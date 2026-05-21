Từ tháng 5 đến tháng 7: Cảnh giác nguy cơ “liệt mặt” giữa mùa hè
Hoài Phương
21/05/2026, 14:59
Hàng năm, vào thời điểm khoảng tháng 5 đến tháng 7, các bệnh viện ghi nhận nhiều ca bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thời tiết dần chuyển sang mưa, lạnh tại miền Nam hoặc những ngày nắng nóng phải ngủ dưới máy lạnh cường độ cao tại miền Bắc làm gia tăng nguy cơ…
Mới đây, một nam sinh viên năm cuối đại học đã phải nhập viện
trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín, liệt mặt sau một đêm ngủ dậy. Theo chia sẻ,
trước đó nam sinh có ngâm mình trong bể sục nước nóng khoảng 2 - 3 giờ. Sau đó
trở về phòng nghỉ có bật điều hòa.
Sáng hôm sau thức dậy, người bệnh hoảng hốt
khi nhận thấy miệng không khép kín, uống nước khó, đánh răng bị chảy nước ra
ngoài, không cười được, mắt nhắm không kín, lông mày một bên không cử động… Tại Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh được chẩn đoán liệt dây
thần kinh số 7 ngoại biên, còn gọi là “liệt mặt”.
Bệnh nhân được chỉ định điều
trị bằng thuốc kháng viêm kết hợp y học cổ truyền điện
châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi. Sau quá trình điều trị, các triệu chứng giảm
dần nên tinh thần người bệnh cũng ổn định trở lại.
Theo ThS.BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện
Bạch Mai, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể
gặp ở mọi lứa tuổi và do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Bác sĩ cho biết,
mùa hè là thời điểm nhiều người chủ quan, nghĩ thời tiết nóng nên không thể
“trúng lạnh”. Thực tế, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh, để luồng gió lạnh thổi trực
tiếp vào mặt, đầu hoặc gáy... có thể khiến mạch máu co thắt gây thiếu máu cục bộ
và viêm dây thần kinh.
Tương tự, tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, các bác sĩ điều trị thành công một trường hợp liệt mặt do Zona thần kinh ở bệnh
nhân mới 18 tuổi. Người bệnh M.H.N (18 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) nhập viện
trong tình trạng miệng lệch, mắt trái nhắm không kín, ăn uống rơi vãi, kèm đau
vùng tai trái và nghe khó.
Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định người
bệnh bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên liên quan đến Zona thần kinh. Sau
khi được chẩn đoán, người bệnh được điều trị theo phác đồ: thuốc uống điều trị
bệnh Zona thần kinh kết hợp các phương pháp phục hồi chức năng và y học cổ truyền.
Đầu năm nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng nghi nhận
nhiều ca liệt dây thần kinh số 7 đến thăm khám khi tuổi đời còn rất trẻ. Một
trong những trường hợp điển hình là người bệnh T.T.Q (sinh năm 1997), trước đó
hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý thần kinh. Tuy nhiên, buổi sáng
khi thức dậy, người bệnh bất ngờ phát hiện miệng bị méo, mắt không nhắm kín,
khuôn mặt mất cân đối rõ rệt.
Trường hợp khác là H.T.H.T (sinh năm 2009), có biểu hiện đau
răng kéo dài khoảng một tuần. Khi súc miệng, người bệnh nhận thấy nước thường
xuyên bắn ra ngoài. Gia đình đưa người bệnh đi khám chuyên khoa răng hàm mặt,
tuy nhiên qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện những dấu hiệu điển hình
của liệt mặt.
Một ca bệnh khác là D.T.N (sinh năm 2005, trú tại Hồng Sơn –
Tuyên Quang). Trước khi nhập viện khoảng hai ngày, người bệnh đang ngủ thì
cảm thấy mắt không nhắm kín kèm theo cảm giác tê nhẹ vùng mặt, nghi ngờ liên
quan đến nhiễm lạnh…
Theo ThS.BS Phan Huy Quyết, Trưởng khoa Y dược cổ truyền, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường khởi phát đột
ngột. Các yếu tố thuận lợi bao gồm ngủ phòng điều
hòa nhiệt độ thấp, quạt thổi trực tiếp vào mặt, không giữ ấm vùng đầu – cổ...
Từ thực tế điều trị, BS. Vũ Trọng Nam, Trưởng khoa Phục hồi
chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, khuyến cáo: Người dân
cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sớm như: méo miệng, lệch mặt xuất hiện
đột ngột; một bên mắt nhắm không kín; đau tai, tê bì hoặc giảm cảm giác vùng mặt…
Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được
thăm khám chuyên khoa, xác định nguyên nhân và điều trị sớm.
Ngoài ra, những người từng mắc thủy đậu hoặc Zona thần kinh
cần chú ý chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh để hạn chế nguy cơ virus
tái hoạt động. Việc ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và
tăng cường vận động thể chất có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao sức đề kháng.
BSCKI. Nguyễn Hữu Khánh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh
viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết vào mùa nắng nóng, nguy cơ liệt mặt có xu hướng
gia tăng do nhiều yếu tố cộng hưởng. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa môi
trường bên ngoài và không gian điều hòa là yếu tố phổ biến.
Khi đi từ ngoài trời
nắng gắt vào phòng lạnh sâu, đặc biệt khi để luồng gió điều hòa hoặc quạt thổi
trực tiếp vào vùng mặt, các mạch máu nuôi dây thần kinh có thể co thắt bất thường.
Điều này làm giảm tưới máu, khiến dây thần kinh dễ bị tổn thương và phù nề, từ
đó dẫn đến liệt mặt.
Thời tiết nắng nóng cũng là thời điểm một số loại virus phát
triển mạnh, trong đó có virus herpes simplex - tác nhân liên quan đến nhiều trường
hợp liệt dây thần kinh số 7. Khi cơ thể mệt mỏi, mất nước, suy giảm miễn dịch
do nắng nóng kéo dài, virus dễ tái hoạt động, gây viêm dây thần kinh mặt.
Thói quen sinh hoạt trong mùa nóng như tắm khuya, tắm ngay
khi cơ thể còn nhiều mồ hôi, để quạt, máy lạnh thổi trực tiếp vào mặt khi ngủ
có thể khiến vùng dây thần kinh bị nhiễm lạnh cục bộ. Sự thay đổi nhiệt độ này ảnh
hưởng đến quá trình dẫn truyền thần kinh, gây ra các triệu chứng như méo miệng,
nhắm mắt không kín, chảy nước mắt hoặc tê bì nửa mặt.
Liệt mặt ngoại biên nếu được phát hiện sớm trong “giai đoạn vàng”, điều trị đúng hướng sẽ có khả năng hồi phục cao. Phác đồ điều trị thường dùng thuốc kháng viêm để giảm viêm,
phù nề và chèn ép dây thần kinh. Bác sĩ có thể phối hợp thuốc kháng virus khi
nghi ngờ.
Người bệnh cần bảo vệ mắt bên liệt bằng nước mắt nhân tạo, băng che
khi ngủ để tránh tổn thương giác mạc. Người bệnh
không tự ý châm cứu hay xoa bóp mạnh. Thay vào đó, vật lý trị liệu như tập vận động cơ mặt, điện xung nhẹ, massage đúng kỹ thuật góp phần phục hồi chức năng.
Để hạn chế nguy cơ liệt mặt giữa thời tiết nắng nóng, BS. Hoàng Duy Luân khuyến nghị người dân không để điều hòa quá lạnh
sâu. Tránh để luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt, đầu, gáy. Không tắm
khuya, sấy khô đầu sau khi gội, có biện pháp khi phải di chuyển ra vào các khu vực nóng lạnh để tránh sốc nhiệt...
Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam
16:06, 20/05/2026
Xu hướng nguyên liệu cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe
11:27, 14/05/2026
Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%
Mối liên quan giữa thực phẩm siêu chế biến và chứng "não sương mù"
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành về Alzheimer phát hiện mối liên hệ đáng lo ngại giữa việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến và suy giảm khả năng tập trung - ngay cả ở những người trong độ tuổi lao động sung mãn...
Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam
Viêm ruột mạn tính (IBD) gồm hai bệnh chính là viêm loét đại tràng chảy máu và Crohn. Các yếu tố môi trường, di truyền, miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột đều được cho là khiến hệ vi khuẩn đường ruột mất cân bằng, dẫn đến gia tăng vi khuẩn có hại...
Bệnh viện Việt tăng tốc làm chủ phẫu thuật robot điều trị ung thư
Ngày 18/5, Bệnh viện K thông tin, khoa Ngoại Tiêu hóa 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng làm miệng nối trực tràng thấp cho một người bệnh ung thư trực tràng hiện đã 74 tuổi…
Lấp khoảng trống trong quản lý bệnh mạn tính bằng công nghệ
Già hóa dân số kéo theo những áp lực lớn cho hệ thống y tế khi một bệnh nhân trên 60 tuổi thường cùng lúc đối mặt với 3 đến 7 loại bệnh lý khác nhau. Việc xóa bỏ rào cản giữa các chuyên khoa là yêu cầu cấp thiết để nhìn nhận toàn diện sức khỏe người mắc bệnh mạn tính…
WHO báo động khẩn cấp quốc tế vì Ebola tái bùng phát tại châu Phi
Chủng virus Ebola hiếm gặp chưa có vaccine đang lây lan nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, buộc WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế trong bối cảnh nguy cơ dịch lan rộng xuyên biên giới và hệ thống y tế khu vực bị đe dọa nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: