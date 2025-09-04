Phát động 80 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng cho Dự án Cảng hàng không Gia Bình

Chiều 4/9, tại xã Gia Bình, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường dẫn, với quyết tâm hoàn thành đúng thời gian, tiến độ...

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha, nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, đang trở thành một trong những công trình trọng điểm quốc gia.

Đây không chỉ là cửa ngõ hàng không của Thủ đô Hà Nội và miền Bắc mà còn là cảng hàng không trung chuyển lớn của khu vực. Với quy mô và tầm vóc của một đại dự án, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh cũng như cả nước.

Chỉ sau 4 ngày tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, địa phương đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong hơn 100 ha, một kỷ lục chưa từng có về thực hiện các dự án thu hồi đất tại tỉnh Bắc Ninh.

Điều này khẳng định quyết tâm chính trị cao độ của toàn hệ thống chính trị tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án. Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần có kế hoạch cụ thể cho từng phần việc, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian và trách nhiệm.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là một biểu tượng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, cảng hàng không này sẽ đạt công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, cảng sẽ mở rộng công suất lên khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Bên cạnh việc xây dựng cảng hàng không, tỉnh Bắc Ninh cũng triển khai nhiều dự án liên quan như tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, tuyến đường kết nối tỉnh lộ 285B với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, và các dự án tái định cư. Những dự án này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, các nhà thầu thi công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa máy móc, phương tiện, tổ chức thi công khoa học và liên tục. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu cũng đã kêu gọi các vị chức sắc tôn giáo đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng lòng hướng tới mục tiêu phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, 5 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Điều này không chỉ ghi nhận những nỗ lực của các hộ gia đình mà còn khẳng định sự đồng hành của người dân trong quá trình phát triển của tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất tái định cư và diện tích đối ứng trước ngày 15/10/2025, hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trước ngày 20/11/2025, và hoàn thành hạ tầng khu nghĩa trang trước ngày 30/10/2025. Những mục tiêu này không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh mà còn là cam kết với người dân về việc đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của họ trong quá trình triển khai dự án.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là một bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông mà còn là một minh chứng cho sự quyết tâm và nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng một tương lai phát triển bền vững. Với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả tỉnh và quốc gia trong thời gian tới.