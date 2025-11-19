Ban hành 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đá mấy, lượng tử, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), sản phẩm, dịch vụ mạng di động thế hệ sau (5G/6G), sản phẩm, dịch vụ chip bán dẫn… là những sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm của Việt Nam…
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Thông tư 31/2025/TT-BKHCN ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm được xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc 16 sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm tại Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT; bổ sung các sản phẩm công nghệ số và dịch vụ công nghệ số đáp ứng tiêu chí trọng điểm trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thông tư 31/2025/TT-BKHCN quy định danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm bao gồm 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ, gồm:
1. Nhóm sản phẩm, dịch vụ trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt; trợ lý ảo; trí tuệ nhân tạo chuyên ngành; bản sao số (Digital Twin); Vũ trụ ảo (Metaverse); thiết bị thông minh xử lý AI tại biên...
2. Nhóm sản phẩm, dịch vụ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn: Thiết bị và phần mềm của hệ thống điện toán đám mây; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử; trung tâm dữ liệu quy mô lớn.
3. Nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ chuỗi khối (Blockchain): Sản phẩm phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain; hệ thống truy xuất nguồn gốc; hạ tầng mạng Blockchain.
4. Nhóm sản phẩm, dịch vụ mạng di động thế hệ sau (5G/6G): Thiết bị, giải pháp mạng truy cập vô tuyến 5G/6G và các thế hệ sau; thiết bị, giải pháp mạng lõi 5G/6G và các thế hệ sau; thiết bị, giải pháp truyền dẫn IP tốc độ cao...
5. Nhóm sản phẩm, dịch vụ robot và tự động hóa: Robot di động tự hành; robot công nghiệp; phần mềm, nền tảng số phục vụ phát triển, điều khiển và vận hành robot.
6. Nhóm sản phẩm, dịch vụ chip bán dẫn: Chip chuyên dụng, chip AI, chip IoT.
7. Nhóm sản phẩm, dịch vụ hàng không, vũ trụ: Vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp; trạm mặt đất và điều khiển vệ tinh; thiết bị bay không người lái; phần mềm, nền tảng số phục vụ phát triển, điều khiển và vận hành vệ tinh, thiết bị bay không người lái.
8. Nhóm sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng: Thiết bị, phần mềm nền tảng định danh và xác thực điện tử; sản phẩm an toàn thông tin mạng: sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối, sản phẩm an toàn lớp mạng; sản phẩm an toàn lớp ứng dụng; sản phẩm bảo vệ dữ liệu; giải pháp tường lửa, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập; giải pháp đảm bảo an ninh cho hạ tầng quan trọng và cơ sở dữ liệu quốc gia.
9. Nhóm sản phẩm, dịch vụ nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung: Các nền tảng số thuộc Danh mục và kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng ban hành theo Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định này.
10. Nhóm sản phẩm, dịch vụ IoT: Thiết bị, phần mềm, nền tảng IoT.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: