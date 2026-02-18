Chính phủ “hành động” và bước ngoặt ngành công nghệ lõi
Ngân Hà
18/02/2026, 06:26
Năm 2025 đã khép lại với những con số kỷ lục và những cột mốc định vị lại vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Hàng tỷ USD đã được đổ vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) và công nghệ lõi. Sự xuất hiện của các công xưởng AI, những con chip 5G tự thiết kế và các cơ chế thử nghiệm linh hoạt cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng cho kỷ nguyên “làm chủ” công nghệ...
Năm 2025
ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của các tập đoàn đa quốc
gia vào các ngành công nghệ cao như bán dẫn, AI, hạ tầng dữ liệu… tại Việt Nam.
Theo Cục Thống kê, tính đến ngày 31/12/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
bao gồm cả đăng ký mới và điều chỉnh vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là
18,59 tỷ USD, chiếm 59,2% tổng số vốn.
Trong đó,
riêng 10 tháng năm 2025, ngành bán dẫn đã thu hút khoảng 11,6 tỷ USD vốn FDI.
Điều này cho thấy dòng vốn FDI đổ về Việt Nam đã chất lượng hơn với sự xuất hiện
của các dự án tỷ USD từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới gia tăng trước
làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng công nghệ cao.
DÒNG VỐN CHẢY MẠNH VÀO CÁC NGÀNH CÔNG NGHỆ CAO
Một trong
những dự án công nghệ cao điển hình là nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm
vật liệu, thiết bị bán dẫn Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam tại Bắc Ninh.
Vận hành từ tháng 10/2023 với số vốn đầu tư 520 triệu USD, chỉ sau 10 tháng hoạt
động, Amkor Technology đã đưa nhà máy tại Bắc Ninh trở thành cứ điểm đóng gói
chip lớn nhất thế giới của mình sau khi rót thêm 1,07 tỷ USD vào tháng 7/2024,
nâng tổng vốn đầu tư vào Việt Nam lên mức 1,6 tỷ USD (tăng quy mô vốn sớm hơn dự
kiến tới 11 năm). Tính đến hết quý 1/2025, tổng vốn FDI mà tập đoàn này giải
ngân là hơn 850 triệu USD.
“Gã khồng
lồ” công nghệ khác là Hana Micron cũng không đứng ngoài “cuộc đua” bán dẫn. Từ
số vốn đầu tư ban đầu 600 triệu USD, tập đoàn có kế hoạch nâng tổng vốn đầu tư
tại Bắc Giang lên hơn 1 tỷ USD vào năm 2027 để khép kín chuỗi sản xuất bảng mạch
cho các thiết bị di động thế hệ mới.
Đặc biệt,
“cơn sốt” AI toàn cầu đã đưa những tên tuổi lớn như Nvidia, Marvell… đến gần Việt
Nam hơn. Sự cam kết của Nvidia trong việc xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện,
từ hạ tầng siêu máy tính đến đào tạo nhân lực, đã chứng minh rằng Việt Nam
không còn là “điểm đến dự phòng” mà đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của Nvidia
trong chiến lược đầu tư. Điểm nhấn là ngày 7/8/2025, Công ty TNHH Nvidia Việt
Nam đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên mức 1,1 triệu USD để chuẩn bị cho các
hoạt động mở rộng tại Việt Nam trong thời gian tới. Trước đó, vào tháng
12/2024, tập đoàn công nghệ Mỹ đã gây chú ý khi thâu tóm toàn bộ Công ty TNHH
Vinbrain từ Tập đoàn Vingroup, với giá trị chuyển nhượng vốn hơn 627 tỷ đồng.
Ngoài ra,
các trung tâm R&D của Marvell và Synopsys tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với
quy mô vốn lên tới hàng tỷ USD cũng bắt đầu tham gia vào thiết kế các dòng chip
thế hệ mới cho thị trường thế giới.
Sự hiện diện
của các doanh nghiệp FDI này tạo ra một “hệ sinh thái vệ tinh”. Hàng trăm doanh
nghiệp phụ trợ từ Đài Loan, Hàn Quốc và Hoa Kỳ… đã kéo theo, tạo thành một cụm
ngành công nghiệp bán dẫn thực thụ tại các khu vực trọng điểm như: Bắc Ninh,
Thái Nguyên, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho thấy
niềm tin của các tập đoàn đa quốc gia vào sự ổn định và tiềm năng của Việt Nam.
DOANH NGHIỆP NỘI KHẲNG ĐỊNH TINH THẦN “MANKE IN VIETNAM”
Trước dòng
chảy “sôi động” của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, các tập đoàn công
nghệ nội địa cũng đã có sự chuyển mình rõ nét. Năm 2025 đánh dấu sự trưởng
thành vượt bậc của tinh thần “Make in Vietnam” của các doanh nghiệp công nghệ
Việt Nam. Thay vì tập trung gia công, lắp ráp, các công ty đang từng bước nỗ lực
vươn lên để làm chủ công nghệ lõi.
Tập đoàn
Viettel tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi sản xuất thành công chip 5G DEF
SoC đầu tiên của Việt Nam. Đây thực sự là một kỳ tích bởi thiết kế chip viễn
thông đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao. Không dừng lại ở đó, Viettel đã hoàn
thành triển khai và đưa vào sử dụng hơn 23.500 trạm BTS trong giai đoạn từ
tháng 2 -12/2025. Đáng chú ý, hơn 2.000 trạm trong số này là sản phẩm “Make in
Vietnam” do Viettel tự nghiên cứu và phát triển. Nhờ đó, đưa Việt Nam vào nhóm
ít quốc gia trên thế giới tự chủ được hạ tầng viễn thông thế hệ mới.
Mới đây nhất,
vào tháng 1/2026, tập đoàn này cũng chính thức khởi công nhà máy chế tạo chip
công nghệ cao đầu tiên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Dự án này là mắt xích
then chốt giúp Việt Nam khép kín chuỗi sản xuất từ thiết kế đến chế tạo, dự kiến
hoàn thiện vào năm 2027.
Trong khi
đó, FPT đã chứng minh sự nhạy bén khi chuyển dịch mạnh mẽ sang mảng bán dẫn và
AI. Công ty FPT Semiconductor trong năm 2025 đã nhận đơn đặt hàng lên tới hàng
trăm triệu USD từ đối tác từ Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Đồng thời, việc hợp
tác với Nvidia để vận hành các nhà máy AI (AI Factory) trước đó cũng đã giúp
FPT cung cấp hạ tầng tính toán siêu mạnh cho các doanh nghiệp trong nước, giải
quyết bài toán chủ quyền dữ liệu và tối ưu hóa chi phí cho các doanh nghiệp nội
địa khi muốn ứng dụng AI vào kinh doanh...
CHÍNH PHỦ “HÀNH ĐỘNG”
Có thể
nói, những kết quả rực rỡ trong năm 2025 là thành quả của một sự chuyển dịch tư
duy quản lý mang tính bước ngoặt, từ “cam kết” sang “hành động”, từ “văn bản”
sang “thực chiến”.
Trong đó,
một trong những điểm nhấn quan trọng là Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Trong bối cảnh Thuế
tối thiểu toàn cầu (GMT) được áp dụng, các biện pháp miễn giảm thuế truyền thống
đã không còn là lợi thế cạnh tranh. Việt Nam đã nhanh chóng thay đổi “chiến thuật”
thu hút FDI, thay vì giảm thuế, các chính sách đã hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt
động R&D, đào tạo nhân lực và hạ tầng công nghệ cao cho các tập đoàn công
nghệ. Đây là một bước đi “thực chiến” đúng nghĩa, giúp Việt Nam giữ chân các
nhà đầu tư lớn và thu hút thêm các dự án tỷ USD.
Về mặt
pháp lý, việc thông qua Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật Trí tuệ nhân tạo
trong năm 2025 đã tạo ra một hành lang an toàn và minh bạch. Chính phủ đã cho
phép thí điểm cơ chế sandbox (khung quản
lý thử nghiệm) tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, cho phép các doanh nghiệp thử
nghiệm những công nghệ chưa có tiền lệ như xe tự hành, drone vận tải hay các mô
hình tài chính số dựa trên Blockchain. Sự linh hoạt này đã tháo gỡ những nút thắt
của các thủ tục hành chính cũ, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian từ phòng
thí nghiệm ra thị trường.
Bên cạnh
đó, chiến lược đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn không còn là một con số khẩu hiệu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) đã phối
hợp chặt chẽ để triển khai các chương trình đào tạo chuyển đổi ngắn hạn, đưa
sinh viên các ngành kỹ thuật sang học chuyên sâu về chip với sự tài trợ trực tiếp
từ ngân sách và các tập đoàn FDI. Việc thành lập các trung tâm đào tạo bán dẫn
dùng chung (shared facilities) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh là minh
chứng cho việc Chính phủ sẵn sàng đầu tư hạ tầng đắt đỏ để doanh nghiệp và nhà
trường cùng khai thác.
Nút thắt về
hạ tầng năng lượng - một vấn đề sống còn của ngành bán dẫn - cũng đã được Chính
phủ xử lý quyết liệt bằng cách ưu tiên nguồn điện xanh và điện ổn định cho các
khu công nghệ cao. Các dự án truyền tải điện trực tiếp đã được khơi thông, cho
phép các nhà máy công nghệ cao được mua điện trực tiếp từ các nguồn tái tạo,
đáp ứng tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) khắt khe của quốc tế.
Vì vậy, bước
sang năm 2026, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc trong phát triển các
ngành công nghệ cao, công nghệ lõi như bán dẫn, AI… để từng bước đưa kinh tế số
chiếm trên 25% GDP trong giai đoạn tới.
“Với sự đồng
lòng của khu vực FDI, doanh nghiệp trong nước và Chính phủ “hành động”, ngành
công nghệ lõi của Việt Nam đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một để thực hiện
giấc mơ trở thành cường quốc công nghệ trong tương lai”, Phó Thủ tướng Nguyễn
Chí Dũng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và
chuyên gia các ngành công nghệ chiến lược tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc
gia (NIC) cuối tháng 11/2025.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 7+8/2026 phát hành ngày 16-23/02/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới
Theo dự báo, Khu kinh tế ven biển phía Nam có thể thu hút khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030, và khoảng 40 tỷ USD đến năm 2040. Sự phát triển của khu kinh tế này hứa hẹn sẽ tạo ra lực hấp dẫn đầu tư chưa từng có, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, và dịch vụ logistics thông minh...
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines và Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc củng cố quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế – thương mại – đầu tư và khắc phục hậu quả chiến tranh.
Vietnam Airlines nhấn ga tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay
Thương vụ 50 tàu bay Boeing 737-8 “xanh”, hiện đại, trị giá 8,1 tỷ USD không chỉ giúp mở rộng đội bay cho riêng Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines mà còn góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.
Đề xuất nhà đầu tư ngoại được góp tối đa 49% vào hãng bay Việt Nam
Bộ Xây dựng đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại hãng hàng không Việt Nam lên tối đa 49%, thay cho mức 34% hiện hành, đồng thời đề xuất điều chỉnh điều kiện về vốn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến ký kết các thỏa thuận Việt Nam – Hoa Kỳ trị giá 37,2 tỷ USD
Chiều 18/2 theo giờ địa phương, tại Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế, với tổng giá trị 37,2 tỷ USD, trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: