Tập đoàn Adani đặt cược 100 tỷ USD vào hạ tầng AI, tham vọng đưa Ấn Độ thành trung tâm dữ liệu toàn cầu

Trọng Hoàng

18/02/2026, 08:49

Tập đoàn Adani công bố kế hoạch đầu tư tới 100 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu “sẵn sàng cho AI” chạy bằng năng lượng tái tạo đến năm 2035, một bước đi tham vọng nhằm định vị Ấn Độ trong cuộc đua hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Dự án được kỳ vọng kích hoạt hệ sinh thái đầu tư trị giá 250 tỷ USD và tạo cú hích lớn cho ngành công nghệ, năng lượng và công nghiệp máy chủ.

Logo Tập đoàn Adani tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters/Francis Mascarenhas.
Logo Tập đoàn Adani tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters/Francis Mascarenhas.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số, các tập đoàn tư nhân lớn đang chuyển từ đầu tư phần mềm sang xây dựng “xương sống vật lý” của AI.

Với kế hoạch đầu tư khổng lồ của Adani, Ấn Độ có thể bước vào nhóm quốc gia có năng lực trung tâm dữ liệu và điện toán AI quy mô toàn cầu, cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Adani Enterprises ngày 17/2 cho biết tập đoàn sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn chạy bằng năng lượng tái tạo vào năm 2035, với mục tiêu tạo ra nền tảng trung tâm dữ liệu tích hợp lớn nhất thế giới. Theo tập đoàn, khoản đầu tư này không chỉ nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn phục vụ chiến lược dài hạn về “chủ quyền công nghệ” của Ấn Độ trong kỷ nguyên AI.

Khoản đầu tư dự kiến sẽ kích thích thêm khoảng 150 tỷ USD chi tiêu trong thập kỷ tới trong các lĩnh vực liên quan như điện toán đám mây chủ quyền, sản xuất máy chủ, bán dẫn, phần mềm AI và dịch vụ dữ liệu. Adani cho rằng tổng thể dự án sẽ tạo ra một hệ sinh thái hạ tầng AI trị giá khoảng 250 tỷ USD tại Ấn Độ trong vòng 10 năm tới, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số ở quy mô quốc gia.

Phát biểu trong tuyên bố chính thức, Chủ tịch Tập đoàn Adani Gautam Adani cho biết tập đoàn đang xây dựng dựa trên nền tảng hiện có về trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh để mở rộng sang “chuỗi giá trị AI năm lớp”, tập trung vào chủ quyền công nghệ của Ấn Độ.

Dù không nêu chi tiết từng lớp, khái niệm này thường bao gồm hạ tầng điện và trung tâm dữ liệu, phần cứng tính toán, nền tảng phần mềm, mô hình AI và các ứng dụng AI trong nền kinh tế.

Động thái của Adani diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI tại Ấn Độ. Trước đó, Google cho biết sẽ đầu tư 15 tỷ USD trong vòng 5 năm để xây dựng một trung tâm dữ liệu AI tại bang Andhra Pradesh, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất của Google tại thị trường này.

Dự án này cũng có thể kéo theo khoản đầu tư lên tới 5 tỷ USD cho Adani Connex, liên doanh giữa Adani Enterprises và nhà vận hành trung tâm dữ liệu EdgeConneX, nhằm cung cấp hạ tầng cho Google và các khách hàng doanh nghiệp khác.

Adani cũng cho biết đang thảo luận với nhiều tập đoàn công nghệ lớn để thiết lập các khu trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên khắp Ấn Độ, song chưa công bố thêm chi tiết về đối tác hay địa điểm cụ thể.

Với lợi thế kiểm soát chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo, cảng biển và logistics, tập đoàn này đang đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng tích hợp từ sản xuất điện, truyền tải, lưu trữ dữ liệu đến dịch vụ AI.

Các nhà phân tích cho rằng kế hoạch của Adani phản ánh xu hướng toàn cầu trong đó trung tâm dữ liệu và năng lượng trở thành trụ cột chiến lược của nền kinh tế AI. Nhu cầu điện năng của các trung tâm dữ liệu đang tăng mạnh do sự bùng nổ của mô hình AI tạo sinh, điện toán đám mây và Internet vạn vật. Trong bối cảnh đó, các tập đoàn sở hữu chuỗi năng lượng - hạ tầng - dữ liệu có lợi thế cạnh tranh lớn, đặc biệt khi các quốc gia bắt đầu coi AI là lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc gia và chủ quyền công nghệ.

Ấn Độ đang nổi lên như một điểm đến chiến lược cho đầu tư trung tâm dữ liệu nhờ thị trường nội địa lớn, lực lượng lao động công nghệ dồi dào và chính sách thúc đẩy chuyển đổi số.

Chính phủ nước này đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hạ tầng số và khuyến khích phát triển điện toán đám mây nội địa, nhằm giảm phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài. Kế hoạch của Adani vì vậy có thể được xem là một phần trong chiến lược quốc gia rộng lớn hơn nhằm xây dựng năng lực công nghệ độc lập.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc triển khai hạ tầng AI quy mô lớn sẽ đối mặt với nhiều thách thức, từ chi phí đầu tư cực lớn, yêu cầu về nguồn điện ổn định, đến các vấn đề về quản trị dữ liệu, an ninh mạng và môi trường.

Trung tâm dữ liệu là một trong những ngành tiêu thụ điện năng và nước làm mát lớn nhất, do đó việc gắn với năng lượng tái tạo sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo tính bền vững và đáp ứng các cam kết khí hậu.

Về phía thị trường tài chính, thông tin đầu tư đã được đón nhận tích cực. Cổ phiếu Adani Enterprises tăng khoảng 2,4% trong phiên giao dịch ngày 17/2 và nằm trong nhóm tăng mạnh nhất trên chỉ số chuẩn Nifty 50 của Ấn Độ.

Điều này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng hạ tầng AI sẽ trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mới của tập đoàn, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như năng lượng, logistics và hạ tầng.

Kế hoạch đầu tư của Adani cũng phản ánh cuộc cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI. Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu về công nghệ mô hình AI và bán dẫn, trong khi châu Âu tập trung vào khung pháp lý và dữ liệu công nghiệp.

Ấn Độ, với lợi thế nhân lực và thị trường, đang tìm cách bù đắp bằng hạ tầng dữ liệu và điện toán quy mô lớn, nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu và phát triển hệ sinh thái AI nội địa.

Trong dài hạn, nếu được triển khai đúng tiến độ, hệ sinh thái trung tâm dữ liệu trị giá 250 tỷ USD mà Adani đề cập có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn cho nền kinh tế Ấn Độ, từ sản xuất phần cứng, phần mềm, dịch vụ đám mây đến giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, thành công của dự án sẽ phụ thuộc vào khả năng huy động vốn, quản trị rủi ro công nghệ và phối hợp chính sách giữa khu vực tư nhân và nhà nước.

cạnh tranh AI toàn cầu chuyển đổi số Ấn Độ đầu tư trung tâm dữ liệu Adani hệ sinh thái AI năng lượng tái tạo thách thức hạ tầng AI trí tuệ nhân tạo Ấn Độ

VnEconomy