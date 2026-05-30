Hơn 60% căn hộ hạng A tương lai tại khu Đông TP.HCM: Metro và đô thị tích hợp tạo giá trị bất động sản mới

Khánh Huyền

30/05/2026, 17:07

Hơn 60% căn hộ hạng A tương lai tại khu Đông TP.HCM dự kiến tập trung tại Thủ Thiêm, nơi hạ tầng chiến lược và đô thị tích hợp đang phát triển mạnh mẽ.

Theo chỉ số Growth Hubs Index của Savills Việt Nam, TP.HCM hiện đứng thứ hai toàn cầu trong nhóm các đô thị tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong quý 1/2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố đạt 15,2 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng khách quốc tế vượt 6,8 triệu lượt. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của TP.HCM đối với dòng vốn quốc tế cũng như cộng đồng chuyên gia nước ngoài.

Khu vực Thủ Thiêm - khu Đông, TP.HCM được nhận xét là nơi quy tụ hạ tầng giao thông chiến lược và mô hình đô thị phức hợp trên bản đồ quy hoạch. Nguồn ảnh: Sưu tầm.
Khu vực Thủ Thiêm - khu Đông, TP.HCM được nhận xét là nơi quy tụ hạ tầng giao thông chiến lược và mô hình đô thị phức hợp trên bản đồ quy hoạch. Nguồn ảnh: Sưu tầm.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu sâu rộng. Theo Savills Việt Nam, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức 9-12% trong quý 1/2026 khiến thanh khoản trở nên thận trọng hơn, đồng thời thúc đẩy người mua ưu tiên các tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch và khả năng bảo toàn giá trị trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, những dự án được phát triển bài bản, gắn với hạ tầng chiến lược và sở hữu hệ sinh thái vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng có năng lực tài chính cao. Xu hướng này càng trở nên rõ nét khi Việt Nam được dự báo nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ gia tăng số lượng người siêu giàu (UHNWI) thuộc hàng nhanh nhất thế giới trong những năm tới.

Đối với nhóm khách hàng này, bất động sản không còn đơn thuần là nơi an cư mà đã trở thành tài sản mang tính biểu tượng, phản ánh vị thế cá nhân và năng lực tích sản bền vững qua nhiều chu kỳ thị trường.

KHU ĐÔNG TRỞ THÀNH TÂM ĐIỂM CỦA HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ TÍCH HỢP THẾ HỆ MỚI

Trong chiến lược phát triển không gian đô thị của TP.HCM, khu Đông đang nổi lên như cực tăng trưởng mới của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Động lực đến từ sự cộng hưởng của hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như Metro số 1, các tuyến vành đai chiến lược, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và mạng lưới kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Song song đó, xu hướng dịch chuyển các trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo về phía Đông đang thúc đẩy khu vực này trở thành một cực kinh tế mới của TP.HCM.

Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, hệ thống hạ tầng liên vùng còn làm thay đổi cách thức hình thành giá trị bất động sản. Nếu trước đây giá trị chủ yếu được tạo lập từ các dự án đơn lẻ, thì nay đang chuyển dịch sang các hệ sinh thái đô thị tích hợp xoay quanh các đầu mối giao thông chiến lược.

Đây được xem là nền tảng quan trọng cho sự hình thành của thế hệ đô thị mới, nơi không gian sống, làm việc, thương mại và giải trí được quy hoạch đồng bộ trong cùng một hệ sinh thái vận hành.

Xu hướng này cũng được phản ánh rõ trong bức tranh nguồn cung tương lai. Theo Savills Việt Nam, giai đoạn 2026-2029, TP.HCM dự kiến đón thêm khoảng 6.627 căn hộ hạng A mới. Đáng chú ý, hơn 60% nguồn cung được dự báo tập trung tại khu Đông, đặc biệt là khu vực Thủ Thiêm và các hành lang phát triển hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng chiến lược.

Cùng với định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại Thủ Thiêm, nhu cầu phát triển các mô hình đô thị tích hợp chức năng sống - làm việc - thương mại - giải trí trong cùng một hệ sinh thái cũng ngày càng gia tăng. Nếu IFC được ví như "bộ não tài chính", thì các mô hình Trung tâm Kinh doanh Quốc tế (ICC) sẽ đóng vai trò vận hành các dòng chảy thương mại, logistics, dịch vụ và trải nghiệm đô thị toàn cầu.

Trên thế giới, nhiều mô hình ICC thế hệ mới đã chứng minh khả năng tạo động lực tăng trưởng cho đô thị. Điển hình là ICC Kowloon (Hong Kong), tổ hợp tích hợp văn phòng hạng A, trung tâm bán lẻ, giải trí và hạ tầng giao thông đường sắt tại ga Kowloon trong cùng một không gian. Mô hình này lấy giao thông công cộng làm hạt nhân phát triển, tối ưu hóa dòng người và tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho toàn khu vực.

Tòa nhà phức hợp ICC tại ga Kowloon, HongKong nổi tiếng là nền tảng cho mô hình tích hợp. Nguồn ảnh: Sưu tầm.
Tòa nhà phức hợp ICC tại ga Kowloon, HongKong nổi tiếng là nền tảng cho mô hình tích hợp. Nguồn ảnh: Sưu tầm.

