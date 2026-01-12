Nestlé Việt Nam thu hồi một số lô sữa công thức thương hiệu NAN

Tập đoàn Nestlé phát hiện nguyên liệu thô từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 xuất hiện dạng vết chất Cereulide - sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu…

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có thông báo về Chương trình thu hồi tự nguyện mang tính dự phòng một số lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Theo thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, vừa qua, Tập đoàn Nestlé phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 do nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất Cereulide - sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu.

Theo Nestlé, lượng nguyên liệu này trong các sản phẩm liên quan là rất nhỏ và cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm này.

Tại Việt Nam, sau khi nhận được thông tin, Nestlé đã thực hiện truy vết và khoanh vùng danh sách 17 lô sản phẩm (danh sách số lô sản phẩm tại Mục 2) được nhập khẩu từ nhà máy tại châu Âu có sử dụng nguyên liệu dầu PUFA được sản xuất của bên thứ 3 nói trên.

Danh sách sản phẩm dinh dưỡng công thức thuộc diện thu hồi tại Việt Nam.

Lưu ý quan trọng: Các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác (NAN OptiproPlus (bước 3 và bước 4), NAN SupremePro (3 bước), S-26 Ultima (3 bước), PreNAN, NAN ExpertPro Lactose free & ExpertPro Total Comfort, Nutren Junior, Peptamen Junior và các sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam) KHÔNG nằm trong danh sách bên dưới vẫn đảm bảo chất lượng và hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Mặc dù lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm này là rất nhỏ và cho tới thời điểm này chưa có bằng chứng chứng minh có sự tồn tại của Cereulide trong các lô hàng này, tuy nhiên theo nguyên tắc thận trọng tối đa, doanh nghiệp này vẫn tiến hành tự nguyện thu hồi 17 lô có khả năng bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa, tuân thủ theo các quy trình chất lượng và an toàn sản phẩm nghiêm ngặt của Nestlé. Việc thu hồi là biện pháp chủ động phòng ngừa của Công ty.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm có số lô theo danh sách tại Mục 2 và liên hệ tới số điện thoại hotline 18006699 (miễn phí) của Công ty để được hướng dẫn thực hiện thu hồi.

Nếu có triệu chứng thường thấy gồm: nôn mửa hoặc tiêu chảy bất thường, và các triệu chứng này thường xuất hiện trong vòng 30 phút đến 6 giờ sau khi sử dụng. Nếu không có các triệu chứng này trong vòng 30 phút đến 6 giờ sau khi sử dụng thì khách hàng không cần lo lắng về ảnh hưởng đối với sức khỏe.

Người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp đến nơi mua hàng hoặc số điện thoại hotline của Công ty: 18006699 (miễn phí) hoặc tham khảo thông tin trên website: Thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm nhằm mục đích phòng ngừa Nestlé Việt Nam - Sống Vui khỏe để được hỗ trợ và hướng dẫn thu hồi sản phẩm.