Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Mối liên quan giữa thực phẩm siêu chế biến và chứng "não sương mù"

Mỹ An

21/05/2026, 14:51

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành về Alzheimer phát hiện mối liên hệ đáng lo ngại giữa việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến và suy giảm khả năng tập trung - ngay cả ở những người trong độ tuổi lao động sung mãn...

Thói quen ăn vặt hàng ngày có khả năng làm chậm tư duy của bạn.
Thói quen ăn vặt hàng ngày có khả năng làm chậm tư duy của bạn.

Một gói khoai tây chiên hay hộp bánh quy sau giờ làm việc, hoặc trong lúc nghỉ ngơi có vẻ là thú vui vô hại. Nhưng các bằng chứng khoa học đang cho thấy thói quen đó có thể đang ảnh hưởng đến hiệu suất nhận thức theo những cách không dễ nhận ra.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring đã phân tích dữ liệu về chế độ ăn và chức năng nhận thức của 2.192 người trưởng thành tại Úc, trong độ tuổi 40 đến 70, không ai có tiền sử sa sút trí tuệ.

Chế độ ăn được ghi nhận qua bảng hỏi, trong khi năng lực nhận thức được đánh giá qua bộ công cụ Cogstate Brief Battery - đo lường trí nhớ làm việc, học hỏi thị giác, tốc độ xử lý thông tin và khả năng chú ý.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: cứ mỗi 10% tăng thêm trong lượng thực phẩm siêu chế biến được tiêu thụ hàng ngày, điểm số đo khả năng chú ý của người tham gia giảm 0,05 điểm. Để dễ hình dung, nhóm nghiên cứu quy đổi mức tăng 10% đó tương đương với một gói khoai tây chiên thông thường.

Cứ mỗi 10% tăng thêm trong lượng thực phẩm siêu chế biến được tiêu thụ hàng ngày, điểm số đo khả năng chú ý của người tham gia giảm 0,05 điểm
Cứ mỗi 10% tăng thêm trong lượng thực phẩm siêu chế biến được tiêu thụ hàng ngày, điểm số đo khả năng chú ý của người tham gia giảm 0,05 điểm

Một phát hiện đáng chú ý khác: viẹc ăn lành mạnh ở bữa chính cũng sẽ không đủ để bù đắp cho thói quen ăn vặt không kiểm soát.

THỰC PHẨM SIÊU CHẾ BIẾN TÁC ĐỘNG LÊN NÃO NHƯ THẾ NÀO?

Theo PGS.TS Lealani Mae Acosta, giảng viên lâm sàng khoa Thần kinh học tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ thực phẩm siêu chế biến cung cấp rất ít giá trị dinh dưỡng thực chất so với thực phẩm nguyên dạng.

"Não bộ cần nguồn năng lượng phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ nhận thức. Thiếu đi các vi chất thiết yếu - vitamin, khoáng chất, chất xơ - não không thể vận hành đúng chức năng," bà nhận định. Khi thực phẩm siêu chế biến lấn át các thực phẩm tốt cho não như thịt nạc, rau củ và trái cây trong bữa ăn hàng ngày, hệ quả sẽ là suy giảm khả năng tập trung.

Khi thực phẩm siêu chế biến lấn át các thực phẩm tốt cho não như thịt nạc, rau củ và trái cây trong bữa ăn hàng ngày, hệ quả sẽ là suy giảm khả năng tập trung.
Khi thực phẩm siêu chế biến lấn át các thực phẩm tốt cho não như thịt nạc, rau củ và trái cây trong bữa ăn hàng ngày, hệ quả sẽ là suy giảm khả năng tập trung.

Bà Sonya Angelone, tiến sĩ dinh dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng có đăng ký hành nghề tại San Francisco, chỉ ra thêm hai cơ chế tác động quan trọng khác.

Thứ nhất, các phụ gia nhân tạo - bao gồm phẩm màu và chất nhũ hóa - có trong nhiều loại thực phẩm siêu chế biến có thể kích hoạt phản ứng viêm trong cơ thể và não bộ. Thứ hai, nhóm thực phẩm này có liên quan đến gia tăng nguy cơ kháng insulin - tình trạng cơ thể phản ứng kém với hormone điều tiết đường huyết - điều mà bà Angelone khẳng định "có thể làm suy giảm chức năng nhận thức theo cơ chế trực tiếp".

CHẾ ĐỘ ĂN CÓ THỰC SỰ LÀ THỦ PHẠM CHÍNH?

Các chuyên gia đồng thuận rằng chế độ ăn là một yếu tố có ảnh hưởng tới não bộ, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất hay chủ đạo.

TS. Davide Cappon, nhà tâm lý học thần kinh tại Trung tâm Y tế Tufts, nhận định: "Trên thực tế, chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng, trạng thái tâm lý và tác dụng phụ của thuốc thường có tác động tức thì lên não lớn hơn nhiều so với chế độ ăn".

Chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng, trạng thái tâm lý và tác dụng phụ của thuốc thường có tác động tức thì lên não lớn hơn nhiều so với chế độ ăn.
Chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng, trạng thái tâm lý và tác dụng phụ của thuốc thường có tác động tức thì lên não lớn hơn nhiều so với chế độ ăn.

PGS. Acosta đặt vấn đề trong bức tranh rộng hơn: "Chúng ta đang sống trong một xã hội bị phân tán sự chú ý liên tục - từ mạng xã hội, thiết bị số đến vô vàn kích thích giành giật sự tập trung mỗi ngày. Bất kỳ điều gì nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta như đảm bảo ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn cân bằng với thực phẩm nguyên chất đều có thể hỗ trợ duy trì sự tập trung tốt hơn".

NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ CÓ THỂ ĐEM LẠI TÁC ĐỘNG ĐÁNG KỂ

Bà Angelone cho rằng chế độ ăn là một trong số ít yếu tố lối sống có thể điều chỉnh tương đối dễ dàng để cải thiện sức khỏe nhận thức. "Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt," bà nhấn mạnh, đồng thời khuyến nghị ưu tiên các thực phẩm ở trạng thái gần với tự nhiên nhất.

PGS. Acosta mở rộng khuyến nghị sang các yếu tố lối sống bổ trợ để đảm bảo sức khỏe não: đảm bảo ngủ tối thiểu 7 tiếng mỗi đêm và duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần.

TS. Cappon lưu ý thêm rằng một số loại thuốc thông dụng - như thuốc kháng histamine và statin - có thể làm tăng nguy cơ "não sương mù", và đây là yếu tố đáng xem xét khi đánh giá toàn diện tình trạng suy giảm tập trung. Nếu đã điều chỉnh đồng bộ các yếu tố trên mà tình trạng vẫn không cải thiện, PGS. Acosta khuyến nghị tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng hơn.

Các yếu tố lối sống bổ trợ để đảm bảo sức khỏe não: đảm bảo ngủ tối thiểu 7 tiếng mỗi đêm và duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần.
Các yếu tố lối sống bổ trợ để đảm bảo sức khỏe não: đảm bảo ngủ tối thiểu 7 tiếng mỗi đêm và duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần.

Thực phẩm siêu chế biến là một phần không thể tách rời của thị trường tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, khi bằng chứng khoa học tiếp tục tích lũy về chi phí sức khỏe dài hạn của chúng - bao gồm cả sức khỏe nhận thức - câu hỏi đặt ra không chỉ dừng ở lựa chọn cá nhân, mà còn liên quan đến cách ngành công nghiệp thực phẩm và chính sách dinh dưỡng cần đáp ứng trước các bằng chứng này.

Nghiên cứu mới về thói quen có thể dẫn tới chứng sa sút trí tuệ

17:21, 10/04/2026

Nghiên cứu mới về thói quen có thể dẫn tới chứng sa sút trí tuệ

Thói quen ăn uống có thể là “thủ phạm” gây bệnh tật

09:37, 29/09/2025

Thói quen ăn uống có thể là “thủ phạm” gây bệnh tật

Các xu hướng dinh dưỡng mới nổi có thực sự lành mạnh?

08:32, 11/04/2026

Các xu hướng dinh dưỡng mới nổi có thực sự lành mạnh?

Từ khóa:

chế độ ăn uống nghiên cứu khoa học sức khỏe thực phẩm siêu chế biến Vneconomy

Đọc thêm

Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam

Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam

Viêm ruột mạn tính (IBD) gồm hai bệnh chính là viêm loét đại tràng chảy máu và Crohn. Các yếu tố môi trường, di truyền, miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột đều được cho là khiến hệ vi khuẩn đường ruột mất cân bằng, dẫn đến gia tăng vi khuẩn có hại...

Bệnh viện Việt tăng tốc làm chủ phẫu thuật robot điều trị ung thư

Bệnh viện Việt tăng tốc làm chủ phẫu thuật robot điều trị ung thư

Ngày 18/5, Bệnh viện K thông tin, khoa Ngoại Tiêu hóa 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng làm miệng nối trực tràng thấp cho một người bệnh ung thư trực tràng hiện đã 74 tuổi…

Lấp khoảng trống trong quản lý bệnh mạn tính bằng công nghệ

Lấp khoảng trống trong quản lý bệnh mạn tính bằng công nghệ

Già hóa dân số kéo theo những áp lực lớn cho hệ thống y tế khi một bệnh nhân trên 60 tuổi thường cùng lúc đối mặt với 3 đến 7 loại bệnh lý khác nhau. Việc xóa bỏ rào cản giữa các chuyên khoa là yêu cầu cấp thiết để nhìn nhận toàn diện sức khỏe người mắc bệnh mạn tính…

WHO báo động khẩn cấp quốc tế vì Ebola tái bùng phát tại châu Phi

WHO báo động khẩn cấp quốc tế vì Ebola tái bùng phát tại châu Phi

Chủng virus Ebola hiếm gặp chưa có vaccine đang lây lan nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, buộc WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế trong bối cảnh nguy cơ dịch lan rộng xuyên biên giới và hệ thống y tế khu vực bị đe dọa nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang…

Xu hướng nguyên liệu cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Xu hướng nguyên liệu cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Việt Nam hiện có nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất lớn, khoảng 156,8 triệu tấn mỗi năm, nhưng phần lớn vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Trong tư duy sản xuất hiện đại, phụ phẩm không còn bị xem là chất thải mà trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hai dự án kết nối sân bay Thọ Xuân có quy mô hơn 3.300 tỷ đồng đang chậm tiến độ

Hạ tầng

2

Doanh nghiệp châu Âu và Mỹ dịch chuyển sản xuất theo hướng chọn lọc hơn

Thế giới

3

Trí tuệ nhân tạo AI trong giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

4

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Chứng khoán

5

Sắp hết chỗ chứa dầu, Iran dùng tàu cũ làm kho chứa nổi trên biển

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy