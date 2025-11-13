Một số địa phương muốn “trả lại quyền” cho Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổng hợp ý kiến từ các địa phương cho thấy một số nơi còn lo ngại về khả năng thực thi, thậm chí muốn “trả lại quyền” cho Bộ do thiếu nhân lực hoặc kinh nghiệm...

Thứ trưởng Bùi Thế Duy thông tin tại Hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 13/11.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Chính phủ là: “Những gì thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì phân cấp cho Bộ, thẩm quyền của Bộ được phân cấp cho Ủy ban nhân dân và các sở, thậm chí có những nội dung được giao trực tiếp cho cấp xã thực hiện”.

Quá trình sắp xếp lại bộ máy hành chính và hợp nhất một số cơ quan quản lý ở địa phương đã mở rộng đáng kể phạm vi công việc của các sở khoa học và công nghệ.

Nhiều giám đốc, phó giám đốc và cán bộ chuyên môn phải phụ trách các lĩnh vực mới, đòi hỏi thời gian thích ứng và bồi dưỡng nghiệp vụ. Việc mở rộng phân cấp cũng đặt ra thách thức lớn về năng lực cán bộ, đặc biệt ở cấp xã, nơi nhiều nhiệm vụ mới được giao trong khi kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết để hỗ trợ địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn gần 300 trang, trình bày ngắn gọn, dễ tra cứu, trong đó mỗi thủ tục hành chính và mỗi nội dung phân cấp đều có hướng dẫn cụ thể. Bộ tài liệu này được ví như “cẩm nang nghiệp vụ” cho cán bộ cơ sở.

Bộ cũng đã tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu nhiều ngày cho lãnh đạo các sở khoa học và công nghệ trên toàn quốc, đồng thời cử cán bộ của các cục, vụ trực tiếp xuống địa phương hướng dẫn thực hành và giải quyết hồ sơ thực tế.

“Bộ xác định bằng mọi cách phải bảo đảm rằng, trong năm 2025, cán bộ cấp sở và cấp xã có thể triển khai đầy đủ các nội dung được phân cấp, phân quyền”, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, việc cử cán bộ của các cục, vụ xuống địa phương được thực hiện với hai mục tiêu chính.

Thứ nhất, đánh giá năng lực và điều kiện làm việc tại cơ sở, bao gồm hệ thống dữ liệu, công cụ, tài liệu nghiệp vụ, nhằm xác định khả năng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tương đương cấp Bộ.

Thứ hai, hướng dẫn trực tiếp "làm thử, học thật", giúp cán bộ địa phương nhanh chóng nắm vững quy trình nghiệp vụ, xử lý tình huống thực tế, đảm bảo tính thống nhất và chất lượng trong thực thi.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ duy trì cơ chế hỗ trợ thường xuyên, giao các cục, vụ tổ chức hội nghị trực tuyến định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý để kịp thời giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai phân cấp, phân quyền tại địa phương.

Thứ trưởng cho biết việc đồng hành, hướng dẫn và giám sát trực tiếp là yếu tố quyết định thành công của quá trình phân cấp. Lãnh đạo các cục, vụ cần tích cực hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ địa phương trong quá trình triển khai để mọi công việc được thực hiện thành thạo. Bộ sẽ luôn đồng hành cùng địa phương, cùng tìm giải pháp, không bàn lùi.

“Các đồng chí cục trưởng, vụ trưởng cần coi cán bộ địa phương được tập huấn như những nhân viên mới vào nghề – cần được hướng dẫn đến khi làm thành thạo công việc. Phải sát cánh với địa phương, chỉ bàn cách làm, không bàn lùi”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tổng hợp ý kiến từ các địa phương cho thấy, một số nơi còn lo ngại về khả năng thực thi, thậm chí muốn “trả lại quyền” cho Bộ do thiếu nhân lực hoặc kinh nghiệm.

Về việc này, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ đồng hành và hỗ trợ đến cùng, giúp các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, giảm thời gian và chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính.