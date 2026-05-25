Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân; sự kiện không chỉ là sân chơi mà còn giúp nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, vận động sức khỏe…

Sáng 24/5, ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Sự kiện trở thành một điểm nhấn trong nỗ lực xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và gắn kết.

Tại sự kiện, người tham gia đã được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, từ các cuộc thi kiến thức dinh dưỡng đến các buổi tư vấn sức khỏe miễn phí. Đặc biệt, phần thi kiến thức dinh dưỡng và vận động thể chất đã thu hút sự chú ý của nhiều người với sự tham gia của 20 đội thi xuất sắc. Cuộc thi không chỉ là nơi để các đội thể hiện kiến thức mà còn là dịp để khẳng định tầm quan trọng của sự hỗ trợ và động viên trong việc đạt được mục tiêu sức khỏe dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế, Thầy thuốc Ưu tú GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết: cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ hình thành thói quen thiếu lành mạnh. Ông cảnh báo về các bệnh mạn tính nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, và ung thư. Ông cũng nhấn mạnh phòng bệnh bắt đầu từ những thói quen nhỏ như bữa ăn gia đình và việc duy trì vận động đều đặn.

Thứ trưởng cũng khẳng định rằng quyết định bảo vệ sức khỏe cuối cùng thuộc về mỗi cá nhân, và khuyến khích mọi người bắt đầu từ những điều nhỏ nhất nhưng nghiêm túc.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, bày tỏ sự phấn khởi khi sự kiện nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Ông nhấn mạnh rằng chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife và Báo Sức khỏe và Đời sống không chỉ góp phần nuôi dưỡng sức khỏe mà còn mang lại hạnh phúc cho cộng đồng thông qua các sáng kiến có tác động mạnh mẽ.

Theo Ban Tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, đồng thời xây dựng sân chơi cộng đồng gắn kết, lan tỏa lối sống lành mạnh trong xã hội hiện đại.

Đây không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là một phong trào lan tỏa lối sống lành mạnh trong xã hội. Sự kiện đã chứng minh rằng với sự chung tay của các tổ chức và cá nhân, việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc là hoàn toàn khả thi.