Bắc Ninh quy hoạch cụm công nghiệp xanh gần 46 ha

Tính đến nay, Bắc Ninh đã thu hút của 3.363 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 47,6 tỷ USD, giữ vững vị thế là tỉnh thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất khu vực phía Bắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số
225/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phương Sơn- Đại
Lâm tỷ lệ 1/500.
Cụm công nghiệp Phương Sơn- Đại Lâm có quy mô khoảng 45,7
ha, nằm trên địa bàn xã Lục Nam và Tân Dĩnh.
Đây sẽ là cụm công nghiệp xanh, hiện đại, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút các ngành nghề như điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị y tế, dược, chế biến nông sản– thực phẩm, bao bì, nhựa, cùng các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo khác.
Theo quy hoạch, không gian cụm công nghiệp được thiết kế
theo hướng đồng bộ và hiện đại. Tuyến đường trục chính rộng 27 m sẽ kết nối trực
tiếp với đường gom Quốc lộ 31. Hệ thống giao thông nội khu được quy hoạch dạng
ô bàn cờ, bao quanh các nhà máy, thuận tiện cho các khu vực sản xuất, lưu thông
hàng hóa.
Cùng với đó, quy hoạch các lô đất xây dựng nhà máy cho phù hợp với từng loại hình, dây chuyền công năng sản xuất của cụm công nghiệp. Các khu nhà máy đặt tại trung tâm của cụm công nghiệp, dự kiến cao từ 1 - 5 tầng, tùy thuộc vào dây chuyền công năng phục vụ sản xuất.
Khu dịch vụ sẽ đóng vai trò trung tâm điều hành, kinh doanh
dịch vụ, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, nằm ngay trên trục chính, tạo bộ mặt
kiến trúc tổng thể cho cụm công nghiệp và khuyến khích xây dựng cao tầng.
Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh cách ly kết hợp với mương hở
được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, cải tạo khí hậu, tạo môi
trường sản xuất bền vững, hài hòa với thiên nhiên.
Nước thải sản xuất và sinh hoạt đều được xử lý cục
bộ trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung,
đảm bảo đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.
Đồng thời, chất thải rắn được yêu
cầu thu gom, phân loại ngay tại các xưởng công nghiệp và các đơn vị phải đầu tư xử lý phù hợp và triệt để chất thải rắn nguy hại. Các chất thải rắn thông thường được thu gom thủ công về điểm tập kết trong cụm công nghiệp, từ đó vận chuyển nơi xử lý rác thải tập trung, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.
Đồ án đã có các giải pháp bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành. Việc đầu tư và quản lý xây dựng cụm công nghiệp cần đảm bảo hạn chế tối đa các tác động làm ảnh hưởng tới đời sống về vật chất, tinh thần, cảnh quan, môi trường và phải làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực đô thị mới nói riêng và các xã xung quanh, trên địa bàn toàn nói chung.
Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đã thu
hút 245 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký hơn 4,68 tỷ USD, tăng 4,8% so với
cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, Bắc Ninh đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về
thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm, chiếm gần 18% tổng vốn FDI
đăng ký của cả nước trong cùng giai đoạn. Trong cơ cấu này, vốn đăng ký mới đạt
hơn 1,47 tỷ USD, vốn điều chỉnh đạt hơn 3,04 tỷ USD, trong khi giá trị góp vốn,
mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 170 triệu USD.
Tính đến nay, Bắc Ninh đã thu hút của 3.363 dự án FDI, với tổng
vốn đăng ký lũy kế trên 47,6 tỷ USD, giữ vững vị thế là tỉnh thu hút nhiều vốn
đầu tư nước ngoài nhất khu vực phía Bắc.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, Bắc Ninh ưu
tiên lựa chọn những dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến- chế tạo, dịch vụ
chất lượng cao, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đề cao tiêu chí thân thiện với
môi trường, có cam kết chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong
nước.
