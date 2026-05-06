Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

Từ những ca bệnh người nước ngoài điều trị thành công tại các bệnh viện Việt Nam, lĩnh vực du lịch y tế với lợi thế về chuyên môn, chi phí và tiềm năng kết hợp dịch vụ, được đánh giá là có nhiều dư địa phát triển…

Đêm 4/5, chuyến bay mang số hiệu VN19 khởi hành từ Hà Nội đi Paris (Pháp). Khi máy bay đang ở độ cao hành trình và đã bay được khoảng 4 giờ, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi thông báo khẩn cấp nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các bác sĩ, chuyên gia đang có mặt trên chuyến bay.

Một nam hành khách quốc tịch nước ngoài bất ngờ có các triệu chứng khó chịu, đau vùng tai, sau đó nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái. Tình trạng này khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp cũng như phát âm.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, đã lập tức tiếp cận để thăm khám cho người bệnh. Qua đánh giá lâm sàng kỹ lưỡng, bác sĩ nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, không phải dấu hiệu của cơn đột quỵ cấp tính. Chẩn đoán chính xác này đã trở thành cơ sở quan trọng để đưa ra phương án xử trí tại chỗ.

Bác sĩ Tôn đã sử dụng thuốc chuyên khoa corticoid mang theo sẵn trong hành lý để cho bệnh nhân dùng ngay lập tức. Đồng thời, dựa trên đánh giá chuyên môn, bác sĩ đã tư vấn cho cơ trưởng tiếp tục hành trình theo kế hoạch, tránh phải hạ cánh khẩn cấp gây xáo trộn lịch trình. Trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định với các chỉ số an toàn.

GS.TS Mai Duy Tôn (mặc áo ghi, đứng giữa) chụp ảnh cùng phi hành đoàn và bức thư tay cảm ơn từ cơ trưởng chuyến bay.

Cũng mới đây, sự hồi phục của nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) là minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng điều trị tại các bệnh viện Việt Nam đã tiệm cận các tiêu chuẩn khắt khe nhất của y tế thế giới.

Theo đó, người bệnh E. L. (37 tuổi, người Nga) đến Bệnh viện K trong tình trạng yếu nửa người trái, đau đầu, mệt mỏi. Qua kết quả chụp MRI cho thấy, người bệnh có khối u não trán đỉnh phải kích thước lớn, có tính chất chèn ép nghiêm trọng.

PGS.TS Nguyễn Đức Liên, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K chia sẻ: “Trường hợp của bệnh nhân E.L. cần được can thiệp y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt”. Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện K đã áp dụng phẫu thuật vi phẫu, hệ thống định vị thần kinh trong mổ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình phẫu thuật. Ca mổ thành công, ekip lấy được toàn bộ u và bảo vệ được vùng vỏ não chức năng, vùng vận động.

Hiện tại ngày thứ 7 sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt, vết mổ ổn định và nửa thân trái đã phục hồi vận động trên 90%. PGS.TS Nguyễn Đức Liên cho biết “Thành công của ca phẫu thuật này không chỉ là tin vui với gia đình bệnh nhân mà còn gửi đi một thông điệp: Người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm điều trị các bệnh lý phức tạp ngay tại Việt Nam”.

Sự hồi phục của nữ bệnh nhân Nga là minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng điều trị tại các bệnh viện Việt Nam.

Sau nhiều tháng điều trị tại các cơ sở y tế ở nước ngoài nhưng không cải thiện, mới đây một bệnh nhân tại Vương quốc Anh đã quyết định trở về Việt Nam để tìm cơ hội điều trị. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hẹp ống sống cổ đa tầng, chèn ép tủy nghiêm trọng với nguy cơ liệt cao. Ca phẫu thuật được thực hiện bằng kỹ thuật vi phẫu kết hợp hệ thống theo dõi thần kinh hiện đại, giúp xử lý triệt để tổn thương và phục hồi đáng kể chức năng vận động cho người bệnh.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế, từ nhiều năm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trở thành địa chỉ được nhiều bệnh nhân người nước ngoài lựa chọn khi cần can thiệp y tế chất lượng cao, đặc biệt ở những ca chấn thương thể thao, chấn thương chi và bệnh lý xương khớp phức tạp.

Trước đó, một vận động viên vật tay người Úc, từng xếp hạng 23 tại giải vô địch quốc gia ở quê nhà, gặp chấn thương tay kéo dài khiến việc tập luyện gần như đình trệ. Tại bệnh viện, ca phẫu thuật do TS.BS Lưu Danh Huy, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, trực tiếp thực hiện, diễn ra nhanh chóng, chính xác. Chưa đầy 24 giờ sau mổ, bệnh nhân đã bắt đầu tập phục hồi chức năng, mở ra cơ hội sớm trở lại thi đấu.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị cho người bệnh bị hẹp ống sống cổ đa tầng.

Trước đó, tại TP.HCM, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng đã tiến hành phẫu thuật, cứu một bệnh nhân ngoại quốc mắc ung thư nguy hiểm. Người bệnh có quốc tịch Indonesia (67 tuổi), xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng và gần như không thể ăn uống trong nhiều ngày. Sau khi thăm khám, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Indonesia đã giới thiệu người bệnh sang Việt Nam tìm cơ hội sống.

Tại Bệnh viện Đại học Y dược, sau hội chẩn chuyên môn, người bệnh được chẩn đoán ung thư đại tràng lên giai đoạn II kèm biến chứng tắc ruột. Ê-kíp bác sĩ tại bệnh viện đã quyết định thực hiện phẫu thuật theo kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng (CME). Phương pháp hiện đại này giúp cắt trọn khối u cùng phần mạc treo tương ứng và nạo hạch đầy đủ, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Hậu phẫu, tình trạng tắc ruột của bệnh nhân được giải quyết hoàn toàn, có thể ăn uống trở lại và chức năng tiêu hóa dần ổn định. Với phẫu thuật triệt căn đúng nguyên tắc và điều trị hỗ trợ phù hợp sau mổ, tiên lượng sống còn sau 5 năm ở trường hợp này tương đối khả quan.

Đáng chú ý hơn khi xu hướng này không chỉ diễn ra tại các bệnh viện tuyến cuối. Vừa qua, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, một bệnh nhân người Mỹ cũng lựa chọn Việt Nam để phẫu thuật mắt thay vì tiếp tục điều trị tại nước sở tại. Lý do không chỉ nằm ở chi phí thấp hơn đáng kể, mà còn ở thời gian chờ đợi ngắn và chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám và theo dõi tình trạng phục hồi cho người bệnh.

Có thể thấy, từ những ca can thiệp chuyên sâu như thông tim bào thai đến các kỹ thuật điều trị phức tạp, ngành y tế Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín trong ASEAN. Song song đó, xu hướng “kết hợp điều trị – nghỉ dưỡng” đang phát triển mạnh, giúp Việt Nam đứng trước cơ hội xoay chuyển “dòng chảy y tế”.

Ngày 7/4/2026, Liên minh Du lịch–Y tế Việt Nam (VMTA) chính thức ra mắt tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một tổ chức chuyên trách kết nối hai ngành y tế và du lịch ở cấp quốc gia được thành lập. VMTA đặt mục tiêu đến 2030 bổ sung 1 – 2 triệu lượt khách du lịch y tế; nâng thời gian lưu trú từ 7 – 8 đêm lên 15 – 30 đêm; tạo doanh thu 3 – 5 tỷ USD/năm.

Trong khi đó, Bộ Y tế cho biết, thị trường du lịch y tế Việt Nam đạt 700 triệu USD vào năm 2024 và dự báo tăng lên gần 4 tỷ USD vào 2033, tốc độ tăng trưởng 18%/năm.