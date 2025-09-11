Bắc Ninh lập Tổ thường trực 24/24 triển khai Dự án sân bay Gia Bình

Ông Đào Quang Khải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký Quyết định số 840/QĐ-UBND thành lập Tổ thường trực 24/24 triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan...

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, trực tiếp giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các nội dung công việc khác có liên quan đến triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Giám đốc Sở Xây dựng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Tổ công tác trong quá trình triển khai đảm bảo các mốc thời gian theo kế hoạch.

Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan mình công tác và nhiệm vụ được phân công.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong quá trình triển khai các Dự án; trực tiếp theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các Dự án. Được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong quá trình triển khai nhiệm vụ liên quan.

Được biết, Dự án sân bay Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000ha, ảnh hưởng đến gần 70 thôn, hơn 4.500 hộ dân và 46 nghĩa trang.

Để đảm bảo tiến độ dự án quan trọng này, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã liên tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một cách dân chủ, khách quan và minh bạch, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân. Các khu tái định cư được quy hoạch phải xứng tầm, hiện đại và đồng bộ.

Dự án này không chỉ là một công trình trọng điểm quốc gia mà còn được xem là cửa ngõ hàng không chiến lược của Thủ đô Hà Nội và toàn bộ khu vực phía Bắc. Nằm ở vị trí đắc địa trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng, sân bay này sẽ là "đòn bẩy" mạnh mẽ giúp Bắc Ninh kết nối sâu rộng hơn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, sân bay Gia Bình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng và an ninh quốc phòng. Đây sẽ là một sân bay thông minh thế hệ mới, tích hợp các công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Mục tiêu đến năm 2030, sân bay sẽ có hai đường cất, hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật hiện đại, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau năm 2030, dự án sẽ tiếp tục được mở rộng với 4 đường cất, hạ cánh, nâng công suất lên tới 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.