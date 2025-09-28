Bộ Xây dựng ra công điện khẩn ứng phó với bão Bualoi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bão Bualoi), Bộ Xây dựng vừa có chỉ đạo khẩn tới các đơn vị trực thuộc, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, cũng như duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không trong vùng chịu ảnh hưởng...

Đối với lĩnh vực đường bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương để rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng trực. Các phương án phân luồng giao thông, cắm phao tiêu, dựng rào chắn, bố trí báo hiệu tại những vị trí ngập nước, ngầm tràn, sạt lở hay đoạn đường bị đứt phải được triển khai kịp thời.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc kiểm soát, điều tiết và cấm đường tại các vị trí nguy hiểm, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn. Song song, các đơn vị quản lý đường bộ cần chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, máy móc, thiết bị và nhân lực ở những điểm xung yếu, sẵn sàng khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Trong lĩnh vực đường sắt, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình và khu vực trọng điểm như cầu, đoạn đường yếu, dễ ngập nước, đèo dốc hay nơi thường xảy ra lũ quét, đá rơi. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động phương án ứng phó sự cố để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Bộ cũng lưu ý cần sẵn sàng kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng hoặc sụt trượt.

Đối với đường thủy và hàng hải, Cục Hàng hải và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các Cảng vụ nắm chắc số lượng phương tiện neo đậu tại các cửa sông, cửa biển, vùng nước quanh đảo và luồng lạch; hướng dẫn tàu thuyền di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Việc kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu trong vùng bão phải được thực hiện nghiêm túc.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu kiên quyết di chuyển các phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải bố trí phương tiện tại những khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, công tác bảo trì đường thủy nội địa, thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước lũ hoặc khi có thông báo xả lũ cũng cần được khẩn trương tiến hành.

Trong lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam được giao chỉ đạo các hãng hàng không, công ty bay dịch vụ theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh lịch bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác. Các sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc và công tác điều hành bay phải được tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời sự cố phát sinh.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng phối hợp với các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai ngay phương án ứng phó với bão số 10 tại các công trình đang thi công, vừa đảm bảo an toàn công trình vừa giữ thông suốt giao thông. Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam được yêu cầu tăng thời lượng phát sóng cảnh báo, kêu gọi tàu thuyền rời khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Đặc biệt, Sở Xây dựng các tỉnh trong vùng bão cần chủ động phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng địa phương để khắc phục sự cố mưa lũ, phân luồng, đảm bảo giao thông. Việc rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bố trí phương tiện và nhân lực ứng cứu phải được triển khai ngay. Đồng thời, cần kiểm tra các vị trí dễ ngập úng, có phương án thoát nước kịp thời để hạn chế ách tắc, tăng cường cắt tỉa cây xanh trong đô thị nhằm phòng ngừa gãy đổ.

Bộ Xây dựng yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị liên quan duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ và báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của Bộ, nhằm đảm bảo chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10, giữ vững an toàn và thông suốt cho hệ thống giao thông cả nước.