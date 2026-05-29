TP.Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên 679.691 héc-ta sau sáp nhập đơn vị hành chính
Xuân Nghi
29/05/2026, 15:44
Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa hoàn thành báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2025 trên địa bàn sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội. Theo báo cáo, TP.Hồ Chí Minh mới có tổng diện tích tự nhiên 679.691 ha, tương đương 6.796,91 km², với quy mô dân số hơn 14 triệu người và 168 đơn vị hành chính cấp xã.
Việc thống kê đất đai năm 2025 được thực hiện trên cơ sở cập
nhật biến động sử dụng đất đến ngày 31/12/2025 từ dữ liệu kiểm kê đất đai năm
2024 của toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu; và dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống
thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHIẾM
HƠN 66% DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
TP.Hồ Chí Minh sau sáp nhập (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu
hợp nhất với TP.Hồ Chí Minh hình thành TP.Hồ Chí Minh mới) nằm ở trung tâm vùng
Đông Nam Bộ, giáp Đồng Nai (gồm Đồng Nai và Bình Phước cũ), Tây Ninh (Tây Ninh
và Long An cũ), Lâm Đồng (Lâm Đồng và Bình Thuận cũ) và Biển Đông.
Năm 2025, GRDP toàn thành phố ước tăng 8,03%; trong đó, khu
vực TP.Hồ Chí Minh cũ tăng 8,07%, Bình Dương cũ tăng 8,88% và Bà Rịa - Vũng Tàu
cũ tăng 5,44%.
Theo báo cáo, năm 2025, Thành phố đã đưa vào hoạt động nhiều
công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông trọng điểm, triển khai các tuyến đường
sắt đô thị, công trình cảng biển và các dự án phòng chống sạt lở. Những yếu tố
này tác động trực tiếp đến biến động sử dụng đất, đặc biệt là sự gia tăng diện
tích đất giao thông và đất hạ tầng kỹ thuật.
Kết quả thống kê cho thấy, nhóm đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ
trọng lớn nhất trong cơ cấu sử dụng đất của TP.Hồ Chí Minh với 451.358 ha,
tương đương 66,41% diện tích tự nhiên toàn thành phố.
Trong nhóm này, đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn nhất
với 273.483 ha, chiếm hơn 60% diện tích đất nông nghiệp và khoảng 40,24% diện
tích tự nhiên. Các loại cây chủ yếu là cây ăn quả lâu năm và vườn tạp, phân bố
tập trung tại các xã ngoại thành.
Đất trồng cây hằng năm đạt 78.944 ha, trong đó đất trồng lúa
33.165 ha. Riêng diện tích đất chuyên trồng lúa đạt 16.343 ha, còn lại là đất
trồng lúa khác với 16.821 ha. Đất trồng cây hằng năm khác đạt 45.779 ha.
Đất lâm nghiệp toàn thành phố đạt 78.849 ha, chiếm 11,6% diện
tích tự nhiên. Trong đó, đất rừng phòng hộ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 49.903 ha,
tương đương 63,29% diện tích đất lâm nghiệp. Đất rừng đặc dụng đạt 16.954 ha và
đất rừng sản xuất đạt 11.993 ha.
Các khu vực có diện tích đất lâm nghiệp lớn tập trung tại xã
An Thới Đông, xã Cần Giờ, xã Bình Khánh, xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, xã Bình
Châu, xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hội, xã Hồ Tràm, xã Phú Giáo, xã Minh Thạnh và xã Dầu
Tiếng.
Ngoài ra, thành phố còn có 15.097 ha đất nuôi trồng thủy sản,
phân bố tại các khu vực ven biển và ven sông như An Thới Đông, Bình Khánh, Hiệp
Phước, Long Hương, Long Sơn và Phước Thắng. Đất làm muối đạt 3.285 ha, chủ yếu
tập trung tại Cần Giờ, Thạnh An, Long Điền và Long Sơn.
Theo thống kê, nhóm đất nông nghiệp năm 2025 giảm 924 ha so
với năm 2024. Trong đó, đất trồng cây lâu năm giảm 713 ha, đất trồng cây hằng
năm giảm 255 ha và đất trồng lúa giảm 128 ha. Diện tích đất nông nghiệp giảm do
chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển đô thị,
công nghiệp và hạ tầng.
ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
TĂNG HƠN 1.000 HA
Năm 2025, TP.Hồ Chí Minh có 218.941 ha đất phi nông nghiệp,
chiếm 32,21% diện tích tự nhiên toàn thành phố, tăng 1.006 ha so với năm trước.
Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất ở đạt 51.624 ha. Trong
đó, đất ở đô thị đạt 35.530 ha và đất ở nông thôn đạt 16.093 ha. So với năm
2024, đất ở nông thôn tăng 869 ha, trong khi đất ở đô thị giảm 749 ha.
Theo báo cáo, diện tích đất ở nông thôn tăng do mở rộng các
khu dân cư nông thôn và điều chỉnh phân loại đất ở sau khi sáp nhập địa giới
hành chính.
Đất sử dụng vào mục đích công cộng đạt 47.298 ha. Riêng đất
công trình giao thông đạt 36.589 ha, tăng 591 ha so với năm 2024. Đây là nhóm đất
có mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thành phố triển khai nhiều dự án hạ tầng
giao thông trọng điểm, đường vành đai và các tuyến đường sắt đô thị.
Trong khi đó, đất công trình thủy lợi giảm 987 ha, còn 5.433
ha. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng và sinh hoạt cộng đồng tăng 124 ha, đạt
2.725 ha.
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đạt 41.850 ha, tăng
57 ha so với năm trước. Trong đó, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 78
ha, đạt 12.397 ha; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tăng 9 ha, đạt 1.750
ha.
Đất quốc phòng và an ninh đạt 14.773 ha, chiếm 6,75% diện
tích đất phi nông nghiệp. Đất xây dựng công trình sự nghiệp đạt 8.312 ha, trong
đó đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo đạt 4.474 ha, tăng 41 ha; đất xây dựng
cơ sở y tế đạt 629 ha, tăng 23 ha.
Một trong những nhóm đất tăng mạnh là đất có mặt nước chuyên
dùng với 50.905 ha, tăng 1.072 ha so với năm 2024. Trong đó, đất có mặt nước dạng
sông, ngòi, kênh, rạch và suối tăng 1.088 ha.
Báo cáo cho biết sự biến động này xuất phát từ việc cập nhật,
chuẩn hóa hồ sơ địa chính và thực hiện các dự án nạo vét, chỉnh trị sông, kênh
rạch trên địa bàn.
THÀNH PHỐ CÒN HƠN
9.300 HA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
Theo thống kê năm 2025, TP.Hồ Chí Minh còn 9.392 ha đất chưa
sử dụng, chiếm 1,38% diện tích tự nhiên, giảm 82 ha so với năm trước.
Trong đó, đất do Nhà nước thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho
thuê đạt 4.714 ha, chiếm hơn 50% diện tích đất chưa sử dụng. Các khu vực có diện
tích lớn gồm xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, phường Phước Thắng, phường Tân Phước
và xã Châu Pha.
Đất có mặt nước chưa sử dụng đạt 3.304 ha, tập trung chủ yếu
tại xã Cần Giờ với 2.872 ha, ngoài ra còn có tại Long Hải, Vũng Tàu, Phước Thắng,
Tam Thắng và Rạch Dừa.
Về đối tượng sử dụng đất, cá nhân trong nước sử dụng diện
tích lớn nhất với 334.842 ha, tương đương gần 49,26% tổng diện tích tự nhiên
toàn thành phố. Trong đó, phần lớn là đất nông nghiệp với 287.146 ha.
Các tổ chức trong nước sử dụng 167.351 ha đất, tương đương
24,61% diện tích tự nhiên. Riêng tổ chức kinh tế sử dụng 131.607 ha. Tổ chức
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng 5.661 ha đất, trong khi tổ chức tôn
giáo sử dụng 1.176 ha và cộng đồng dân cư sử dụng 402 ha.
Báo cáo cũng cho biết diện tích đất được giao quản lý đạt
170.292 ha, chiếm 25,05% tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố. Trong đó, cơ
quan nhà nước, cơ quan đảng và đơn vị vũ trang quản lý 123.359 ha; đơn vị sự
nghiệp công lập quản lý 42.620 ha.
Trong quá trình thực hiện thống kê đất đai năm 2025, thành
phố ghi nhận một số khó khăn do khác biệt về phân loại và mã hóa loại đất giữa
các địa phương trước sáp nhập; một số khu vực giáp ranh chưa được cắm mốc, đo đạc
đầy đủ; hồ sơ địa chính tại một số xã, phường mới chưa được số hóa đồng bộ; khối
lượng dữ liệu lớn trong khi thời gian tổng hợp ngắn.
Dữ liệu thống kê đất đai năm 2025 (Báo cáo 207/BC-UBND) này đã
được cập nhật lên hệ thống thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi
trường, làm cơ sở kết nối và tích hợp với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong
thời gian tới.
TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai 2024
19:05, 28/05/2026
TP. Hồ Chí Minh có thêm 10 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu
14:08, 28/05/2026
Đồng Nai ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần khu công nghiệp
Mô hình phát triển đô thị liên vùng tích hợp: Tương lai của bất động sản vệ tinh
Việc xóa nhòa ranh giới hành chính bằng các tuyến đường sắt đô thị liên tỉnh và trục giao thông cao tốc đô thị đang tạo nền tảng vững chắc cho sự xuất hiện của các tổ hợp căn hộ tiêu chuẩn cao cấp ngay tại cửa ngõ TP.HCM - trong đó tháp Eleva của dự án Destino Centro (Seaholdings) là điển hình tiên phong đáng chú ý nhất tại khu Tây.
Đề xuất luân chuyển vị trí công tác ngành xây dựng
Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng. Trong đó, vị trí có nguy cơ phát sinh tiêu cực cao được đề xuất định kỳ chuyển đổi khi đủ 2 năm đến 3 năm công tác…
Trải nghiệm giá trị sống liên hoàn qua hệ tiện ích điểm nhấn của Hanoi Seasons Garden
Giữa lòng Thủ đô, Hanoi Seasons Garden hiện diện tựa một dấu ấn kiến trúc mới – nơi vùng đất lưu giữ ký ức chuyển mình thành một “khu vườn thời gian”. Tại đây, hệ tiện ích biểu tượng được kiến tạo theo chuẩn mực quốc tế, mở ra hành trình trải nghiệm xứng tầm và phong thái sống giao cảm cho cộng đồng cư dân.
Nghệ An: Xây dựng hơn 2.100 căn nhà ở xã hội trong năm 2026
Trước áp lực về nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, Nghệ An đang quyết liệt thúc tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 2.100 căn trong năm 2026 và kiên quyết thu hồi các dự án “treo”, chậm đưa đất vào sử dụng.
Đà Nẵng quy định cách xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân
Thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về việc xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004, nhưng chưa xác định cụ thể diện tích đất ở và được thể hiện chung đất ở với các loại đất khác trên địa bàn Thành phố...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: