Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Bắc Ninh lập Tổ thường trực 24/24 triển khai Dự án sân bay Gia Bình

Châu Anh

11/09/2025, 18:17

Ông Đào Quang Khải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký Quyết định số 840/QĐ-UBND thành lập Tổ thường trực 24/24 triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan...

Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình, Bắc Ninh
Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình, Bắc Ninh

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, trực tiếp giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các nội dung công việc khác có liên quan đến triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Giám đốc Sở Xây dựng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Tổ công tác trong quá trình triển khai đảm bảo các mốc thời gian theo kế hoạch.

Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan mình công tác và nhiệm vụ được phân công.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong quá trình triển khai các Dự án; trực tiếp theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các Dự án. Được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong quá trình triển khai nhiệm vụ liên quan.

Được biết, Dự án sân bay Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000ha, ảnh hưởng đến gần 70 thôn, hơn 4.500 hộ dân và 46 nghĩa trang.

Để đảm bảo tiến độ dự án quan trọng này, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã liên tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một cách dân chủ, khách quan và minh bạch, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân. Các khu tái định cư được quy hoạch phải xứng tầm, hiện đại và đồng bộ.

Dự án này không chỉ là một công trình trọng điểm quốc gia mà còn được xem là cửa ngõ hàng không chiến lược của Thủ đô Hà Nội và toàn bộ khu vực phía Bắc. Nằm ở vị trí đắc địa trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng, sân bay này sẽ là "đòn bẩy" mạnh mẽ giúp Bắc Ninh kết nối sâu rộng hơn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, sân bay Gia Bình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng và an ninh quốc phòng. Đây sẽ là một sân bay thông minh thế hệ mới, tích hợp các công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Mục tiêu đến năm 2030, sân bay sẽ có hai đường cất, hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật hiện đại, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau năm 2030, dự án sẽ tiếp tục được mở rộng với 4 đường cất, hạ cánh, nâng công suất lên tới 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Phát động 80 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng cho Dự án Cảng hàng không Gia Bình

20:00, 04/09/2025

Phát động 80 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng cho Dự án Cảng hàng không Gia Bình

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình

15:33, 19/08/2025

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

15:21, 13/08/2025

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Từ khóa:

Bắc Ninh công trình trọng điểm Dự án Cảng hàng không Sân bay Gia Bình

Đọc thêm

Công bố mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu công - tư kiến quốc

Công bố mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu công - tư kiến quốc

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã chính thức công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) nhằm thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế...

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được áp dụng công nghệ hiện đại

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được áp dụng công nghệ hiện đại

Dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành sẽ được triển khai với nhiều công nghệ tiên tiến, từ khảo sát địa hình bằng UAV, thiết kế 3D đến giám sát thi công trực tuyến và vận hành bằng hệ thống giao thông thông minh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

Chiều tối 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải...

Quảng Trị đầu tư 20 tỷ đồng xây dựng nút giao kết nối cao tốc Bắc – Nam

Quảng Trị đầu tư 20 tỷ đồng xây dựng nút giao kết nối cao tốc Bắc – Nam

UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới, kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc – Nam.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh tỉ lệ giải ngân hiện còn rất thấp và chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan, đồng thời yêu cầu phải hành động quyết liệt trong những tháng cuối năm.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

PVD dự chi gần 300 tỷ trả cổ tức ngay trong tháng 10

Doanh nghiệp niêm yết

2

Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh

Chứng khoán

3

Chủ tịch TVC đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Tài chính

5

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: