Bắc Ninh phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp 17 xã, phường chống lũ

Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh) đã phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã, phường. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ của Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh.

Số tiền này nhằm kịp thời ổn định đời sống, không để người dân vùng lũ bị thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm khác. Cụ thể, 17 xã, phường được hỗ trợ khẩn cấp lần này gồm: Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Tam Giang, Kinh Bắc, Vân Hà, Nếnh, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Xuân Cẩm, Mỹ Thái, Kép, Tiên Lục, Lạng Giang, Tân An.

Số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Ban vận động cứu trợ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường kịp thời mua lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, khử khuẩn sau thiên tai và nhu yếu phẩm cấp thiết khác.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có mưa to và rất to, lũ trên các triền sông lên cao trên mức báo động 3 và tiếp tục dâng, gây ra sự cố úng ngập khu dân cư ven sông, sạt lở đồ núi, tràn nước qua mặt đê... đe dọa trực tiếp đến tính mạng và ảnh hưởng tới tài sản của nhân dân.

Trước tình huống thiên tai bất thường, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ. Đến nay, người dân ở khu vực ngập lụt, sạt lở đồi, núi được di dời đến nơi an toàn, các sự cố đang được khắc phục.

Diễn biến lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh hồi 7 giờ ngày 9/10 và đang xuống; trên sông Cầu tại trạm Phúc Lộc Phương đã đạt đỉnh hồi 0 giờ ngày 10/10 và đang xuống, tại Đáp Cầu đạt đỉnh lúc 23 giờ ngày 9/10 và đang xuống.

Tính đến 7 giờ ngày 10/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 người tử vong, 2 người bị thương do bão lũ; 5.387 hộ dân được di dời, hơn 6.700 hộ bị cô lập; 26 ngầm bị tràn; 46 tuyến đường bị ngập không đi lại được; 121m đường bị sạt lở; 135 điểm bị sạt lở đất; hơn 6.600ha hoa màu, lúa bị ngập; 859ha cây ăn quả bị ngập…