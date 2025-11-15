Thứ Bảy, 15/11/2025

Đề xuất một số cơ quan nhà nước báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ định kỳ theo tháng và quý

Bạch Dương

15/11/2025, 07:25

Theo dự thảo Thông tư mới của Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo định kỳ thuộc quản lý nhà nước của Bộ phải được gửi chậm nhất vào ngày 18 hàng tháng (đối với báo cáo tháng), ngày 18 của tháng cuối quý (đối với báo cáo quý), ngày 18/6 đối với báo cáo 6 tháng và ngày 18/12 (đối với báo cáo năm)...

Ảnh minh hoạ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm chuẩn hóa hoạt động báo cáo trong toàn ngành và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. 

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của Nghị định 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Đối tượng thực hiện báo cáo theo dự thảo bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, các đơn vị trực thuộc, hai Đại học Quốc gia, Ban quản lý Khu Công nghệ cao cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan nhận báo cáo là Bộ Khoa học và Công nghệ, và Bộ sẽ tổng hợp số liệu, báo cáo lên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là quy định chặt chẽ về thời hạn gửi báo cáo. 

Cụ thể, hạn gửi chậm nhất là ngày 18 hằng tháng đối với báo cáo tháng, ngày 18 của tháng cuối quý đối với báo cáo quý, ngày 18/6 đối với báo cáo 6 tháng và ngày 18/12 đối với báo cáo năm.

Điều này sẽ giúp hoạt động tổng hợp, đánh giá số liệu được thực hiện đồng bộ, kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Việc gửi báo cáo được ưu tiên thực hiện dưới dạng điện tử. Báo cáo phải được gửi thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ và ký số theo quy định.

Chỉ trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố kỹ thuật, cơ quan báo cáo mới gửi văn bản điện tử kèm file word hoặc excel qua các phương thức phù hợp. 

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ được kết nối, liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, bảo đảm thông tin được luân chuyển nhanh chóng và chính xác.

Quy trình thực hiện báo cáo trên Hệ thống được quy định cụ thể: trước thời hạn 10 ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tạo yêu cầu báo cáo gửi cho các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan. 

Sau khi nhận yêu cầu, các cơ quan phân công đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo, nhập liệu, tổng hợp, phê duyệt và gửi báo cáo ký số lên Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Bộ thực hiện kiểm tra, duyệt báo cáo hoặc trả lại để bổ sung nếu báo cáo không bảo đảm yêu cầu; sau đó tổng hợp báo cáo gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cơ quan gửi, thông tin, số liệu phải chính xác, đầy đủ, khách quan và đúng thời hạn. Khi nhận yêu cầu chỉnh sửa, các cơ quan phải bổ sung kịp thời. Nếu phát hiện sự cố của Hệ thống, đơn vị gửi báo cáo phải thông báo ngay cho Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Đối với cơ quan nhận, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, phê duyệt báo cáo và yêu cầu bổ sung nếu báo cáo chưa đạt yêu cầu, đồng thời nêu rõ nội dung cần hoàn thiện.

Dự thảo dành một phần quan trọng để quy định về quản lý, khai thác và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ. Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm xây dựng, nâng cấp, vận hành Hệ thống, bảo đảm an toàn, bảo mật và liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Trung tâm cũng chịu trách nhiệm phân quyền tài khoản, hướng dẫn sử dụng, xử lý sự cố kỹ thuật và đảm bảo việc cung cấp dịch vụ chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị trong Bộ.

Các đơn vị  thực hiện chế độ báo cáo phải tuân thủ nghiêm thời hạn, quy trình và chất lượng báo cáo; phân công cán bộ chuyên môn phù hợp; thực hiện cập nhật, điều chỉnh khi có yêu cầu và báo cáo kịp thời khi phát hiện lỗi kỹ thuật của Hệ thống.

