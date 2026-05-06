Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài
Hoài Phương
06/05/2026, 10:02
Từ những ca bệnh người nước ngoài điều trị thành công tại các bệnh viện Việt Nam, lĩnh vực du lịch y tế với lợi thế về chuyên môn, chi phí và tiềm năng kết hợp dịch vụ, được đánh giá là có nhiều dư địa phát triển…
Đêm 4/5, chuyến bay mang số hiệu
VN19 khởi hành từ Hà Nội đi Paris (Pháp). Khi máy bay đang ở độ cao
hành trình và đã bay được khoảng 4 giờ, hệ thống loa phát thanh liên tục phát
đi thông báo khẩn cấp nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các bác sĩ, chuyên gia đang có mặt
trên chuyến bay.
Một nam hành khách quốc tịch nước ngoài bất ngờ có các triệu
chứng khó chịu, đau vùng tai, sau đó nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa
mặt trái. Tình trạng này khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp
cũng như phát âm.
Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, đã
lập tức tiếp cận để thăm khám cho người bệnh. Qua đánh giá lâm sàng kỹ lưỡng,
bác sĩ nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số 7 ngoại
biên, không phải dấu hiệu của cơn đột quỵ cấp tính. Chẩn đoán chính xác này đã
trở thành cơ sở quan trọng để đưa ra phương án xử trí tại chỗ.
Bác sĩ Tôn đã sử
dụng thuốc chuyên khoa corticoid mang theo sẵn trong hành lý để cho bệnh nhân
dùng ngay lập tức. Đồng thời, dựa trên đánh giá chuyên môn, bác sĩ đã tư vấn cho
cơ trưởng tiếp tục hành trình theo kế hoạch, tránh phải hạ cánh khẩn cấp gây
xáo trộn lịch trình. Trước khi máy
bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng sức khỏe của
bệnh nhân đã ổn định với các chỉ số an toàn.
Cũng mới đây, sự hồi phục của nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc
tịch Nga) là minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng điều trị tại các bệnh viện
Việt Nam đã tiệm cận các tiêu chuẩn khắt khe nhất của y tế thế giới.
Theo đó, người bệnh E. L. (37 tuổi, người Nga) đến Bệnh viện
K trong tình trạng yếu nửa người trái, đau đầu, mệt mỏi. Qua kết quả chụp MRI
cho thấy, người bệnh có khối u não trán đỉnh phải kích thước lớn, có tính
chất chèn ép nghiêm trọng.
PGS.TS Nguyễn Đức Liên, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện
K chia sẻ: “Trường hợp của bệnh nhân E.L. cần được can thiệp y tế chuyên khoa
càng sớm càng tốt”. Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện K đã áp dụng
phẫu thuật vi phẫu, hệ thống định vị thần kinh trong mổ nhằm đảm bảo an toàn
trong quá trình phẫu thuật. Ca mổ thành công, ekip
lấy được toàn bộ u và bảo vệ được vùng vỏ não chức năng, vùng vận động.
Hiện tại ngày thứ 7 sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt,
vết mổ ổn định và nửa thân trái đã phục hồi vận động trên 90%. PGS.TS Nguyễn Đức Liên cho biết “Thành công của ca phẫu thuật này không chỉ là
tin vui với gia đình bệnh nhân mà còn gửi đi một thông điệp: Người bệnh
hoàn toàn có thể yên tâm điều trị các bệnh lý phức tạp ngay tại Việt Nam”.
Sau nhiều tháng điều trị tại các cơ sở y tế ở nước ngoài
nhưng không cải thiện, mới đây một bệnh nhân tại Vương quốc Anh đã
quyết định trở về Việt Nam để tìm cơ hội điều trị. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt
Đức, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hẹp ống sống cổ đa tầng, chèn ép tủy
nghiêm trọng với nguy cơ liệt cao. Ca phẫu thuật được thực hiện bằng kỹ thuật
vi phẫu kết hợp hệ thống theo dõi thần kinh hiện đại, giúp xử lý triệt để tổn
thương và phục hồi đáng kể chức năng vận động cho người bệnh.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế, từ nhiều năm
nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trở thành địa chỉ được nhiều bệnh nhân người
nước ngoài lựa chọn khi cần can thiệp y tế chất lượng cao, đặc biệt ở những ca
chấn thương thể thao, chấn thương chi và bệnh lý xương khớp phức tạp.
Trước đó, một vận động viên vật tay người Úc, từng xếp hạng
23 tại giải vô địch quốc gia ở quê nhà, gặp chấn thương tay kéo dài khiến việc
tập luyện gần như đình trệ. Tại bệnh viện, ca phẫu thuật do TS.BS Lưu Danh Huy,
Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, trực tiếp thực hiện, diễn
ra nhanh chóng, chính xác. Chưa đầy 24 giờ sau mổ, bệnh nhân đã bắt đầu tập phục
hồi chức năng, mở ra cơ hội sớm trở lại thi đấu.
Trước đó, tại TP.HCM, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược
TP.HCM cũng đã tiến hành phẫu thuật, cứu một bệnh nhân ngoại quốc mắc ung
thư nguy hiểm. Người bệnh có quốc tịch Indonesia (67 tuổi), xuất hiện tình
trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng và gần như không thể ăn uống trong nhiều
ngày. Sau khi thăm khám, bác sĩ điều trị cho bệnh
nhân tại Indonesia đã giới thiệu người bệnh sang Việt Nam tìm cơ hội sống.
Tại Bệnh viện Đại học Y dược, sau hội chẩn chuyên môn, người
bệnh được chẩn đoán ung thư đại tràng lên giai
đoạn II kèm biến chứng tắc ruột. Ê-kíp bác sĩ tại bệnh viện đã quyết định thực
hiện phẫu thuật theo kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng (CME). Phương pháp
hiện đại này giúp cắt trọn khối u cùng phần mạc treo tương ứng và nạo hạch đầy
đủ, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.
Hậu phẫu, tình trạng tắc ruột của bệnh nhân được giải quyết hoàn toàn, có thể
ăn uống trở lại và chức năng tiêu hóa dần ổn định. Với phẫu thuật triệt căn
đúng nguyên tắc và điều trị hỗ trợ phù hợp sau mổ, tiên lượng sống còn sau 5
năm ở trường hợp này tương đối khả quan.
Đáng chú ý hơn khi xu hướng này không chỉ diễn ra tại các bệnh
viện tuyến cuối. Vừa qua, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, một
bệnh nhân người Mỹ cũng lựa chọn Việt Nam để phẫu thuật mắt thay vì tiếp tục điều
trị tại nước sở tại. Lý do không chỉ nằm ở chi phí thấp hơn đáng kể, mà còn ở
thời gian chờ đợi ngắn và chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu.
Có thể thấy, từ những ca can thiệp chuyên sâu như thông tim
bào thai đến các kỹ thuật điều trị phức tạp, ngành y tế Việt Nam đang từng bước
khẳng định vai trò là điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín trong ASEAN. Song song đó, xu hướng “kết hợp điều trị – nghỉ dưỡng”
đang phát triển mạnh, giúp Việt Nam đứng trước cơ hội xoay chuyển “dòng chảy y tế”.
Ngày 7/4/2026, Liên minh Du lịch–Y tế Việt Nam (VMTA) chính
thức ra mắt tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một tổ chức chuyên trách kết nối
hai ngành y tế và du lịch ở cấp quốc gia được thành lập. VMTA đặt mục tiêu đến
2030 bổ sung 1 – 2 triệu lượt khách du lịch y tế; nâng thời gian lưu trú từ 7 –
8 đêm lên 15 – 30 đêm; tạo doanh thu 3 – 5 tỷ USD/năm.
Trong khi đó, Bộ Y tế
cho biết, thị trường du lịch y tế Việt Nam đạt 700 triệu USD vào năm 2024 và dự
báo tăng lên gần 4 tỷ USD vào 2033, tốc độ tăng trưởng 18%/năm.
Từ phát hiện sớm đến điều trị ung thư đa mô thức
15:11, 23/04/2026
Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt
08:33, 01/05/2026
Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh
Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh
Với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, các kỹ thuật kích thích não không xâm lấn hiện nay có thể giúp điều chỉnh sự mất cân bằng thần kinh và hỗ trợ não của bệnh nhân “học lại” các chức năng đã mất…
Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt
Trong bối cảnh công nghệ đang dần thay đổi y học, ngành nhãn khoa Việt Nam đã có những bước tiến lớn. Các bác sĩ đã có cơ hội tiếp cận những công nghệ, máy móc tối tân nhất, để có thể khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh…
Cảnh báo: nhiều người dân vẫn tin vào các trào lưu chữa bệnh trên mạng xã hội!
Việc rất nhiều bệnh nhân nguy kịch hoặc thậm chí tử vong đã trở thành lời cảnh báo về những phương pháp điều trị ung thư không có cơ sở khoa học nhưng lại được chia sẻ dưới dạng “y học cổ truyền” hoặc “chữa bệnh tự nhiên”…
Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thuốc và thực phẩm dịp nghỉ lễ
Ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm từ Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận…
Các thương hiệu thực phẩm chức năng trong cuộc đua đổi mới
Khi chúng ta ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, các thương hiệu thực phẩm chức năng lập tức nắm cơ hội để "chạy đua" tới túi tiền của người tiêu dùng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: