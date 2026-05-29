Căn hộ Bespoke chính thức động thổ, khởi đầu cho giai đoạn triển khai thực tế
Thu Hà
29/05/2026, 16:45
Ngày 29/5/2026, Lễ động thổ dự án Khải Hoàn Imperial thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường khi đánh dấu cột mốc quan trọng, chuẩn bị đưa Khu phức hợp căn hộ Bespoke hạng sang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai.
Sự kiện diễn ra trang trọng với sự tham dự của Đại diện Nhà phát triển dự án Khải Hoàn Land (HOSE:KHG), Tổng thầu xây dựng Phước Thành, ngân hàng MB Bank và hơn 80 đại lý phân phối cùng đông đảo đội ngũ chuyên viên kinh doanh cùng chứng kiến thời khắc dự án chính thức đặt những nền móng đầu tiên ngay tại “tọa độ vàng” Quốc lộ 13 – khu vực đang trở thành tâm điểm phát triển mới của Đông Bắc TP.HCM.
Phát biểu tại sự kiện, Đại diện Nhà phát triển dự án Khải Hoàn Land nhấn mạnh đây là dấu mốc khởi đầu quan trọng cho lộ trình triển khai thực tế của dự án trong thời gian tới — một hành trình đòi hỏi sự nghiêm túc, trách nhiệm và tính cam kết rất cao từ Khải Hoàn Land, tổng thầu xây dựng đến toàn bộ các đơn vị đồng hành. Theo đó, đại diện Tổng thầu xây dựng Phước Thành cũng đã có những chia sẻ về cam kết đồng hành, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công dự án, hướng đến thời điểm bàn giao dự kiến vào tháng 7/2028 với tiêu chuẩn hạng sang.
Được biết, sau thời gian ngắn ra mắt thị trường, Khải Hoàn Imperial liên tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với chuỗi hoạt động quy mô lớn như Kick-off dự án quy tụ 3.500 chuyên viên kinh doanh, khai trương Sales Gallery gần 2.000m², đối diện AEON Mall Bình Dương Canary cùng nhiều sự kiện trải nghiệm thu hút đông đảo khách hàng quan tâm.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, khi khách hàng và nhà đầu tư ưu tiên những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ thực tế cùng năng lực triển khai được chứng minh, việc Khải Hoàn Imperial chính thức động thổ và hoàn thiện những thủ tục cuối cùng, chuẩn bị nhận giấy phép xây dựng - được xem là chiến lược phát triển bền vững, củng cố niềm tin cho thị trường.
Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển dự án, mà còn cho thấy sự chuẩn bị bài bản, tiềm lực và năng lực thực thi của Khải Hoàn Land trong quá trình hiện thực hóa các cam kết với khách hàng và đối tác.
Trong vai trò Chủ đầu tư – Nhà Phát triển bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu, Khải Hoàn Land tăng tốc triển khai nhiều dự án trọng điểm trên thị trường. Tại khu Nam, Khải Hoàn Prime – khu compound căn hộ resort ven sông hiện đang thi công đến những tầng cao cuối cùng và chuẩn bị cất nóc trong tháng 6/2026. Trong khi đó tại Đông Bắc TP.HCM, Khải Hoàn Imperial tăng tốc triển khai. Trong năm nay, dự án Khải Hoàn Grande cũng sẽ sớm được ra mắt trên thị trường. Trong vòng 3 năm tới, Khải Hoàn Land sẽ giới thiệu khoảng 20.000 sản phẩm thuộc các phân khúc chủ lực như căn hộ, biệt thự, shophouse… mở rộng dấu ấn thương hiệu tại các khu vực chiến lược với định hướng phát triển bền vững cùng triết lý “Tinh hoa trong từng tổ ấm”.
Cùng với lễ động thổ dự án Khải Hoàn Imperial, Khải Hoàn Land và Tổng thầu xây dựng Phước Thành đã lên kế hoạch sẵn sàng cho nguồn lực nhân sự, kỹ thuật và vận hành công trường nhằm đảm bảo tiến độ triển khai Khải Hoàn Imperial trong thời gian tới.
Tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), đối diện AEON Mall Bình Dương Canary, trực diện Metro TP.HCM – Thủ Dầu Một tương lai, Khải Hoàn Imperial phát triển theo triết lý Bespoke lấy con người làm trung tâm, nổi bật với hệ tiện ích đa tầng được đầu tư bài bản từ tầng trệt đến tầng 21.
Ngay tại khối đế là Công viên Tinh hoa hội tụ, Quảng trường tri thức, hồ bơi muối khoáng phong cách Địa Trung Hải cùng các không gian thư giãn, BBQ và cảnh quan xanh mang đậm chất nghỉ dưỡng. Trong khi đó, tầng 21 được phát triển như một “urban resort” với hơn 14 tiện ích cao cấp như hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, trung tâm gym – fitness, trung tâm spa – sauna, phòng tập Virtual Golf, thư viện, rạp chiếu phim mini, phòng sáng tạo đa phương tiện…
Các căn hộ tại Khải Hoàn Imperial được “may đo” và tinh chỉnh theo nhu cầu sống thực tế của từng nhóm cư dân hiện đại, từ chuyên gia, người trẻ thành đạt đến gia đình đa thế hệ. Đồng thời, dự án còn quy tụ loạt thương hiệu quốc tế như Dewan, Duravit, Grohe, Häfele, Panasonic… góp phần kiến tạo chuẩn sống Bespoke mang tiêu chuẩn quốc tế ngay tại tâm điểm Đông Bắc TP.HCM.
Có thể thấy, Lễ động thổ dự án Khải Hoàn Imperial được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình triển khai dự án một cách bài bản, đồng bộ trên nền tảng pháp lý hoàn thiện và năng lực tài chính vững mạnh. Đồng thời, cột mốc này cũng góp phần tạo thêm tâm lý tích cực cho thị trường, củng cố niềm tin của hệ thống đại lý, đối tác và khách hàng vào tiến độ triển khai của khu phức hợp căn hộ Bespoke hạng sang do Khải Hoàn Land phát triển.
