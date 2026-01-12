Thứ Hai, 12/01/2026

Nestlé Việt Nam thu hồi một số lô sữa công thức thương hiệu NAN

Song Hà

12/01/2026, 19:32

Tập đoàn Nestlé phát hiện nguyên liệu thô từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 xuất hiện dạng vết chất Cereulide - sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu…

Số lô sản phẩm tại đáy lon sữa.
Số lô sản phẩm tại đáy lon sữa.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có thông báo về Chương trình thu hồi tự nguyện mang tính dự phòng một số lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, vừa qua, Tập đoàn Nestlé phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 do nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất Cereulide - sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu.

Theo Nestlé, lượng nguyên liệu này trong các sản phẩm liên quan là rất nhỏ và cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm này.

Tại Việt Nam, sau khi nhận được thông tin, Nestlé đã thực hiện truy vết và khoanh vùng danh sách 17 lô sản phẩm (danh sách số lô sản phẩm tại Mục 2) được nhập khẩu từ nhà máy tại châu Âu có sử dụng nguyên liệu dầu PUFA được sản xuất của bên thứ 3 nói trên.

Danh sách sản phẩm dinh dưỡng công thức thuộc diện thu hồi tại Việt Nam.
Danh sách sản phẩm dinh dưỡng công thức thuộc diện thu hồi tại Việt Nam.

Lưu ý quan trọng: Các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác (NAN OptiproPlus (bước 3 và bước 4), NAN SupremePro (3 bước), S-26 Ultima (3 bước), PreNAN, NAN ExpertPro Lactose free & ExpertPro Total Comfort, Nutren Junior, Peptamen Junior và các sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam) KHÔNG nằm trong danh sách bên dưới  vẫn đảm bảo chất lượng và hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Mặc dù lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm này là rất nhỏ và cho tới thời điểm này chưa có bằng chứng chứng minh có sự tồn tại của Cereulide trong các lô hàng này, tuy nhiên theo nguyên tắc thận trọng tối đa, doanh nghiệp này vẫn tiến hành tự nguyện thu hồi 17 lô có khả năng bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa, tuân thủ theo các quy trình chất lượng và an toàn sản phẩm nghiêm ngặt của Nestlé. Việc thu hồi là biện pháp chủ động phòng ngừa của Công ty.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm có số lô theo danh sách tại Mục 2 và liên hệ tới số điện thoại hotline 18006699 (miễn phí) của Công ty để được hướng dẫn thực hiện thu hồi.

Nếu có triệu chứng thường thấy gồm: nôn mửa hoặc tiêu chảy bất thường, và các triệu chứng này thường xuất hiện trong vòng 30 phút đến 6 giờ sau khi sử dụng. Nếu không có các triệu chứng này trong vòng 30 phút đến 6 giờ sau khi sử dụng thì khách hàng không cần lo lắng về ảnh hưởng đối với sức khỏe.

Người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp đến nơi mua hàng hoặc số điện thoại hotline của Công ty: 18006699 (miễn phí) hoặc tham khảo thông tin trên website: Thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm nhằm mục đích phòng ngừa Nestlé Việt Nam - Sống Vui khỏe để được hỗ trợ và hướng dẫn thu hồi sản phẩm.

Từ khóa:

An toàn thực phẩm Nestlé Việt Nam nguyên liệu thô sữa công thức trẻ nhỏ thu hồi sản phẩm sữa NAN

Nông nghiệp lập kỷ lục tăng trưởng cao nhất 10 năm

Nông nghiệp lập kỷ lục tăng trưởng cao nhất 10 năm

Năm 2025, ngành nông nghiệp bứt phá với GDP ngành tăng khoảng 4%, cao nhất 10 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục, ước đạt 70,09 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra (65 tỷ USD). Kết quả này khẳng định vị thế “trụ đỡ” vững chắc của ngành trước mọi thách thức, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển xanh và bền vững...

Thiên tai năm 2025: Thiệt hại kỷ lục và tái thiết thần tốc

Thiên tai năm 2025: Thiệt hại kỷ lục và tái thiết thần tốc

Theo ước tính, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai trong năm 2025 lên tới 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số trên cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực ứng phó và khả năng chống chịu...

Ngành gỗ vững vàng trước “sóng lớn”, lần đầu xuất khẩu vượt mốc 17 tỷ USD.

Ngành gỗ vững vàng trước “sóng lớn”, lần đầu xuất khẩu vượt mốc 17 tỷ USD.

Bất chấp hàng loạt khó khăn chưa từng có từ thị trường quốc tế và biến đổi khí hậu, năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử của ngành gỗ Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lần đầu vượt mốc 17 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế...

Thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, bình ổn thị trường Tết

Thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, bình ổn thị trường Tết

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa chính thức triển khai 7 đoàn công tác nhằm kiểm soát hàng hóa và bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những nguy cơ về hàng giả, hàng lậu và tình trạng găm hàng đẩy giá trong mùa mua sắm cao điểm...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

