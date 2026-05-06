Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

Hoài Phương

06/05/2026, 10:02

Từ những ca bệnh người nước ngoài điều trị thành công tại các bệnh viện Việt Nam, lĩnh vực du lịch y tế với lợi thế về chuyên môn, chi phí và tiềm năng kết hợp dịch vụ, được đánh giá là có nhiều dư địa phát triển…

Ngành y tế Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín trong ASEAN.
Ngành y tế Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín trong ASEAN.

Đêm 4/5, chuyến bay mang số hiệu VN19 khởi hành từ Hà Nội đi Paris (Pháp). Khi máy bay đang ở độ cao hành trình và đã bay được khoảng 4 giờ, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi thông báo khẩn cấp nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các bác sĩ, chuyên gia đang có mặt trên chuyến bay.

Một nam hành khách quốc tịch nước ngoài bất ngờ có các triệu chứng khó chịu, đau vùng tai, sau đó nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái. Tình trạng này khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp cũng như phát âm.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, đã lập tức tiếp cận để thăm khám cho người bệnh. Qua đánh giá lâm sàng kỹ lưỡng, bác sĩ nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, không phải dấu hiệu của cơn đột quỵ cấp tính. Chẩn đoán chính xác này đã trở thành cơ sở quan trọng để đưa ra phương án xử trí tại chỗ.

Bác sĩ Tôn đã sử dụng thuốc chuyên khoa corticoid mang theo sẵn trong hành lý để cho bệnh nhân dùng ngay lập tức. Đồng thời, dựa trên đánh giá chuyên môn, bác sĩ đã tư vấn cho cơ trưởng tiếp tục hành trình theo kế hoạch, tránh phải hạ cánh khẩn cấp gây xáo trộn lịch trình. Trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định với các chỉ số an toàn.

VnEconomy
VnEconomy
GS.TS Mai Duy Tôn (mặc áo ghi, đứng giữa) chụp ảnh cùng phi hành đoàn và bức thư tay cảm ơn từ cơ trưởng chuyến bay.

Cũng mới đây, sự hồi phục của nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) là minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng điều trị tại các bệnh viện Việt Nam đã tiệm cận các tiêu chuẩn khắt khe nhất của y tế thế giới. 

Theo đó, người bệnh E. L. (37 tuổi, người Nga) đến Bệnh viện K trong tình trạng yếu nửa người trái, đau đầu, mệt mỏi. Qua kết quả chụp MRI cho thấy, người bệnh có khối u não trán đỉnh phải kích thước lớn, có tính chất chèn ép nghiêm trọng.

PGS.TS Nguyễn Đức Liên, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K chia sẻ: “Trường hợp của bệnh nhân E.L. cần được can thiệp y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt”. Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện K đã áp dụng phẫu thuật vi phẫu, hệ thống định vị thần kinh trong mổ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình phẫu thuật. Ca mổ thành công, ekip lấy được toàn bộ u và bảo vệ được vùng vỏ não chức năng, vùng vận động.

Hiện tại ngày thứ 7 sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt, vết mổ ổn định và nửa thân trái đã phục hồi vận động trên 90%. PGS.TS Nguyễn Đức Liên cho biết “Thành công của ca phẫu thuật này không chỉ là tin vui với gia đình bệnh nhân mà còn gửi đi một thông điệp: Người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm điều trị các bệnh lý phức tạp ngay tại Việt Nam”.

Sự hồi phục của nữ bệnh nhân Nga là minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng điều trị tại các bệnh viện Việt Nam.
Sự hồi phục của nữ bệnh nhân Nga là minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng điều trị tại các bệnh viện Việt Nam.

Sau nhiều tháng điều trị tại các cơ sở y tế ở nước ngoài nhưng không cải thiện, mới đây một bệnh nhân tại Vương quốc Anh đã quyết định trở về Việt Nam để tìm cơ hội điều trị. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hẹp ống sống cổ đa tầng, chèn ép tủy nghiêm trọng với nguy cơ liệt cao. Ca phẫu thuật được thực hiện bằng kỹ thuật vi phẫu kết hợp hệ thống theo dõi thần kinh hiện đại, giúp xử lý triệt để tổn thương và phục hồi đáng kể chức năng vận động cho người bệnh.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế, từ nhiều năm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trở thành địa chỉ được nhiều bệnh nhân người nước ngoài lựa chọn khi cần can thiệp y tế chất lượng cao, đặc biệt ở những ca chấn thương thể thao, chấn thương chi và bệnh lý xương khớp phức tạp.

Trước đó, một vận động viên vật tay người Úc, từng xếp hạng 23 tại giải vô địch quốc gia ở quê nhà, gặp chấn thương tay kéo dài khiến việc tập luyện gần như đình trệ. Tại bệnh viện, ca phẫu thuật do TS.BS Lưu Danh Huy, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, trực tiếp thực hiện, diễn ra nhanh chóng, chính xác. Chưa đầy 24 giờ sau mổ, bệnh nhân đã bắt đầu tập phục hồi chức năng, mở ra cơ hội sớm trở lại thi đấu.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị cho người bệnh bị hẹp ống sống cổ đa tầng.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị cho người bệnh bị hẹp ống sống cổ đa tầng.

Trước đó, tại TP.HCM, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng đã tiến hành phẫu thuật, cứu một bệnh nhân ngoại quốc mắc ung thư nguy hiểm. Người bệnh có quốc tịch Indonesia (67 tuổi), xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng và gần như không thể ăn uống trong nhiều ngày. Sau khi thăm khám, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Indonesia đã giới thiệu người bệnh sang Việt Nam tìm cơ hội sống.

Tại Bệnh viện Đại học Y dược, sau hội chẩn chuyên môn, người bệnh được chẩn đoán ung thư đại tràng lên giai đoạn II kèm biến chứng tắc ruột. Ê-kíp bác sĩ tại bệnh viện đã quyết định thực hiện phẫu thuật theo kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng (CME). Phương pháp hiện đại này giúp cắt trọn khối u cùng phần mạc treo tương ứng và nạo hạch đầy đủ, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Hậu phẫu, tình trạng tắc ruột của bệnh nhân được giải quyết hoàn toàn, có thể ăn uống trở lại và chức năng tiêu hóa dần ổn định. Với phẫu thuật triệt căn đúng nguyên tắc và điều trị hỗ trợ phù hợp sau mổ, tiên lượng sống còn sau 5 năm ở trường hợp này tương đối khả quan.

Đáng chú ý hơn khi xu hướng này không chỉ diễn ra tại các bệnh viện tuyến cuối. Vừa qua, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, một bệnh nhân người Mỹ cũng lựa chọn Việt Nam để phẫu thuật mắt thay vì tiếp tục điều trị tại nước sở tại. Lý do không chỉ nằm ở chi phí thấp hơn đáng kể, mà còn ở thời gian chờ đợi ngắn và chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám và theo dõi tình trạng phục hồi cho người bệnh.
Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám và theo dõi tình trạng phục hồi cho người bệnh.

Có thể thấy, từ những ca can thiệp chuyên sâu như thông tim bào thai đến các kỹ thuật điều trị phức tạp, ngành y tế Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín trong ASEAN. Song song đó, xu hướng “kết hợp điều trị – nghỉ dưỡng” đang phát triển mạnh, giúp Việt Nam đứng trước cơ hội xoay chuyển “dòng chảy y tế”.

Ngày 7/4/2026, Liên minh Du lịch–Y tế Việt Nam (VMTA) chính thức ra mắt tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một tổ chức chuyên trách kết nối hai ngành y tế và du lịch ở cấp quốc gia được thành lập. VMTA đặt mục tiêu đến 2030 bổ sung 1 – 2 triệu lượt khách du lịch y tế; nâng thời gian lưu trú từ 7 – 8 đêm lên 15 – 30 đêm; tạo doanh thu 3 – 5 tỷ USD/năm.

Trong khi đó, Bộ Y tế cho biết, thị trường du lịch y tế Việt Nam đạt 700 triệu USD vào năm 2024 và dự báo tăng lên gần 4 tỷ USD vào 2033, tốc độ tăng trưởng 18%/năm.

Từ phát hiện sớm đến điều trị ung thư đa mô thức

15:11, 23/04/2026

Từ phát hiện sớm đến điều trị ung thư đa mô thức

Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt

08:33, 01/05/2026

Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

14:50, 04/05/2026

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

Từ khóa:

bệnh nhân quốc tế can thiệp y tế quốc tế chất lượng y tế Việt Nam sức khỏe Vneconomy

Đọc thêm

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

Với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, các kỹ thuật kích thích não không xâm lấn hiện nay có thể giúp điều chỉnh sự mất cân bằng thần kinh và hỗ trợ não của bệnh nhân “học lại” các chức năng đã mất…

Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt

Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh mắt

Trong bối cảnh công nghệ đang dần thay đổi y học, ngành nhãn khoa Việt Nam đã có những bước tiến lớn. Các bác sĩ đã có cơ hội tiếp cận những công nghệ, máy móc tối tân nhất, để có thể khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh…

Cảnh báo: nhiều người dân vẫn tin vào các trào lưu chữa bệnh trên mạng xã hội!

Cảnh báo: nhiều người dân vẫn tin vào các trào lưu chữa bệnh trên mạng xã hội!

Việc rất nhiều bệnh nhân nguy kịch hoặc thậm chí tử vong đã trở thành lời cảnh báo về những phương pháp điều trị ung thư không có cơ sở khoa học nhưng lại được chia sẻ dưới dạng “y học cổ truyền” hoặc “chữa bệnh tự nhiên”…

Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thuốc và thực phẩm dịp nghỉ lễ

Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thuốc và thực phẩm dịp nghỉ lễ

Ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm từ Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận…

Các thương hiệu thực phẩm chức năng trong cuộc đua đổi mới

Các thương hiệu thực phẩm chức năng trong cuộc đua đổi mới

Khi chúng ta ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, các thương hiệu thực phẩm chức năng lập tức nắm cơ hội để "chạy đua" tới túi tiền của người tiêu dùng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thái Lan tính vay hơn 12 tỷ USD để ứng phó tác động từ chiến sự Iran

Thế giới

2

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Thế giới

3

Vận tải tháng 4 duy trì nhịp tăng, cấu trúc phân bổ tiếp tục lệch pha

Đầu tư

4

Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Thế giới

5

"Vùng xám" của các TikToker trẻ em trong lĩnh vực làm đẹp

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy