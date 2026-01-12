Nhật Bản sẽ thay thế hoàn toàn chương trình thực tập sinh

Nhật Bản sẽ tiến tới xóa bỏ chương trình thực tập kỹ năng và thay thế hoàn toàn bằng chương trình "Việc làm để phát triển kỹ năng", dự kiến bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4/2027...

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông tin về một số quy định liên quan trong giai đoạn chuyển tiếp từ chương trình thực tập sinh sang chương trình "Việc làm để phát triển kỹ năng" tại Nhật Bản.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết tháng 6/2024, Nhật Bản đã thông qua 2 dự luật sửa đổi là Luật Quản lý xuất nhập cảnh và công nhận tỵ nạn, và Luật về thực hiện nghiêm chương trình thực tập kỹ năng cho người nước ngoài và bảo hộ lao động nước ngoài theo chương trình này.

Theo đó, tiến tới xóa bỏ chương trình thực tập kỹ năng và thay thế bằng chương trình "Việc làm để phát triển kỹ năng". Chương trình mới này sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4/2027.

Liên quan đến việc triển khai chương trình "Việc làm để phát triển kỹ năng", ngày 26/12/2025, Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú, Bộ Tư pháp Nhật Bản chính thức thông báo về một số quy định quan trọng đối với thực tập sinh nước ngoài trong giai đoạn chuyển tiếp sang chương trình "Việc làm để phát triển kỹ năng".

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin để các doanh nghiệp, tổ chức biết và chủ động triển khai các kế hoạch, công việc liên quan đến hoạt động đưa lao động sang làm việc tại Nhật Bản.

Cụ thể, đối với thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài (bao gồm cả thực tập sinh Việt Nam) đang thực tập hoặc nhập cảnh từ ngày 1/4/2027, trường hợp đang thực tập kỹ năng tại Nhật Bản vào thời điểm ngày 1/4/2027 thì tiếp tục thực tập với tư cách lưu trú "Thực tập kỹ năng".

Trường hợp kế hoạch thực tập đã nộp trước ngày 1/4/2027, và thời gian bắt đầu thực tập sau ngày này (kế hoạch thực tập và tư cách lưu trú (COЕ) có thể được phê duyệt trước hoặc sau ngày 1/4/2027), thì vẫn được cấp visa "Thực tập kỹ năng". Tuy nhiên, thực tập sinh phải nhập cảnh Nhật Bản muộn nhất vào ngày 30/6/2027 để bắt đầu việc thực tập kỹ năng.

Về việc thực tập sinh chuyển giai đoạn thực tập kỹ năng từ ngày 1/4/2027: Thực tập sinh hoàn thành thực tập kỹ năng số 1 được chuyển tiếp lên thực tập kỹ năng số 2 (nhưng không được chuyển tiếp lên thực tập kỹ năng số 3).

Thực tập sinh đang thực hiện thực tập kỹ năng số 2 từ 1 năm trở lên (tại thời điểm ngày 1/4/2027) được xem xét chuyển tiếp lên thực tập kỹ năng số 3.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/4/2027 sẽ không tiếp nhận đơn đăng ký kế hoạch thực tập kỹ năng mới.

Trường hợp phải tạm dừng việc thực tập do bệnh, chấn thương sau ngày 1/4/2027, thì có thể được xem xét, phê duyệt sự thay đổi kế hoạch thực tập và được tiếp tục thực tập theo kế hoạch mới được phê duyệt.

Từ ngày 1/4/2027 sẽ không có tư cách lưu trú khác được chuyển đổi sang tư cách lưu trú "Thực tập kỹ năng". Thực tập sinh kỹ năng không được xem xét chuyển sang tư cách lưu trú “Việc làm để phát triển kỹ năng”.

Từ ngày 1/4/2030 sẽ chỉ có chương trình "Việc làm để phát triển kỹ năng" được thực hiện, nghĩa là thay thế hoàn toàn chương trình thực tập sinh, không còn tư cách lưu trú "Thực tập kỹ năng".

Theo Bộ Nội vụ, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam, bên cạnh Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc...Trong năm 2025, trong tổng số trên 144.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì riêng Nhật Bản tiếp nhận hơn 64.600 lao động (28.609 lao động nữ), dẫn đầu trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam.