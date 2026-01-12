Hà Nội: Đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 171.000 lao động

Giá vàng trong nước và thế giới
UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2026...
Theo kế hoạch, thành phố sẽ giải quyết việc làm mới cho 171.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,8%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%; tốc độ tăng năng suất lao động hằng năm đạt 7,0 - 7,5%.
Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Hà Nội sẽ cung cấp thông tin về thị trường lao động, xu hướng ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến người lao động; thông tin về các chương trình đào tạo nghề, các chính sách hỗ trợ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách an sinh xã hội đến người lao động.
Thành phố cũng ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng mới, kỹ năng có nhu cầu cao trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, như: Công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc trong môi trường số và các ngành nghề mới nổi. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức đào tạo thông qua các khóa học trực tuyến (e-learning), đào tạo tại doanh nghiệp, hoặc đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
Cùng với đó, Hà Nội tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần lao động phổ thông, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo bài bản, có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh; Vận hành hiệu quả Cổng thông tin việc làm thành phố; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số trong thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thị trường lao động.
Đồng thời, thành phố sẽ tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, các phiên giao dịch việc làm chuyên đề; tăng cường kết nối cung - cầu lao động với các tỉnh, thành phố lân cận theo từng nhóm đối tượng, ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường lao động. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ, bảo đảm hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững…
Đáng chú ý, thành phố sẽ thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hình thành các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
Theo ước tính, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai trong năm 2025 lên tới 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số trên cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực ứng phó và khả năng chống chịu...
Nhật Bản sẽ tiến tới xóa bỏ chương trình thực tập kỹ năng và thay thế hoàn toàn bằng chương trình "Việc làm để phát triển kỹ năng", dự kiến bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4/2027...
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tạm dừng hoạt động sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 12/1/2026…
Theo Bộ Nội vụ, việc xếp lương phải căn cứ vào thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc...
Từ ngày 9/2/2026, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: