Tập đoàn Adani đặt cược 100 tỷ USD vào hạ tầng AI, tham vọng đưa Ấn Độ thành trung tâm dữ liệu toàn cầu
Trọng Hoàng
18/02/2026, 08:49
Tập đoàn Adani công bố kế hoạch đầu tư tới 100 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu “sẵn sàng cho AI” chạy bằng năng lượng tái tạo đến năm 2035, một bước đi tham vọng nhằm định vị Ấn Độ trong cuộc đua hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Dự án được kỳ vọng kích hoạt hệ sinh thái đầu tư trị giá 250 tỷ USD và tạo cú hích lớn cho ngành công nghệ, năng lượng và công nghiệp máy chủ.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo trở
thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số, các tập đoàn tư nhân lớn đang
chuyển từ đầu tư phần mềm sang xây dựng “xương sống vật lý” của AI.
Với kế
hoạch đầu tư khổng lồ của Adani, Ấn Độ có thể bước vào nhóm quốc gia có năng
lực trung tâm dữ liệu và điện toán AI quy mô toàn cầu, cạnh tranh với Mỹ, Trung
Quốc và châu Âu.
Adani Enterprises ngày
17/2 cho biết tập đoàn sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ
liệu quy mô lớn chạy bằng năng lượng tái tạo vào năm 2035, với mục tiêu tạo ra
nền tảng trung tâm dữ liệu tích hợp lớn nhất thế giới. Theo tập đoàn, khoản đầu
tư này không chỉ nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn phục vụ chiến lược
dài hạn về “chủ quyền công nghệ” của Ấn Độ trong kỷ nguyên AI.
Khoản đầu tư dự kiến sẽ kích thích
thêm khoảng 150 tỷ USD chi tiêu trong thập kỷ tới trong các lĩnh vực liên quan
như điện toán đám mây chủ quyền, sản xuất máy chủ, bán dẫn, phần mềm AI và dịch
vụ dữ liệu. Adani cho rằng tổng thể dự án sẽ tạo ra một hệ sinh thái hạ tầng AI
trị giá khoảng 250 tỷ USD tại Ấn Độ trong vòng 10 năm tới, qua đó thúc đẩy
chuyển đổi số ở quy mô quốc gia.
Phát biểu trong tuyên bố chính thức,
Chủ tịch Tập đoàn Adani Gautam Adani cho biết tập đoàn đang xây dựng dựa trên
nền tảng hiện có về trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh để mở rộng sang “chuỗi
giá trị AI năm lớp”, tập trung vào chủ quyền công nghệ của Ấn Độ.
Dù không nêu
chi tiết từng lớp, khái niệm này thường bao gồm hạ tầng điện và trung tâm dữ
liệu, phần cứng tính toán, nền tảng phần mềm, mô hình AI và các ứng dụng AI
trong nền kinh tế.
Động thái của Adani diễn ra trong
bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI
tại Ấn Độ. Trước đó, Google cho biết sẽ đầu tư 15 tỷ USD trong vòng 5 năm để
xây dựng một trung tâm dữ liệu AI tại bang Andhra Pradesh, đánh dấu khoản đầu
tư lớn nhất của Google tại thị trường này.
Dự án này cũng có thể kéo theo khoản
đầu tư lên tới 5 tỷ USD cho Adani Connex, liên doanh giữa Adani Enterprises và
nhà vận hành trung tâm dữ liệu EdgeConneX, nhằm cung cấp hạ tầng cho Google và
các khách hàng doanh nghiệp khác.
Adani cũng cho biết đang thảo luận
với nhiều tập đoàn công nghệ lớn để thiết lập các khu trung tâm dữ liệu quy mô
lớn trên khắp Ấn Độ, song chưa công bố thêm chi tiết về đối tác hay địa điểm cụ
thể.
Với lợi thế kiểm soát chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo, cảng biển và
logistics, tập đoàn này đang đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng tích hợp từ sản
xuất điện, truyền tải, lưu trữ dữ liệu đến dịch vụ AI.
