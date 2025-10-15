Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các khu công nghiệp

Tại buổi giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh (chiều 14/10/2025), nhiều đại biểu đã nêu lên những bất cập trong quá trình đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có những vướng mắc về pháp lý, về thực hiện thủ tục hành chính, về kết nối hạ tầng...

Thông tin từ các đại biểu cho biết một trong những vấn đề nổi cộm là sự thiếu đồng bộ trong các quy định pháp luật, thậm chí có quy định chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình hướng dẫn, triển khai thực hiện, quản lý, vận dụng và chấp hành của doanh nghiệp.

Một số doanh nghiệp và nhà đầu tư không trực tiếp chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính mà thuê các đơn vị tư vấn thực hiện thay. Các đơn vị tư vấn này thường tính phí dịch vụ để thực hiện các thủ tục hành chính song nhiều đơn vị tư vấn và cá nhân được thuê lại không có đủ năng lực, không am hiểu hoặc nắm chắc các quy định pháp luật, trình tự và thủ tục liên quan… dẫn đến hồ sơ không đạt, bị trả lại. Từ đó khiến nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư hiểu lầm rằng việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước là khó khăn. Hiện tượng này đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh.

Việc chấm dứt các dự án đầu tư do vi phạm cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong xử lý tài sản đã đầu tư trên đất do chưa có sự thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai. Các vụ việc thường kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây lãng phí đất và thất thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ các khu công nghiệp còn thiếu, chưa đồng bộ và triển khai chậm. Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư, lao động, môi trường, xây dựng, báo cáo thống kê của một số nhà đầu tư còn hạn chế.

“Việc đầu tư hạ tầng khu công nghiệp vẫn còn một số bất cập. Có khu công nghiệp đã thu hút được nhà đầu tư thứ cấp nhưng hạ tầng chưa hoàn thiện, việc đấu nối điện còn gặp khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng thường chậm tiến độ”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành nêu rõ.

Để khắc phục những bất cập hiện tại, bà Hương đề nghị Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh cần tăng cường sát sao, thực hiện tốt quy chế phối hợp, tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo các sở, ngành và địa phương; chủ động tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư các khu công nghiệp. Những nội dung liên quan đến hoạt động trong khu công nghiệp cần được báo cáo và nắm bắt thường xuyên; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với các sở, ngành; nghiên cứu, ban hành cơ chế đặc thù của tỉnh nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho rằng Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh cần rà soát lại toàn bộ hạ tầng, đặc biệt là các hạng mục thiết yếu như hệ thống xử lý nước thải, giao thông nội khu để đầu tư đồng bộ. Định kỳ kiểm điểm kết quả khắc phục theo các ý kiến chỉ ra của thành viên đoàn giám sát. Đồng thời, tham mưu hoàn thiện quy hoạch, hướng tới xây dựng chuẩn hạ tầng khu công nghiệp xanh.

Theo Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Tài, các đơn vị liên quan cần tiếp tục làm rõ từng nội dung cụ thể, đánh giá chi tiết từng dự án, công tác quản lý hạ tầng khi khu công nghiệp đi vào hoạt động; đồng thời đánh giá tình trạng ngập úng trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Cần quan tâm đến việc đấu nối hạ tầng ngoài khu công nghiệp, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; bổ sung nội dung đánh giá năng lực của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Ngoài ra, cần đánh giá theo chỉ đạo mới của Trung ương về việc dành tối thiểu diện tích cho doanh nghiệp khoa học, công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động tại khu công nghiệp; rà soát hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa phục vụ người lao động, bao gồm cả các dự án nhà ở xã hội cho công nhân để có đề xuất cho tỉnh những giải pháp liên quan.

Ông Tài cũng đề nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, nhất là về thu hồi đất, kết nối hạ tầng, quyết toán sau đầu tư.