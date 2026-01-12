Hà Nội: Đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 171.000 lao động

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2026...

Theo kế hoạch, thành phố sẽ giải quyết việc làm mới cho 171.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,8%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%; tốc độ tăng năng suất lao động hằng năm đạt 7,0 - 7,5%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Hà Nội sẽ cung cấp thông tin về thị trường lao động, xu hướng ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến người lao động; thông tin về các chương trình đào tạo nghề, các chính sách hỗ trợ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách an sinh xã hội đến người lao động.

Thành phố cũng ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng mới, kỹ năng có nhu cầu cao trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, như: Công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc trong môi trường số và các ngành nghề mới nổi. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức đào tạo thông qua các khóa học trực tuyến (e-learning), đào tạo tại doanh nghiệp, hoặc đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Cùng với đó, Hà Nội tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần lao động phổ thông, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo bài bản, có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh; Vận hành hiệu quả Cổng thông tin việc làm thành phố; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số trong thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thị trường lao động.

Đồng thời, thành phố sẽ tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, các phiên giao dịch việc làm chuyên đề; tăng cường kết nối cung - cầu lao động với các tỉnh, thành phố lân cận theo từng nhóm đối tượng, ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường lao động. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ, bảo đảm hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững…

Đáng chú ý, thành phố sẽ thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hình thành các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.