Ấn Độ đang nổi lên như một điểm đến
chiến lược cho đầu tư trung tâm dữ liệu nhờ thị trường nội địa lớn, lực lượng
lao động công nghệ dồi dào và chính sách thúc đẩy chuyển đổi số.
Chính phủ nước
này đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hạ tầng số và khuyến khích phát
triển điện toán đám mây nội địa, nhằm giảm phụ thuộc vào các nền tảng nước
ngoài. Kế hoạch của Adani vì vậy có thể được xem là một phần trong chiến lược
quốc gia rộng lớn hơn nhằm xây dựng năng lực công nghệ độc lập.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh
báo rằng việc triển khai hạ tầng AI quy mô lớn sẽ đối mặt với nhiều thách thức,
từ chi phí đầu tư cực lớn, yêu cầu về nguồn điện ổn định, đến các vấn đề về
quản trị dữ liệu, an ninh mạng và môi trường.
Trung tâm dữ liệu là một trong
những ngành tiêu thụ điện năng và nước làm mát lớn nhất, do đó việc gắn với
năng lượng tái tạo sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo tính bền vững và đáp ứng
các cam kết khí hậu.
Về phía thị trường tài chính, thông
tin đầu tư đã được đón nhận tích cực. Cổ phiếu Adani Enterprises tăng khoảng
2,4% trong phiên giao dịch ngày 17/2 và nằm trong nhóm tăng mạnh nhất trên chỉ
số chuẩn Nifty 50 của Ấn Độ.
Điều này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng hạ
tầng AI sẽ trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mới của tập đoàn, bên cạnh
các lĩnh vực truyền thống như năng lượng, logistics và hạ tầng.
Kế hoạch đầu tư của Adani cũng phản
ánh cuộc cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI. Mỹ và
Trung Quốc đang dẫn đầu về công nghệ mô hình AI và bán dẫn, trong khi châu Âu
tập trung vào khung pháp lý và dữ liệu công nghiệp.
Ấn Độ, với lợi thế nhân lực
và thị trường, đang tìm cách bù đắp bằng hạ tầng dữ liệu và điện toán quy mô
lớn, nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu và phát triển hệ sinh thái AI
nội địa.
Trong dài hạn, nếu được triển khai
đúng tiến độ, hệ sinh thái trung tâm dữ liệu trị giá 250 tỷ USD mà Adani đề cập
có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn cho nền kinh tế Ấn Độ, từ sản xuất phần
cứng, phần mềm, dịch vụ đám mây đến giáo dục và đổi mới sáng tạo.
Tuy nhiên,
thành công của dự án sẽ phụ thuộc vào khả năng huy động vốn, quản trị rủi ro
công nghệ và phối hợp chính sách giữa khu vực tư nhân và nhà nước.
Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?
Trưởng bộ phận nghiên cứu K33 Vetle Lunde dự báo Bitcoin có thể dao động trong vùng 60.000–75.000 USD trong thời gian dài. Ông cho rằng mặt bằng giá hiện tại tương đối hấp dẫn, song nhấn mạnh nhà đầu tư cần kiên nhẫn và thận trọng...
Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?
Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu tại New Delhi đang trở thành diễn đàn thể hiện rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận quản trị trí tuệ nhân tạo giữa các chính phủ và tập đoàn công nghệ. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị nhấn mạnh chủ quyền công nghệ và an toàn, giới công nghệ kêu gọi tránh tập trung quyền lực và thúc đẩy “dân chủ hóa AI”
Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw
Liên minh giữa OpenAI và OpenClaw được đánh giá sẽ đặt nền móng cho xu hướng “đại lý” AI (Agentic AI) trong năm 2026. Đây sẽ là giai đoạn mà các hệ thống AI không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn có khả năng chủ động hành động thay người dùng…
Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu nếu làm đúng quy trình và vì động cơ trong sáng
Đó là 1 trong 6 nhóm vấn đề then chốt được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu tại Hội nghị thường niên 4V1M năm 2026 diễn ra mới đây...
Apple bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối tin nhắn giữa iPhone và Android
Hãng công nghệ Apple đã bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS trên bản beta iOS 26.4, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường bảo mật cho hoạt động nhắn tin giữa iPhone và Android...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: