Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Cơn bão số 10 trong năm 2025 (bão Bualoi) đang tiến sát vào đất liền Việt Nam gây ảnh hưởng lớn đến nhiều chuyến bay...

Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin về việc ngừng tiếp thu tàu bay tại các Cảng hàng không, sân bay (theo giờ địa phương).

Theo đó, Cảng hàng không Đồng Hới ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h00 - 22h00 ngày 28/9/2025. Cảng hàng không Thọ Xuân ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h00 ngày 28/9/2025 đến 7h00 ngày 29/9/2025. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ngừng tiếp thu tàu bay từ 08h00-14h00 ngày 28/9. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: ngừng tiếp thu tàu bay từ 06h-11h00 ngày 28/9.

Về phía các hãng hàng không, đại diện Vietnam Airlines cho biết trong ngày 28/9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội – Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TP.HCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 05h30 cùng ngày; chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 07h10 cùng ngày; chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TP.HCM sẽ cất cánh lúc 07h45 cùng ngày.

Bên cạnh đó, trong cùng ngày 28/9, chuyến bay VN7270 hành trình TP.HCM - Thọ Xuân (Thanh Hoá) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 07h00 và chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân - TP.HCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 09h25 cùng ngày.

Ngoài ra, cũng trong ngày 28/9, Vietnam Airlines sẽ huỷ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế). Hãng cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12h00 ngày 28/9.

Về phía Vietjet, tạm ngừng 2 chuyến bay VJ260/VJ261 TPHCM - Đồng Hới - TPHCM.

Bên cạnh đó, tạm ngừng 6 chuyến bay VJ1318/VJ1319/ VJ318/VJ319 chặng TPHCM - Huế - TPHCM; VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội

Ngoài ra, tạm ngừng 10 chuyến bay, gồm VJ547/VJ548/VJ1501/VJ1504/VJ545/VJ546 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội và VJ1632/VJ1623/VJ1644/VJ1633 chặng TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.