Nắm bắt xu hướng đó, SonKim Land đề xuất phát triển Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm với kỳ vọng trở thành một ICC thế hệ mới theo mô hình TOD 5.0, đóng vai trò cánh tay nối dài của IFC trong tương lai.

Lấy giao thông công cộng làm lõi kết nối, dự án hướng đến xây dựng một "hệ sinh thái điểm đến" quy mô lớn, tích hợp các chức năng thương mại, văn phòng, lưu trú, giải trí và không gian sống cao cấp trong một tổng thể đô thị hoàn chỉnh.

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG TỪ HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ TÍCH HỢP

Trong giai đoạn đầu phát triển, cùng với việc hoàn thiện ý tưởng cho mô hình đô thị tích hợp Ga Thủ Thiêm, SonKim Land dự kiến giới thiệu khoảng 1.000 căn hộ trong tổng quy mô gần 4.000 sản phẩm của toàn dự án, góp phần bổ sung nguồn cung giới hạn cho phân khúc bất động sản hạng sang tại khu Đông TP.HCM.

Trong chu kỳ phát triển mới, giá trị của bất động sản không còn nằm ở quy mô xây dựng đơn thuần mà được quyết định bởi khả năng kiến tạo hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đồng thời duy trì sức hấp dẫn của tài sản trong dài hạn.

Các dự án trước đây của SonKim Land, tiêu biểu như The Metropole Thủ Thiêm, cũng cho thấy xu hướng dịch chuyển này khi giá trị không chỉ đến từ vị trí mà còn được củng cố bởi khả năng kết nối hạ tầng, trải nghiệm sống quốc tế và hệ tiện ích được tích hợp đồng bộ.

Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò một ICC ngay trong lõi IFC tương lai của TP.HCM. Nguồn ảnh: SonKim Land.
Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò một ICC ngay trong lõi IFC tương lai của TP.HCM. Nguồn ảnh: SonKim Land.

Tiếp nối định hướng đó, Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm được xem là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển đô thị của SonKim Land, hướng tới mô hình TOD 5.0 tại Việt Nam, nơi giao thông công cộng không chỉ đóng vai trò kết nối mà còn trở thành trung tâm vận hành của toàn bộ hệ sinh thái đô thị.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, dòng vốn đang có xu hướng tập trung vào những tài sản gắn với hạ tầng chiến lược, khả năng khai thác thực và giá trị bền vững theo thời gian. Không chỉ phát triển dự án, SonKim Land đang từng bước tham gia định hình chuẩn sống quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình phát triển hạ tầng và đón đầu nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế tại Việt Nam.

Với tầm nhìn dài hạn cùng kinh nghiệm triển khai các dự án phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm được kỳ vọng sẽ mang đến một lựa chọn tích sản bền vững cho nhóm khách hàng cao cấp, đồng thời góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Căn hộ Bespoke chính thức động thổ, khởi đầu cho giai đoạn triển khai thực tế

Căn hộ Bespoke chính thức động thổ, khởi đầu cho giai đoạn triển khai thực tế

Ngày 29/5/2026, Lễ động thổ dự án Khải Hoàn Imperial thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường khi đánh dấu cột mốc quan trọng, chuẩn bị đưa Khu phức hợp căn hộ Bespoke hạng sang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai.

TP.Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên 679.691 héc-ta sau sáp nhập đơn vị hành chính

TP.Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên 679.691 héc-ta sau sáp nhập đơn vị hành chính

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa hoàn thành báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2025 trên địa bàn sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội. Theo báo cáo, TP.Hồ Chí Minh mới có tổng diện tích tự nhiên 679.691 ha, tương đương 6.796,91 km², với quy mô dân số hơn 14 triệu người và 168 đơn vị hành chính cấp xã.

Mô hình phát triển đô thị liên vùng tích hợp: Tương lai của bất động sản vệ tinh

Mô hình phát triển đô thị liên vùng tích hợp: Tương lai của bất động sản vệ tinh

Việc xóa nhòa ranh giới hành chính bằng các tuyến đường sắt đô thị liên tỉnh và trục giao thông cao tốc đô thị đang tạo nền tảng vững chắc cho sự xuất hiện của các tổ hợp căn hộ tiêu chuẩn cao cấp ngay tại cửa ngõ TP.HCM - trong đó tháp Eleva của dự án Destino Centro (Seaholdings) là điển hình tiên phong đáng chú ý nhất tại khu Tây.

Đề xuất luân chuyển vị trí công tác ngành xây dựng

Đề xuất luân chuyển vị trí công tác ngành xây dựng

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng. Trong đó, vị trí có nguy cơ phát sinh tiêu cực cao được đề xuất định kỳ chuyển đổi khi đủ 2 năm đến 3 năm công tác…

Trải nghiệm giá trị sống liên hoàn qua hệ tiện ích điểm nhấn của Hanoi Seasons Garden

Trải nghiệm giá trị sống liên hoàn qua hệ tiện ích điểm nhấn của Hanoi Seasons Garden

Giữa lòng Thủ đô, Hanoi Seasons Garden hiện diện tựa một dấu ấn kiến trúc mới – nơi vùng đất lưu giữ ký ức chuyển mình thành một “khu vườn thời gian”. Tại đây, hệ tiện ích biểu tượng được kiến tạo theo chuẩn mực quốc tế, mở ra hành trình trải nghiệm xứng tầm và phong thái sống giao cảm cho cộng đồng cư dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

