Từ phát hiện sớm đến điều trị ung thư đa mô thức

Trong bức tranh chung, sự phát triển của y học hiện đại đang từng bước biến ung thư thành một bệnh lý có thể kiểm soát lâu dài. Tuy nhiên, cần sự kết hợp đồng bộ giữa tiến bộ khoa học, hệ thống y tế và ý thức chủ động của mỗi người...
Trong khuôn khổ diễn đàn quốc tế về ung thư tại Singapore ngày
18/4/2026, bác sĩ Richard Quek, nguyên Phó Trưởng khoa Ung bướu tại Trung tâm
Ung thư Quốc gia Singapore, cho hay tại khu vực Đông Nam Á, các loại ung thư phổ
biến nhất với nam giới là phổi, đại trực tràng và tuyến tiền liệt.
Ở nữ giới, ung thư vú là phổ biến nhất, tiếp theo là ung thư
đại trực tràng, đáng chú ý là ung thư phổi đang tăng nhanh, kể cả ở
những phụ nữ không hút thuốc. Ngoài ra, ung thư cổ tử cung vẫn còn phổ biến, đặc
biệt ở những nơi chưa triển khai tốt việc tiêm vaccine HPV và tầm soát định kỳ.
Đáng chú ý ung thư vú và ung thư đại trực tràng đang
có xu hướng trẻ hóa. Theo bác sĩ Richard Quek, dự báo xu hướng trong
5 - 10 năm tới, cùng với sự phát triển kinh tế, mô hình bệnh tật sẽ thay đổi.
Các bệnh ung thư liên quan đến nhiễm trùng hoặc điều kiện vệ sinh kém như: ung
thư gan do viêm gan B hay ung thư cổ tử cung sẽ giảm dần nhờ tiêm chủng và tầm
soát tốt hơn.
Ngược lại, các loại ung thư thường gặp ở các nước phát triển
như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, buồng trứng và tử cung sẽ gia tăng, đặc
biệt ở những quốc gia có dân số trẻ. Dù vậy, tỷ lệ sống sót sẽ được cải thiện
nhờ phát hiện sớm và tiến bộ trong điều trị.
Mới đây, PGS.TS.BS. Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú,
Bệnh viện Chợ Rẫy, thông tin bệnh viện vừa điều trị thành công 2 bệnh nhân ung
thư vú mang đột biến gen BRCA1 và BRCA2 - nhóm đột biến làm tăng nguy cơ mắc bệnh
suốt đời lên tới 69 - 72%.
Trường hợp đầu là bệnh nhân 59 tuổi, quê Quảng Ngãi, được chẩn
đoán ung thư vú tam âm từ năm 2023. Do có mẹ từng mắc ung thư vú, bệnh nhân được
chỉ định xét nghiệm và phát hiện mang đột biến BRCA1. Sau phẫu thuật, hóa trị
và điều trị đích, trong lần tái khám tháng 3/2026, bác sĩ phát hiện thêm tổn
thương ác tính ở vú còn lại và tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ. Sau 5 ngày, bệnh
nhân ổn định và xuất viện.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 51 tuổi, ở TP.Hồ Chí Minh, phát hiện
ung thư vú giai đoạn sớm khi khám sức khỏe định kỳ. Với tiền sử gia đình có mẹ,
bà ngoại mắc ung thư vú và em gái mắc ung thư tuyến giáp, bệnh nhân được xét
nghiệm và xác định mang đột biến BRCA2. Sau hội chẩn, ekip quyết định phẫu thuật
nội soi cắt tuyến vú và tái tạo hai bên nhằm giảm nguy cơ tái phát. Hiện, sức khỏe
bệnh nhân ổn định, kết quả điều trị bảo đảm cả yếu tố kiểm soát bệnh và thẩm mỹ.
Theo chuyên gia, ung thư vú do yếu tố di truyền chỉ chiếm
khoảng 5 - 10% tổng số ca, nhưng ở nhóm mang đột biến BRCA, nguy cơ mắc bệnh
cao hơn nhiều so với cộng đồng. Bác sĩ khuyến cáo những người có tiền sử gia
đình mắc ung thư vú, buồng trứng hoặc tụy; người mắc bệnh khi còn trẻ; hoặc thuộc
nhóm ung thư vú tam âm cần chủ động tầm soát sớm và xét nghiệm gen khi có chỉ định
để nâng cao hiệu quả điều trị.
Trong khi đó, tại Bệnh viện K (Hà Nội), một nữ bệnh nhân 41
tuổi mắc ung thư vú giai đoạn IV di căn xương đã đáp ứng điều trị tốt và duy
trì bệnh ổn định nhờ phác đồ cá thể hóa theo đặc điểm sinh học khác nhau của
hai khối u. Đây là ca bệnh phức tạp khi hai khối u ở hai bên vú có bản chất
khác nhau: vú phải thuộc nhóm tam âm, vú trái thuộc nhóm lòng ống. Sau khi được
đánh giá toàn diện, bệnh nhân được chỉ định điều trị toàn thân kéo dài, cân bằng
giữa hiệu quả, độ an toàn và chi phí.
Kết quả, các tổn thương thu nhỏ rõ rệt, bệnh nhân dung nạp
thuốc tốt, không gặp tác dụng phụ nghiêm trọng và chất lượng sống được duy trì.
Từ ca bệnh này, các bác sĩ nhấn mạnh hiệu quả điều trị tối đa đạt được nhờ lựa
chọn phương án phù hợp với đặc điểm sinh học của khối u, cá thể hóa điều trị
trên từng ca bệnh cụ thể, phối hợp phác đồ bao phủ nguy cơ của từng tổn thương
và theo dõi sát đáp ứng để điều chỉnh kịp thời.
Tại Hội thảo Quốc tế Ung thư vú năm 2026 với chủ đề “Phối hợp
đa mô thức kiểm soát ung thư vú trong kỷ nguyên y học chính xác” ngày 22 - 23/4/2026,
GS.TS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết tại Việt Nam, ung thư vú là
căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ, với 24.563 ca mắc mới mỗi năm. Một tín hiệu mừng
là hiện nay, 3/4 số ca mắc ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm.
Giám đốc Bệnh viện K cho hay trước đây các phương pháp điều
trị thường được áp dụng riêng lẻ hoặc theo phác đồ chung, hiệu quả chưa tối ưu.
Tuy nhiên, xu hướng hiện nay đang chuyển mạnh sang mô hình điều trị đa mô thức,
kết hợp nhiều chuyên ngành như phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân, chẩn
đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh và sinh học phân tử.
Một trong những bước tiến quan trọng là sự phát triển của y
học chính xác. Thay vì điều trị theo “mẫu số chung”, bác sĩ có thể dựa trên đặc
điểm sinh học của khối u, yếu tố di truyền và tình trạng cụ thể của từng bệnh
nhân để lựa chọn phác đồ phù hợp. Các liệu pháp nhắm trúng đích, miễn dịch và nội
tiết đang dần trở thành trụ cột trong điều trị ung thư, đặc biệt ở các giai đoạn
tiến xa.
Song song với đó, công nghệ hiện đại đang đóng vai trò ngày
càng rõ nét. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu
bệnh giúp phát hiện sớm và chính xác hơn. Các kỹ thuật xạ trị tiên tiến như
IMRT, VMAT cho phép tập trung liều xạ vào khối u, giảm tổn thương mô lành. Phẫu
thuật nội soi và tái tạo giúp hạn chế xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và cải
thiện thẩm mỹ cho người bệnh...
TS.BS. Lê Hồng Quang, Trưởng Khoa Ngoại vú, Bệnh viện K, cho
biết những năm gần đây, điều trị ung thư vú tại
Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. “Hiện nay, khoảng 85 – 90% bệnh nhân ung
thư vú có thể sống trên 5 năm, tiệm cận với các nước phát triển", TS.BS. Lê Hồng Quang chia sẻ.
Không chỉ dừng ở điều trị, chăm sóc toàn diện cũng trở thành
một phần không thể thiếu. Tư vấn tâm lý, hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc giảm nhẹ
giúp người bệnh vượt qua tác dụng phụ và duy trì chất lượng sống trong suốt quá
trình điều trị. Đây là cách tiếp cận toàn diện, đặt người bệnh ở trung tâm thay
vì chỉ tập trung vào khối u.
Các chuyên gia nhấn mạnh, chìa khóa để giảm gánh nặng ung thư không chỉ nằm ở điều trị mà còn ở phát hiện sớm. Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên tự khám vú mỗi tháng, đặc biệt sau kỳ kinh nguyệt, và tầm soát định kỳ từ 40 tuổi trở lên bằng siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh khi cần thiết. Phát hiện sớm là yếu tố then chốt, có thể giúp tỷ lệ sống sau 5 năm vượt 90% nếu bệnh còn khu trú.
Mạch máu khỏe là gốc rễ của sự sống
13:43, 20/04/2026
Người bệnh tự chữa sai cách, bỏ lỡ thời cơ điều trị bệnh nền
11:53, 16/04/2026
“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm
"Khoảng trống" vaccine giữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

Đã từng có thời, các trạm y tế xã, phường bị coi là nơi chỉ để tiêm chủng hay sơ cứu ban đầu. Thực tế đó đang dần thay đổi khi giờ đây người dân có thể theo dõi sức khỏe và người bệnh có thể yên tâm điều trị ngay tại khu vực dân cư…
Đề phòng rối loạn điện giải những ngày nắng nóng
Đề phòng rối loạn điện giải những ngày nắng nóng

Những ngày gần đây, bệnh viện ở TP.HCM đón số bệnh nhân đến khám gia tăng khoảng 15% - 20%. Các bác sĩ ghi nhận xu hướng gia tăng các trường hợp mất nước, rối loạn điện giải, tụt huyết áp, cũng như các đợt cấp của bệnh tim mạch và thận…
Động lực mới của kinh tế thể thao
Các giải chạy marathon đang vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện thể thao đơn thuần để trở thành "điểm chạm" giữa thể thao, du lịch và tiêu dùng. Khi được tổ chức bài bản, các giải chạy này giúp kích hoạt và góp phần định hình một hệ sinh thái kinh tế thể thao năng động, bền vững...
Công nghệ phục hồi “lên ngôi” trong kỷ nguyên trường thọ
Từ văn hóa xông hơi, liệu pháp ánh sáng hồng ngoại đến thức uống muối điện giải và các mục tiêu bổ sung protein... cơn sốt chăm sóc sức khỏe đang được tái định nghĩa xoay quanh khái niệm sống lâu...
Mạch máu khỏe là gốc rễ của sự sống
Mỗi năm, riêng Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận khoảng 20.000 ca đột quỵ cấp. Trung bình một ngày có khoảng 60 bệnh nhân nhập viện. Trong khi đó, khoa Bệnh lý mạch máu não duy trì 170 giường bệnh và gần như luôn ở trong tình trạng kín chỗ…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: