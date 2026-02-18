Thứ Sáu, 20/02/2026

Kinh tế số

Quý 1 có thể đi vào lịch sử buồn của Bitcoin

Bạch Dương

18/02/2026, 08:52

Nếu đà giảm tiếp diễn đến hết tháng này, Bitcoin có thể lần đầu tiên ghi nhận cả tháng 1 và tháng 2 cùng chìm trong sắc đỏ...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo CoinTelegraph, Bitcoin có nguy cơ trải qua quý đầu năm “tệ nhất” trong 8 năm qua. Dữ liệu cho thấy kể từ đầu năm, Bitcoin đã mất khoảng 22,3% giá trị. Khởi đầu năm mới ở vùng 87.700 USD, Bitcoin đã “bốc hơi” gần 20.000 USD, rơi xuống quanh mốc 68.000 USD. 

Thống kê từ CoinGlass cho thấy nếu xu hướng hiện tại không sớm đảo chiều, đây sẽ là quý 1 tiêu cực nhất kể từ thị trường gấu năm 2018 - giai đoạn Bitcoin lao dốc gần 50% chỉ trong ba tháng.

Trong 13 năm gần đây, Bitcoin có 7 lần kết thúc quý 1 với mức giảm. Gần nhất là năm 2025 với mức giảm 11,8%, năm 2020 giảm 10,8%, và nghiêm trọng nhất là năm 2018 mất tới 49,7%.

Nhận định về diễn biến hiện tại, nhà phân tích Daan Trades Crypto cho rằng quý đầu năm vốn là giai đoạn biến động mạnh của thị trường. Theo ông, dữ liệu lịch sử cho thấy diễn biến trong quý 1 thường không phản ánh toàn bộ xu hướng cả năm, các nhịp điều chỉnh đầu năm chưa chắc kéo dài sang những quý tiếp theo.

Thực tế, Bitcoin mới chỉ hai lần ghi nhận hai năm liên tiếp có quý 1 thua lỗ, rơi vào các chu kỳ thị trường gấu năm 2018 và 2022.

So với Bitcoin, Ether, đồng tiền số có vốn hóa lớn thứ hai thị trường, chỉ có 3 quý 1 giảm điểm trong 9 năm gần đây. Tuy nhiên, quý 1 năm nay đang trở thành giai đoạn tiêu cực thứ ba trong lịch sử của Ether, với mức giảm khoảng 34,3% tính đến thời điểm hiện tại.

Ở khung thời gian ngắn hơn, Bitcoin cũng đang đứng trước nguy cơ có hai tháng đầu năm liên tiếp chìm trong sắc đỏ. Tháng 1 vừa qua, giá trị Bitcoin đã mất 10,2%, sang tháng 2 tiếp tục giảm thêm 13,4% tính đến nay. Để tránh kịch bản tháng Hai khép lại trong sắc đỏ, Bitcoin cần quay lại mốc 80.000 USD.

Trao đổi với Cointelegraph, ông Nick Ruck, Giám đốc LVRG Research, nhận định đà suy yếu hiện nay của Bitcoin, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, phản ánh một nhịp điều chỉnh thông thường hơn là dấu hiệu đổ vỡ cấu trúc xu hướng dài hạn.

Theo ông, nếu các yếu tố vĩ mô bất lợi tiếp tục kéo dài, áp lực ngắn hạn có thể gia tăng. Tuy nhiên, các mô hình lịch sử cho thấy Bitcoin thường phục hồi trong những tháng sau đó, đặc biệt khi mức độ chấp nhận từ các tổ chức lớn gia tăng và động lực từ chu kỳ “halving” tiếp tục củng cố triển vọng dài hạn của tài sản này.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy Bitcoin đã bước sang tuần giảm thứ năm liên tiếp. Trong 24 giờ gần nhất, giá đồng tiền số này tiếp tục giảm thêm 2,3%, xuống còn khoảng 67.000 USD.

Bitcoin giảm giá chu kỳ halving Bitcoin dữ liệu từ CoinGecko giá bitcoin hôm nay kinh tế số tài sản số tiền điện tử

