Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bắc Ninh phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp 17 xã, phường chống lũ

Minh Hiếu

10/10/2025, 13:24

Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh) đã phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã, phường. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ của Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh.

Cán bộ, nhân viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ xã Xuân Cẩm khắc phục thiệt hại do bão lũ.
Cán bộ, nhân viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ xã Xuân Cẩm khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Số tiền này nhằm kịp thời ổn định đời sống, không để người dân vùng lũ bị thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm khác. Cụ thể, 17 xã, phường được hỗ trợ khẩn cấp lần này gồm: Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Tam Giang, Kinh Bắc, Vân Hà, Nếnh, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Xuân Cẩm, Mỹ Thái, Kép, Tiên Lục, Lạng Giang, Tân An.

Số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Ban vận động cứu trợ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường kịp thời mua lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, khử khuẩn sau thiên tai và nhu yếu phẩm cấp thiết khác.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có mưa to và rất to, lũ trên các triền sông lên cao trên mức báo động 3 và tiếp tục dâng, gây ra sự cố úng ngập khu dân cư ven sông, sạt lở đồ núi, tràn nước qua mặt đê... đe dọa trực tiếp đến tính mạng và ảnh hưởng tới tài sản của nhân dân.

Trước tình huống thiên tai bất thường, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ. Đến nay, người dân ở khu vực ngập lụt, sạt lở đồi, núi được di dời đến nơi an toàn, các sự cố đang được khắc phục.

Diễn biến lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh hồi 7 giờ ngày 9/10 và đang xuống; trên sông Cầu tại trạm Phúc Lộc Phương đã đạt đỉnh hồi 0 giờ ngày 10/10 và đang xuống, tại Đáp Cầu đạt đỉnh lúc 23 giờ ngày 9/10 và đang xuống.

Tính đến 7 giờ ngày 10/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 người tử vong, 2 người bị thương do bão lũ; 5.387 hộ dân được di dời, hơn 6.700 hộ bị cô lập; 26 ngầm bị tràn; 46 tuyến đường bị ngập không đi lại được; 121m đường bị sạt lở; 135 điểm bị sạt lở đất; hơn 6.600ha hoa màu, lúa bị ngập; 859ha cây ăn quả bị ngập…

Đọc thêm

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Qua quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân…

Nhà sáng lập Ecopark ủng hộ đồng bào chịu hậu quả của thiên tai 15 tỷ đồng

Nhà sáng lập Ecopark ủng hộ đồng bào chịu hậu quả của thiên tai 15 tỷ đồng

Hướng về vùng chịu thiên tai nặng nề do bão lũ gây ra, nhà sáng lập Ecopark ủng hộ 15 tỷ đồng, chung tay cộng đồng giúp đỡ người dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây ra.

Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ: Các tổ chức quốc tế sẵn sàng đồng hành

Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ: Các tổ chức quốc tế sẵn sàng đồng hành

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay đã gây thiệt hại 35.000 tỷ đồng, làm giảm 0,2% GDP - tương đương mức thiệt hại bằng 50% so với năm 2024, cả về kinh tế và số người thiệt mạng...

Thiên tai đã vượt quá sức chịu đựng của người dân

Thiên tai đã vượt quá sức chịu đựng của người dân

Năm 2025, cả nước đã xảy ra 20 loại hình thiên tai với diễn biến dồn dập, khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử và xảy ra trên phạm vi rộng, thiệt hại nặng nề. Dù Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó, nỗ lực vượt qua, song thực tế đến nay nhiều đợt thiên tai xảy ra đã có những điều vượt quá sức chịu đựng của người dân...

Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo quy định...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nông dân “đổi đời” khi nuôi cá rô đầu vuông thương phẩm

Thị trường

2

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án đô thị và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng

Bất động sản

3

Mỹ can thiệp tỷ giá giúp Argentina

Thế giới

4

192,7 tỷ USD đã rót vào các công ty khởi nghiệp AI

Kinh tế số

5

Trung Quốc bất ngờ siết chặt thêm xuất khẩu đất hiếm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy