Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin về việc ngừng tiếp thu tàu bay tại các Cảng hàng không, sân bay (theo giờ địa phương).
Theo đó, Cảng hàng không Đồng Hới ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h00 - 22h00 ngày 28/9/2025. Cảng hàng không Thọ Xuân ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h00 ngày 28/9/2025 đến 7h00 ngày 29/9/2025. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ngừng tiếp thu tàu bay từ 08h00-14h00 ngày 28/9. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: ngừng tiếp thu tàu bay từ 06h-11h00 ngày 28/9.
Về phía các hãng hàng không, đại diện Vietnam Airlines cho biết trong ngày 28/9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội – Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TP.HCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 05h30 cùng ngày; chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 07h10 cùng ngày; chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TP.HCM sẽ cất cánh lúc 07h45 cùng ngày.
Bên cạnh đó, trong cùng ngày 28/9, chuyến bay VN7270 hành trình TP.HCM - Thọ Xuân (Thanh Hoá) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 07h00 và chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân - TP.HCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 09h25 cùng ngày.
Ngoài ra, cũng trong ngày 28/9, Vietnam Airlines sẽ huỷ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế). Hãng cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12h00 ngày 28/9.
Về phía Vietjet, tạm ngừng 2 chuyến bay VJ260/VJ261 TPHCM - Đồng Hới - TPHCM.
Bên cạnh đó, tạm ngừng 6 chuyến bay VJ1318/VJ1319/ VJ318/VJ319 chặng TPHCM - Huế - TPHCM; VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội
Ngoài ra, tạm ngừng 10 chuyến bay, gồm VJ547/VJ548/VJ1501/VJ1504/VJ545/VJ546 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội và VJ1632/VJ1623/VJ1644/VJ1633 chặng TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM.
Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đến 16 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113 độ Kinh Đông, cách Đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/giờ.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ và có khả năng mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.
Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 13 độ bắc đến 20 độ bắc; phía tây kinh tuyến 116,0 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 với khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.