biển và 406 phương tiện thủy nội địa. Tất cả đều đã được thông tin, hướng dẫn phương án phòng tránh bão.

Trước tình hình bão diễn biến phức tạp, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực ban 24/24, bám sát tình hình và hướng di chuyển của bão số 10 để ứng phó kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.