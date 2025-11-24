Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 2.000 ha, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm quyền lợi người dân và tuân thủ quy định trong quá trình giải phóng mặt bằng...

Ngày 23/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã đi kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án hạ tầng trọng điểm liên quan. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị chức năng của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 2.000 ha, thuộc các xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài và Lâm Thao. Đến nay, các địa phương đã kê khai hơn 6.690/7.980 lượt hộ; chi trả tạm ứng trên 2.400 tỷ đồng cho gần 4.830 lượt hộ, tương ứng khoảng 533,6 ha; đồng thời hoàn tất kiểm kê khoảng 7.500 ngôi mộ để phục vụ di dời để giải phóng mặt bằng.

Tại nhiều địa phương như Gia Bình và Lương Tài, chính quyền đã công khai thông báo thu hồi đất, tổ chức kiểm kê tài sản và hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý. Các loại đất liên quan đến đất giao thầu, đất công ích, đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được rà soát nhằm xác định rõ nguồn gốc và xây dựng phương án bồi thường phù hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn tại buổi kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình. Ảnh: CTT tỉnh Bắc Ninh

Cùng với đó, các khu tái định cư và công viên nghĩa trang đang được đẩy nhanh lập quy hoạch, lấy ý kiến người dân để sớm triển khai xây dựng. Tỉnh cũng đã phê duyệt 3 quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống (tỷ lệ 1/2000), hoàn thiện nhiều quy hoạch chi tiết 1/500 tại các khu tái định cư và nghĩa trang; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án BT1 và tiếp tục thẩm định đối với BT2, BT3.

Đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, đi qua các địa phương Thuận Thành, Trạm Lộ, Trung Kênh, Lương Tài, Gia Bình, Lâm Thao, Mão Điền và Trí Quả, tỉnh đã chấp thuận phương án tuyến, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời giới thiệu vị trí các khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng cho toàn bộ các xã, phường liên quan.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 phối hợp với các địa phương tiến hành đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất để sẵn sàng cho thu hồi.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các sở, ngành, quá trình triển khai vẫn gặp một số vướng mắc: quy mô sân bay phải điều chỉnh nhiều lần, gây khó khăn cho công tác kiểm kê; hiện trạng đất đai phức tạp với nhiều loại đất và tài sản có yếu tố đặc thù như đình, đền, nhà thờ, các mộ cổ; người dân mong muốn được xem thực địa khu tái định cư và áp dụng nguyên tắc “đất đổi đất” đối với đất ở bị thu hồi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa để bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối và các dự án tái định cư.

Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, làm rõ nguồn gốc đất, thực hiện công khai – minh bạch – đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân. Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết, hồ sơ pháp lý và thủ tục đầu tư của các dự án BT để đủ điều kiện khởi công.

Nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, khẩn trương cắm mốc ranh giới, trích lục bản đồ địa chính và hoàn thiện hồ sơ theo quy định; đồng thời chủ động đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với khu nghĩa trang Nhân Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn hỗ trợ tối đa trong quá trình triển khai, bảo đảm quyền lợi người dân và tuân thủ quy định; tiếp tục tăng cường vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận.

Khẳng định Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án kết nối có ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.