Mô hình phát triển đô thị liên vùng tích hợp: Tương lai của bất động sản vệ tinh
Khánh Huyền
29/05/2026, 14:26
Việc xóa nhòa ranh giới hành chính bằng các tuyến đường sắt đô thị liên tỉnh và trục giao thông cao tốc đô thị đang tạo nền tảng vững chắc cho sự xuất hiện của các tổ hợp căn hộ tiêu chuẩn cao cấp ngay tại cửa ngõ TP.HCM - trong đó tháp Eleva của dự án Destino Centro (Seaholdings) là điển hình tiên phong đáng chú ý nhất tại khu Tây.
Mô hình đô thị liên vùng tích hợp – nơi ranh giới hành chính giữa các tỉnh thành trở nên mờ dần trong thực tế kinh tế và xã hội - đã được chứng minh thành công tại nhiều đại đô thị hàng đầu thế giới. Tokyo - Yokohama – Saitama là một vùng đô thị 35 triệu người vận hành như một hệ thống kinh tế thống nhất nhờ mạng lưới đường sắt đô thị liên tỉnh dày đặc. Greater London tích hợp với hàng chục thị trấn vệ tinh quanh bán kính 50km thông qua tuyến tàu điện ngầm và tàu ngoại ô. Vùng đô thị Singapore – Johor Bahru (Malaysia) đang dần hình thành nhờ đường sắt xuyên biên giới.
XU HƯỚNG ĐÔ THỊ LIÊN VÙNG: THẾ GIỚI ĐÃ ĐI, VIỆT NAM ĐANG ĐI
Việt Nam đang đi theo đúng xu hướng này với quy mô và tốc độ phù hợp với giai đoạn phát triển. Sự xuất hiện của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã là bước đầu tiên trong hành trình biến TP.HCM và các tỉnh vệ tinh thành một vùng đô thị tích hợp thực sự. Tuyến Metro Hưng Nhơn – Tân An (Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023) là bước tiếp theo – và quan trọng hơn, là bước đầu tiên đặt chân ra ngoài ranh giới TP.HCM, chính thức khai sinh mô hình đô thị liên tỉnh có chiều sâu.
XU HƯỚNG SỐNG ĐA KẾT NỐI: CƯ DÂN THẾ HỆ MỚI MUỐN GÌ?
Nghiên cứu về xu hướng lựa chọn nhà ở tại các đô thị phát triển tại châu Á chỉ ra một sự dịch chuyển rõ nét trong thập kỷ qua: thế hệ người mua nhà dưới 40 tuổi ngày càng ưu tiên "chất lượng không gian sống" hơn là "vị trí nội đô". Cụ thể, họ sẵn sàng chấp nhận 20 đến 30 phút đi tàu mỗi ngày để đổi lấy: căn hộ rộng hơn, không gian xanh nhiều hơn, không khí trong lành hơn, và mức giá phải chăng hơn cho ngân sách gia đình trẻ.
Phong trào "escape the concrete jungle" – thoát khỏi đô thị bê tông – đang là xu hướng toàn cầu, và Việt Nam không ngoại lệ. Bằng chứng là làn sóng người dân TP.HCM dịch chuyển về các đô thị vệ tinh Bình Dương, Đồng Nai, Long An ngày càng mạnh mẽ trong 5 năm qua – và xu hướng đó sẽ chỉ tăng tốc khi metro được đưa vào vận hành.
Tháp Eleva (Destino Centro) của Seaholdings được thiết kế để đáp ứng chính xác tâm lý và nhu cầu của nhóm người mua thế hệ mới này: Không gian sống thoáng đãng, thiết kế kiến trúc Modern Luxury tinh tế, tiện ích nội khu đồng bộ, và vị trí gần ga metro – tất cả với mức giá từ 36,8 triệu đồng/m² vẫn còn trong tầm tay.
SỨC HÚT NỘI TẠI CỦA THÁP ELEVA: KIẾN TRÚC VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG
Bên cạnh lợi thế vị trí và hạ tầng, tháp Eleva còn sở hữu những giá trị nội tại đáng kể. Kiến trúc của dự án theo phong cách Modern Luxury – kết hợp ngôn ngữ thiết kế đương đại với các yếu tố tự nhiên như ánh sáng, không khí, và cảnh quan xanh – tạo ra môi trường sống có tính thẩm mỹ cao và phù hợp với thị hiếu của cư dân hiện đại.
Hệ thống tiện ích nội khu được thiết kế đồng bộ và đa dạng: Hồ bơi, khu thể thao, vườn cảnh quan, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng – tất cả trong một tổ hợp khép kín, đảm bảo cư dân không cần ra ngoài để tiếp cận phần lớn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Mỗi căn hộ được bố trí tối ưu về công năng và tầm nhìn, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và không khí thoáng đãng của vùng đất Long An. Với diện tích từ 50m2 cho mẫu căn hộ 1 phòng ngủ có giá khoảng 1,84 tỷ đồng (từ 36,8 triệu đồng/m2), đây là mức đầu tư hợp lý cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có tiềm năng tăng giá dài hạn.
