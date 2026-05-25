Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại TP. Hồ Chí Minh

Minh Hà

25/05/2026, 09:35

Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân; sự kiện không chỉ là sân chơi mà còn giúp nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, vận động sức khỏe…

Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần 6 nhận lãng hoa chúc mừng của Bộ Y tế, sáng 24/5.
Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần 6 nhận lãng hoa chúc mừng của Bộ Y tế, sáng 24/5.

Sáng 24/5, ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Sự kiện trở thành một điểm nhấn trong nỗ lực xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và gắn kết.

Tại sự kiện, người tham gia đã được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, từ các cuộc thi kiến thức dinh dưỡng đến các buổi tư vấn sức khỏe miễn phí. Đặc biệt, phần thi kiến thức dinh dưỡng và vận động thể chất đã thu hút sự chú ý của nhiều người với sự tham gia của 20 đội thi xuất sắc. Cuộc thi không chỉ là nơi để các đội thể hiện kiến thức mà còn là dịp để khẳng định tầm quan trọng của sự hỗ trợ và động viên trong việc đạt được mục tiêu sức khỏe dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế, Thầy thuốc Ưu tú GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết: cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ hình thành thói quen thiếu lành mạnh. Ông cảnh báo về các bệnh mạn tính nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, và ung thư. Ông cũng nhấn mạnh phòng bệnh bắt đầu từ những thói quen nhỏ như bữa ăn gia đình và việc duy trì vận động đều đặn.

Thứ trưởng cũng khẳng định rằng quyết định bảo vệ sức khỏe cuối cùng thuộc về mỗi cá nhân, và khuyến khích mọi người bắt đầu từ những điều nhỏ nhất nhưng nghiêm túc.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, bày tỏ sự phấn khởi khi sự kiện nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Ông nhấn mạnh rằng chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife và Báo Sức khỏe và Đời sống không chỉ góp phần nuôi dưỡng sức khỏe mà còn mang lại hạnh phúc cho cộng đồng thông qua các sáng kiến có tác động mạnh mẽ.

Theo Ban Tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, đồng thời xây dựng sân chơi cộng đồng gắn kết, lan tỏa lối sống lành mạnh trong xã hội hiện đại.

Đây không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là một phong trào lan tỏa lối sống lành mạnh trong xã hội. Sự kiện đã chứng minh rằng với sự chung tay của các tổ chức và cá nhân, việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc là hoàn toàn khả thi.

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

16:11, 26/03/2026

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Sản phẩm của Family Inada lần đầu tiên được công bố là trang thiết bị y tế tại Việt Nam

09:00, 20/03/2026

Sản phẩm của Family Inada lần đầu tiên được công bố là trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Khi người tiêu dùng ưu tiên nguồn gốc và dinh dưỡng: Xúc xích cá phi lê nổi bật năm 2025

10:22, 20/12/2025

Khi người tiêu dùng ưu tiên nguồn gốc và dinh dưỡng: Xúc xích cá phi lê nổi bật năm 2025

Từ khóa:

bệnh mạn tính dinh dưỡng cộng đồng Ngày dinh dưỡng sức khỏe Vneconomy

Đọc thêm

WHO lo lắng về đợt bùng phát Ebola, vấn đề tài chính là một thách thức

WHO lo lắng về đợt bùng phát Ebola, vấn đề tài chính là một thách thức

Chủng Ebola hiếm gặp mang tên Bundibugyo được cho là nguyên nhân khiến hơn 130 người thiệt mạng và tạo ra gần 600 ca nghi nhiễm. Đứng trước tình hình nghiêm trọng, WHO đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu…

Từ tháng 5 đến tháng 7: Cảnh giác nguy cơ “liệt mặt” giữa mùa hè

Từ tháng 5 đến tháng 7: Cảnh giác nguy cơ “liệt mặt” giữa mùa hè

Hàng năm, vào thời điểm khoảng tháng 5 đến tháng 7, các bệnh viện ghi nhận nhiều ca bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thời tiết dần chuyển sang mưa, lạnh tại miền Nam hoặc những ngày nắng nóng phải ngủ dưới máy lạnh cường độ cao tại miền Bắc làm gia tăng nguy cơ…

Mối liên quan giữa thực phẩm siêu chế biến và chứng

Mối liên quan giữa thực phẩm siêu chế biến và chứng "não sương mù"

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành về Alzheimer phát hiện mối liên hệ đáng lo ngại giữa việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến và suy giảm khả năng tập trung - ngay cả ở những người trong độ tuổi lao động sung mãn...

Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam

Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam

Viêm ruột mạn tính (IBD) gồm hai bệnh chính là viêm loét đại tràng chảy máu và Crohn. Các yếu tố môi trường, di truyền, miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột đều được cho là khiến hệ vi khuẩn đường ruột mất cân bằng, dẫn đến gia tăng vi khuẩn có hại...

Bệnh viện Việt tăng tốc làm chủ phẫu thuật robot điều trị ung thư

Bệnh viện Việt tăng tốc làm chủ phẫu thuật robot điều trị ung thư

Ngày 18/5, Bệnh viện K thông tin, khoa Ngoại Tiêu hóa 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng làm miệng nối trực tràng thấp cho một người bệnh ung thư trực tràng hiện đã 74 tuổi…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Hà Nội rực rỡ sắc màu nhờ văn hóa, lịch sử

Du lịch

2

Cuộc chiến quyền lực mới giữa Washington và Thung lũng Silicon

Kinh tế số

3

Khi Gen Z chi tiền để “chữa lành” cảm xúc

Thị trường

4

Anh đề xuất lập thị trường hàng hóa chung với EU

Thế giới

5

Giá dầu lao dốc sau tin eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa trở lại

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy